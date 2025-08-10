উত্তর কোরিয়া সীমান্তে লাউডস্পিকারগুলি ভেঙে দেয় – সিওল – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

এই পদক্ষেপটি দক্ষিণ কোরিয়ার এই সপ্তাহের শুরুতে তার সীমান্ত লাউডস্পিকারগুলি সরিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যাচ্ছে
দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ চিফস অফ স্টাফ (জেসিএস) এর মতে উত্তর কোরিয়া তার সীমান্ত লাউডস্পিকারগুলির কয়েকটি ভেঙে ফেলা শুরু করেছে। এই সপ্তাহের শুরুতে সিওল তার নিজস্ব 20 টি ডিভাইস অপসারণের পরে এটি একটি পারস্পরিক পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে।
পিয়ংইয়াং ধাতব স্ক্র্যাপিং থেকে দক্ষিণে ভূতের মতো শব্দগুলি, ভূতের মতো শব্দগুলিতে আনসেটলিং শোরগোলের মিশ্রণ সংক্রমণ করতে প্রায় 40 টি লাউডস্পিকার ইনস্টল করেছিলেন। এই সম্প্রচারগুলি প্রায় এক বছর ধরে পাজু, জিম্পো এবং ইওনচিয়নের মতো সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য অবিরাম বিরক্তিকর ছিল।
সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি লি জায়ে-মায়ুংয়ের আদেশের পরে দক্ষিণ কোরিয়া তার নিজস্ব লাউডস্পিকার সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে উত্তর কোরিয়া মধ্যরাতে শব্দ প্রচারকে থামিয়ে দিয়েছে।
স্ন্যাপ নির্বাচনের পরে জুনে দায়িত্ব গ্রহণকারী লি তার পূর্বসূরী ইউন সুক ইওল এর অধীনে কয়েক বছর ধরে উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তার উদ্বোধনের অল্প সময়ের মধ্যেই, লি দক্ষিণের আন্তঃসীমান্ত প্রচার প্রচারকে স্থগিত করেছিলেন, এতে কে-পপ, সংবাদ এবং রাজনৈতিক বার্তাগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। তিনি নাগরিক গোষ্ঠীগুলিকে উত্তর-বিরোধী প্রচারের লিফলেট পাঠানো বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং পূর্বশর্ত ছাড়াই আলোচনার জন্য উন্মুক্ততার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।
2018 সালে, দুটি কোরিয়াস প্যানমুনজম ঘোষণার অধীনে সমস্ত লাউডস্পিকারকে ভেঙে ফেলেছে, তবে চুক্তিটি উন্মোচন করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাকর্মীদের উত্তরে উত্তরে লিফলেট চালু করার জন্য পিয়ংইয়াং সীমান্ত পেরিয়ে হাজার হাজার ট্র্যাশে ভরা বেলুনগুলি প্রেরণ করার জবাবে দক্ষিণটি ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে লাউডস্পিকার অভিযান শুরু করেছিল। 20 কিলোমিটারেরও বেশি ভ্রমণে সক্ষম সম্প্রচারগুলি সিওল সরবরাহ করার উপায় হিসাবে ফ্রেম করা হয়েছিল “আলো এবং আশার বার্তা” উত্তরের লোক এবং সামরিক বাহিনীর কাছে।
নতুন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রচার প্রচার এবং লিফলেট প্রচার উভয়ই শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর পূর্বসূরি, ইউন, ডিসেম্বর মাসে অভিশংসিত হয়েছিল এবং সংক্ষেপে সামরিক আইন চাপিয়ে দেওয়ার পরে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, একটি ঝাপটায় উদ্ধৃত করে “বিদ্রোহ” বিরোধী দলের পক্ষে পিয়ংইয়াং বাহিনী দ্বারা।
সিওল এবং এর মূল মিত্র ওয়াশিংটন ১৯৫৩ সাল থেকে পিয়ংইয়াংয়ের সাথে প্রযুক্তিগতভাবে যুদ্ধে রয়েছেন। উত্তর কোরিয়া বারবার দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যৌথ সামরিক ড্রিলের নিন্দা করেছে, যা তাদের আক্রমণ করার জন্য রিহার্সাল বলে।
