উত্তর -পশ্চিম চীন বন্যা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা, কাদামা
News

উত্তর -পশ্চিম চীন বন্যা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা, কাদামা

শনিবার তিন জনের লাশ পাওয়া যাওয়ার পরে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, উত্তর -পশ্চিম চীনের ফ্ল্যাশ বন্যা ও কাদামাটিলাইড থেকে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ১৩ টিতে।

2025 সালের 8 ই আগস্ট চীনের উত্তর -পশ্চিম গণসু প্রদেশে ইউজং কাউন্টিতে ফ্ল্যাশ বন্যার পরে উদ্ধারকর্মীরা বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সন্ধান করেন।
২০২৫ সালের ৮ ই আগস্ট চীনের উত্তর -পশ্চিম গানসু প্রদেশে ইউজহং কাউন্টিতে ফ্ল্যাশ বন্যার পরে উদ্ধারকর্মীরা বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সন্ধান করেন। ছবি: এএফপি।

বৃহস্পতিবার গনসু প্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে কাদা ও জলের টরেন্টসকে আঘাত করা শুরু করে, শুক্রবার মৃত্যুর সংখ্যা 10 হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে যখন উদ্ধারকারীরা কমপক্ষে 33 জন নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান করেছিলেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি চীন জুড়ে সাধারণ, বিশেষত গ্রীষ্মে, যখন কিছু অঞ্চল ভারী বৃষ্টিপাতের অভিজ্ঞতা হয় যখন অন্যরা উত্তাপের দিকে ঝুঁকে থাকে।

শুক্রবার রাজ্য সম্প্রচারক সিসিটিভি রিপোর্ট করেছে, চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং নিখোঁজদের উদ্ধারে “সর্বাধিক প্রচেষ্টা” করার আহ্বান জানিয়েছেন।

শনিবার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা ১৩ -এ দাঁড়িয়েছে, এখন ৩০ হিসাবে তালিকাভুক্ত সংখ্যা রয়েছে।

সিনহুয়া যোগ করেছেন, কয়েকশো মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং আরও হাজার হাজার সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

এটি একটি উদ্ধার কর্মকর্তাকে কাদা এবং রুক্ষ রাস্তার কারণে পরিস্থিতিটিকে “জটিল” হিসাবে বর্ণনা করে একটি উদ্ধার কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করেছে, টেলিফোনের লাইন এবং বিদ্যুৎও কেটে গেছে।

শুক্রবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলি পাহাড়ী জিংলং এলাকায় আটকে থাকা লোকের সংখ্যা ৪,০০০ এ রেখেছিল, ভারী বৃষ্টিপাত রাস্তায় আবর্জনা চাপছে।

বেইজিংয়ের শীর্ষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারী গানসুতে দুর্যোগ ত্রাণের জন্য ১০০ মিলিয়ন ইউয়ান (১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ করেছেন।

সিসিটিভি বলেছে

চীনের দক্ষিণও এই সপ্তাহে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, গুয়াংডং জুড়ে কয়েক হাজার মানুষ সরিয়ে নিয়েছে।

উত্তরে বেইজিংয়ে ভারী বৃষ্টিপাতও গত মাসে ৪৪ জনকে হত্যা করেছিল, রাজধানীর গ্রামীণ শহরতলিকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করা হয়েছে এবং আশেপাশের হেবেই প্রদেশের একটি ভূমিধসে আরও আট জন নিহত হয়েছিল।

জীবাশ্ম জ্বালানী নিঃসরণের কারণে গ্রহটি উত্তাপ অব্যাহত থাকায় চরম আবহাওয়ার ঘটনার তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করবে বিজ্ঞানীরা।

চীন গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির বিশ্বের বৃহত্তম নির্গমনকারী তবে এটি একটি বিশ্বব্যাপী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পাওয়ার হাউস।

