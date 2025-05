উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন যুদ্ধজাহাজ দুর্ঘটনার নিন্দা করেছেন ‘অপরাধী’ হিসাবে

সিওল (রয়টার্স) -বুধবার উত্তর কোরিয়ার একটি নতুন যুদ্ধজাহাজ শুরু করার সময় বুধবার একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যখন নেতা কিম জং উন এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছিলেন, তাকে এটিকে “ফৌজদারি আইন” বলে অভিহিত করা হয়েছিল যা সহ্য করা যায় না, রাজ্য মিডিয়া কেসিএএনএ জানিয়েছে।

কেসিএনএ বৃহস্পতিবার কেসিএএনএ জানিয়েছে, ৫০,০০০-টন ধ্বংসকারীকে ব্যর্থ প্রবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী কিম দুর্ঘটনাটিকে “অসতর্কতা” দ্বারা চিহ্নিত করেছিলেন এবং জুনে মূল ক্ষমতাসীন দলের বৈঠকের আগে জাহাজটিকে পুনরুদ্ধার করার নির্দেশ দিয়েছেন, কেসিএএনএ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে।

কোনও হতাহত হয়েছে কিনা তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

কেসিএএনএ জানিয়েছে, চংজিনের পূর্ব বন্দরে এই ঘটনাটি ভারসাম্য হ্রাসের কারণে হয়েছিল যখন জাহাজটি চালু হওয়ার সময় ছিল এবং এটি বলেছে যে যুদ্ধজাহাজের নীচের অংশগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছিল, তবে এটি ক্ষতির আরও বেশি বিবরণ দেয়নি।

কেসিএএনএ জানিয়েছে, “কিম জং উন কঠোর মূল্যায়ন করেছিলেন যে এটি একটি গুরুতর দুর্ঘটনা এবং অপরাধমূলক কাজ যা নিখুঁত অযত্নতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অবৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাবাদের দ্বারা সৃষ্ট যা সম্ভাবনার সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সহ্য করা যায় না,” কেসিএনএ জানিয়েছে।

কিম বলেছিলেন, দুর্ঘটনাটি “আমাদের রাজ্যের মর্যাদা ও আত্ম-সম্মানকে একটি পতনের দিকে নিয়ে এসেছিল”, ধ্বংসকারীকে তাত্ক্ষণিক পুনরুদ্ধার যোগ করা “কেবল একটি ব্যবহারিক সমস্যা নয় বরং রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক বিষয় ছিল।”

দুর্ঘটনার বিরল প্রকাশ্য প্রকাশের ফলে এপ্রিল মাসে নামফোর পশ্চিম উপকূলের শিপইয়ার্ডে উপস্থিত এপ্রিল মাসে একই আকারের আরেকটি ধ্বংসকারী প্রবর্তনের একটি প্রতিবেদন অনুসরণ করা হয়েছে।

উত্তর কোরিয়া এর আগে মহাকাশ প্রবর্তন যানবাহন ব্যর্থতা এবং বেসামরিক বিপর্যয়ের মতো দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যা পরবর্তীকালে সমস্যাগুলি সংশোধন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং ক্ষমতাসীন কর্মীদের দলের ভূমিকা প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই বছর উত্তর কোরিয়া দ্বারা চালু হওয়া 5,000-টন ধ্বংসকারীগুলি এখনও দেশের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ।

In a report last week on preparations for the launch of the accident ship, US-based 38 North said it appeared the ship would be side-launched from the quay, a method not previously observed in North Korea.

38 টি উত্তর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “এই লঞ্চ পদ্ধতির ব্যবহার একটি প্রয়োজনীয়তা হতে পারে, কারণ জাহাজটি যে কোয়ে নির্মিত হচ্ছে তার কোনও প্রবণতা নেই,” 38 উত্তর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

লঞ্চের আগের দিন শিপইয়ার্ডের বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট চিত্রাবলী ডিস্ট্রোয়ারকে তার পাশে সমর্থন জাহাজগুলির সাথে কোয়েতে অবস্থান দেখিয়েছিল।

(জয়েস লি দ্বারা প্রতিবেদন, জ্যাক কিম; এড ডেভিস এবং জেমি ফ্রিডের সম্পাদনা)