উত্তর -পূর্ব কার্টেল ইয়া ‘নারকোরের্পেরো’ থেকে ইইউ তিনটি অনুমোদন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার উত্তর -পূর্ব কার্টেল (সিডিএন) এর তিনটি উচ্চ -র্যাঙ্কিং সদস্য এবং মেক্সিকান র্যাপার যিনি দাবি করেছেন যে তিনি ফৌজদারী গোষ্ঠীর অংশীদার।
ট্রেজারি বিভাগের মার্কিন বিভাগ বলেছেন, “রিকার্ডো হার্নান্দেজ মেদরানো, তাদের শৈল্পিক নাম ‘এল মাকাবেলিকো’ বা একচেটিয়া কমান্ডের জন্য পরিচিত, তিনি সিডিএন অংশীদার এবং একজন সুপরিচিত নারকোরেরাপেরো,”
“তাদের কনসার্ট এবং ইভেন্টগুলি সংস্থার পক্ষে অর্থের ব্লিচ করতে ব্যবহৃত হয় এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে তাদের 50 শতাংশ রয়্যালটি সরাসরি দলে যায়।” ট্রেজারি বলেছে যে সিডিএন “আপনার ফৌজদারি সংস্থাকে উত্সাহিত করার জন্য, মাদক পাচার, মানুষের ট্র্যাফিক এবং চাঁদাবাজি হিসাবে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের বাইরে তার আয়ের বৈচিত্র্যকরণ” করার জন্য আয় এবং অর্থ পাচারের পদ্ধতির এই বিকল্প উত্সগুলির উপর নির্ভর করে।
আবদান ফেডেরিকো রদ্রিগেজ গার্সিয়াও অনুমোদিত হয়েছিল, যা তারা সিডিএন -এর দ্বিতীয় কমান্ড হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
“রদ্রিগেজ, যাকে ‘কুচো’ নামেও পরিচিত, মাদক পাচার, অর্থ পাচার, জ্বালানী চুরি ও চাঁদাবাজির সাথে জড়িত রয়েছে,” দ্য ট্রেজারার বলেছেন। অ্যান্টোনিও রোমেরো সানচেজ, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাইড্রাস নেগ্রাস, কোহুইলা এবং সিউদাদ ভিক্টোরিয়া, তমৌলিপাসে অভিযানের অভিযোগ করেছেন, তিনি সংগঠনের পক্ষে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “রোমেরো, যাকে ‘রোমিও’ নামেও পরিচিত, তিনি একজন প্রাক্তন তামিউলিপেকো পুলিশ এবং হিংসাত্মক পলাতক। রোমেরোকে অসংখ্য মৃত্যুদণ্ড ও ক্ষয়ক্ষতির সাথে যুক্ত করা হয়েছে, পাশাপাশি ২০২৫ সালে নিউভো লারেডোর সরকারী কর্মকর্তাকে হত্যার প্রয়াস,” বিবৃতি অনুসারে। “রোমেরো তামৌলিপাস রাজ্যের কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়, যারা তাদের ক্যাপচারের দিকে পরিচালিত করে এমন তথ্যের জন্য 25 হাজার ডলার সরবরাহ করে।” সিডিএন -এর নেতা গনজালেজের ২০২৫ সালে গ্রেপ্তারের পরে নিউভো লারেডোতে সিডিএন -এর কৌশলগত কার্যক্রম গ্রহণকারী ফ্র্যাঙ্কি এস্কেদা। “এস্কেদা, ‘ফ্রাঙ্কি দে লা জোনা’ নামেও পরিচিত, তারা লস জেটাসের মতো কাজ করার পর থেকে কার্টেল অপারেশনে জড়িত ছিলেন।” মেক্সিকান সেনাবাহিনীর সদস্য – ন্যাশনাল ডিফেন্স অফ ন্যাশনাল ডিফেন্স (সেডেনা) – এবং সিডিএন -এর নেতা গনজালেজের গ্রেপ্তারের সময় সেডেনা হেলিকপ্টারটিতে হামলার আদেশ দেওয়ার জন্য মেক্সিকান সেনাবাহিনীর সদস্যকে লাঞ্ছিত করার জন্য এস্কেদা দায়বদ্ধ।