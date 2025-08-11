কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উত্তর ক্যারোলিনার একটি শর্ট ট্র্যাকের একজন প্রবীণ স্টক-গাড়ি চালক একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় মেডিকেল জরুরি অবস্থার পরে সপ্তাহান্তে মারা গিয়েছিলেন, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। আরও পড়ুন
Source link
উত্তর ক্যারোলিনায় স্টক-গাড়ি দৌড়ের সময় মেডিকেল জরুরী অবস্থায় ড্রাইভার মারা যায়
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উত্তর ক্যারোলিনার একটি শর্ট ট্র্যাকের একজন প্রবীণ স্টক-গাড়ি চালক একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় মেডিকেল জরুরি অবস্থার পরে সপ্তাহান্তে মারা গিয়েছিলেন, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। আরও পড়ুন