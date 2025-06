উত্তর-মধ্য রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ধাক্কা

রাজনীতিবিদরা ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতির আগে জোটের পদক্ষেপ নেওয়ার সাথে সাথে, কুনলে ওডেরেমি বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন অনুমোদন এবং গণনা পরীক্ষা করে, বিশেষত উত্তরে, যেখানে কিছু প্রভাবশালী বাহিনী উত্তর-মধ্য প্রার্থীকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য মনোনিবেশ করছে।

২৯ শে মে, ১৯৯৯ -এ নাইজেরিয়ানদের কাছে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজো সরকারী চেনাশোনাগুলিতে যেভাবে জাতির অনিশ্চিত অবস্থায় এবং নাগরিকদের দ্বারা হতাশার নিকটবর্তী হয়ে উঠেছে তাতে যেভাবে কাজ করা হয়েছিল তাতে একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এককালীন প্রাক্তন সামরিক নেতা দেশের প্রচুর সংস্থানগুলি নাগরিকদের বৃহত্তর প্রয়োজন এবং ভালোর জন্য মোতায়েন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর কথা: “নাইজেরিয়া মানব এবং অন্যান্য সংস্থান দ্বারা সর্বশক্তিমানের দ্বারা আশ্চর্যজনকভাবে সমৃদ্ধ। এটি আমাদের বা পুরো কালো জাতির কাছে কোনও কৃতিত্ব দেয় না যদি আমরা আমাদের জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতির জন্য আমাদের সংস্থানগুলি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হই।” রাষ্ট্রপতি ওবাসানজো সুশাসন প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ হারিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের অতীতের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর কথা: “অগ্রগতি এবং বিকাশের পরিবর্তে, যা আমরা আমাদের পরিচালনা করি তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশার অধিকারী, আমরা গত দশক এবং অর্ধেক এবং বিশেষত শেষ শাসন ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তবে আমাদের প্রশাসনের গুণমানের অবিচ্ছিন্ন অবনতি, যা অস্থিতিশীলতা এবং সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার দিকে পরিচালিত করে। ভাল পুরুষদের কাছ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল এবং তাদের দূরে রাখা হয়েছিল যখন তারা দূরে রাখা উচিত।”

২০০ 2007 সালের ২৯ শে মে তার উত্তরসূরির জন্য, রাষ্ট্রপতি উমরু ইয়ার’আদুয়া, যার মেয়াদ এবং জীবন অসুস্থতায় কেটে গিয়েছিলেন, তাঁর মিশনটি ছিল তিনি ওবাসানজোর যে দৃ foundation ় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা বিবেচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর সরকারের একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট রয়েছে কারণ তার পূর্বসূরি ইতিমধ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান চালু করেছে যা সমস্ত ইস্যুগুলির একটি বিস্তৃত পরীক্ষার জন্য ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। সুতরাং, ইয়ার’আদুয়া অনুরোধ করেছিলেন: “আগামীকাল লাভের জন্য কাজ করার সময় আজকের বেদনাগুলি কমিয়ে আনতে আসুন আমরা একসাথে যোগদান করি। আসুন আমরা আমাদের কাছে পৌঁছানোর মধ্যে যে ভাল সমাজের মধ্যে রয়েছে তার জন্য ধমকবোধকে আলাদা করে রাখি এবং আমাদের নেতাদের কম প্রত্যাশার অভ্যাসটি বাতিল করি।”

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গুডলাক জোনাথনের উদ্বোধনী ভাষণটি কয়েক দশক সামরিক স্বৈরাচারের পরে নাগরিক শাসনে আক্রান্ত হওয়ার জন্য এত কঠোর পরিশ্রমী নাগরিকদের পক্ষে কম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও অনুপ্রেরণামূলক ছিল না। Jonathan, who stepped in as acting president before he won the 2011 poll to become substantive president, had promised a new standard of governance that will rekindle hope in the citizens. তিনি বলেছিলেন: “আজ, আমাদের unity ক্য দৃ firm ়, এবং আমাদের উদ্দেশ্য শক্তিশালী। আমাদের দৃ determination ় সংকল্পটি অদম্য। একসাথে, আমরা আমাদের জাতিকে একত্রিত করব এবং উত্তর বা দক্ষিণে আমাদের সমস্ত লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করব; পূর্ব বা পশ্চিমে বা পশ্চিমে। আমাদের উন্নয়নের দশক শুরু হয়েছে One অন্য যে কোনও একের বিরুদ্ধে আমাদের রূপান্তরটি শুরু হয়েছে।” আমরা যে কোনও একের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন। “

রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহরীর বক্তৃতা, যিনি অতীতে বেশ কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিনি সিভিল শাসনে ফিরে আসা সত্ত্বেও মিয়াসমা নাইজেরিয়া নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি একটি অঙ্গীকার করেছিলেন: “বাড়িতে, আমরা প্রচুর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। নিরাপত্তাহীনতা, বিস্তৃত দুর্নীতি, এখন পর্যন্ত অবিরাম এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব জ্বালানী এবং বিদ্যুতের ঘাটতিগুলি তাত্ক্ষণিক উদ্বেগ। আমরা তাদেরকে হেড-অন মোকাবেলা করতে যাচ্ছি। নাইজেরিয়ানরা আমাদের জাতীয় দায়বদ্ধতার উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না।” আমাদের অবশ্যই আশাবাদী হবে না। ” তারপরে, ২৯ শে মে, ২০২৩ সালে আগত রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর পালা এসেছিলেন, যিনি ২৯ শে মে, ২০২৫ সালে মিডটার্ম স্কোরকার্ড দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টতার উদ্দেশ্যটির জন্য যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, এইভাবে: “আমি যে নাইজেরিয়ান আদর্শের কথা বলি তা কেবল অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য পরিসংখ্যানের উন্নতির চেয়ে বেশি। এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারা আমাদের গল্পের পূর্ণতা কখনই জানাতে পারে না।” তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গিটি আরও জানিয়ে আরও বলেছিলেন: “আমাদের লক্ষ্য হ’ল আমাদের জীবনযাত্রাকে এমনভাবে উন্নত করা যা আমাদের মানবতাকে লালন করে, একে অপরের প্রতি মমত্ববোধকে উত্সাহিত করে এবং আমাদের বিভক্ত করার চেষ্টা করে এমন সামাজিক অসুস্থতাগুলি সমাধান করার জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করে।”

সুতরাং ১৯৯৯ সাল থেকে আজ অবধি দেশটি এমন একটি কম্পাসের সন্ধানে ছিল যা অশান্ত সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গাইড করতে পারে এবং রাষ্ট্রের জাহাজটিকে গৌরবের পথে পুনর্নির্দেশ করতে পারে। যদিও আজ পুরোপুরি বাস্তবতা এখনও রয়ে গেছে যে জাহাজটি নিরাপদে বন্দরে উদ্ধার করতে এবং জনগণের কাছে সাফল্য আনার জন্য এখনও প্রচুর কাজ করতে হবে, তবে ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি পদে এই অংশটি ধীরে ধীরে আরও বাড়ছে। ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) এর বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি পুনরায় নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে সমর্থন করেছে। কিছু বিরোধী রাজনীতিবিদরা কোনও জোট বা জোটের বিষয়ে sens ক্যমত্যে পৌঁছানোর জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, ঠিক যেমন বোর্ড জুড়ে অন্যান্য সমালোচক স্টেকহোল্ডাররা ব্যস্ত রয়েছেন, পরবর্তী নির্বাচনে আগত রাষ্ট্রপতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রার্থীদের নিক্ষেপ করেছেন। স্ক্র্যাম্বলটি মূলত উত্তরের আত্মার জন্য বলে মনে হচ্ছে। বর্তমান বিতরণে উত্তর অঞ্চলের প্রতি অনুভূত শত্রুতা বিশ্বাস করে যে কিছু স্টেকহোল্ডাররা ২০২27 সালে রাষ্ট্রপতির দিকে ফিরে যাওয়ার পদক্ষেপের পদক্ষেপের জন্য উত্তরকে একত্রিত করেছে।

পারস্পরিক সন্দেহ

বছরের পর বছর ধরে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান অনুভূতি রয়েছে যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তরকে সমর্থন করা হয়েছে। কিছু রাজনৈতিক শিবির অনুসারে এই অনুভূতিটি কেবল সাম্প্রতিক ঘটনা এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা প্রশস্ত করা হয়েছে। যাইহোক, এই চাপের কাছে আত্মহত্যা করার পরিবর্তে এবং জাতিকে আরও বিভক্ত করার পরিবর্তে কিছু পর্যবেক্ষক যুক্তি দিয়েছিলেন যে উত্তরটি “এমন একটি উপায় যা সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায্যতার প্রচার করে এমন একটি উপায়ে শক্তি সুরক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে হয়। উত্তরগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্বেগ রয়েছে যা তারা ছিল যে তারা গতিশীল হিসাবে বিবেচিত হয়, যা হ’ল উত্তরগুলি সমস্ত অঞ্চলের ভারসাম্য এবং প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন এবং কিছু শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী বাহিনী ২০২27 সালে একটি সাধারণ ও united ক্যবদ্ধ ফ্রন্ট উপস্থাপনের লক্ষ্যে পুনরায় দলবদ্ধ হচ্ছে। এটি দেখায় যে উত্তর যে কোনও অনুভূত কুসংস্কার পেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে প্রস্তুত – সামগ্রিকভাবে জাতির উন্নতি, “এই প্রকল্পের পিছনে থাকা শক্তি দালালদের একজন বলেছিলেন।” এই পদক্ষেপটি ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির প্রতি অঞ্চলের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরে, যা একটি ডেমোক্র্যাটিক সমাজে গুরুতর মূল্যবোধ। “

আন্দোলনের আরেকটি শীর্ষস্থানীয় খাঁজ উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শূন্য করার সিদ্ধান্তকে আরও যুক্তিযুক্ত করেছিল, এমন প্রার্থী তৈরি করে যা পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উত্তরের সমস্ত প্রবণতাগুলির সমর্থন উপভোগ করে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি এবং অন্যান্য নেতারা নিশ্চিত যে উত্তর কেন্দ্রীয় থেকে প্রার্থীর পছন্দ একটি কৌশলগত পদক্ষেপ যা কেবল ভারসাম্য এবং প্রতিনিধিত্বকেই প্রচার করবে না, বরং দেশের সমস্ত ভূ -রাজনৈতিক অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্তির অনুভূতিও বাড়িয়ে তুলবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “এটি বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার এবং আরও সম্মিলিত এবং ইউনাইটেড নাইজেরিয়ার প্রচারের দিকে এক সাহসী পদক্ষেপ।”

প্রভাব

উত্তরের রাজনীতিতে সমস্ত স্বার্থান্বেষী স্বার্থ ২০২27 সালে রাষ্ট্রপতি পদে যেখানে যায় সেখানে টেবিলের বিভিন্ন বিকল্পের যোগ্যতা এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে চলেছে। উভয় বিভাজন অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায্যতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। সুতরাং, রাষ্ট্রপতি পদে যাওয়ার জন্য উত্তরে উত্তরের দ্বারা চালনা করা, কেউ কেউ দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছেন, দেশের বাকী অংশকারীদের কাছে একটি সংকেত নির্দেশ করে যে unity ক্য, অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায্যতা একটি দৃ strong ় এবং সমৃদ্ধ জাতির ভিত্তি। “উত্তর রাজনৈতিক সম্প্রীতি এবং সহযোগিতার নজির স্থাপন করেছে এবং এটি দেশের নেতৃত্বে আরও সুষম প্রতিনিধিত্বের দিকে সঠিক দিকের এক ধাপ,” উত্তরের আরেক শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা বলেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, “রাষ্ট্রপতির জন্য উত্তর-মধ্য থেকে প্রার্থীকে একত্রিত করার এবং প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়ার উত্তরের সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ,” তিনি যোগ করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একজন মূল স্টেকহোল্ডার দ্বারা সংশ্লেষিত হয়েছিল, যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে: “এটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিনিধি সরকারের দিকে এক পদক্ষেপ যা জাতির বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর সাথে সাথে আমরা সকলেই উত্তর থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি এবং আরও united ক্যবদ্ধ ও সফল নাইজেরিয়ার দিকে কাজ করি।”

রাজনীতিবিদরা অঞ্চলগুলি ক্রসক্রস করায় উত্তরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের উদীয়মান রাজনৈতিক দৃশ্যে তাদের অবস্থানকে বায়ুচলাচল করেছেন। এআরডাব্লুএ কনসাল্টিটিভ ফোরামের (এসিএফ) প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মিঃ অ্যান্টনি সানী এই উন্নয়নের দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে উত্তরের tradition তিহ্য পক্ষপাতমূলক বিষয়গুলিতে সর্বসম্মত হওয়া নয়। পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতির বিষয়ে এই জাতীয় মতামতগুলি উত্তরে কোনও বিভাগ বা ক্র্যাকের পরামর্শ দেয় বলে উল্লেখ করার সময়। সানী স্পষ্ট করে বলেছিলেন: “হ্যাঁ, উত্তর অনেক রাজনৈতিক ইস্যুতে united ক্যবদ্ধ যা বেশিরভাগ উত্তরাঞ্চলীয়রা ভাগ করে নেয় But তবে যখন এটি পক্ষপাতমূলক বিষয়গুলির কথা আসে তখন উত্তর একটি কণ্ঠের সাথে কথা বলে না That এজন্যই এসিএফ বেশিরভাগ উত্তর উত্তরদের ভাগ করে নেয় না তবে এই উত্তরটি নয়। মল্লাম আমিনু কানো, যখন ইউনাইটেড মিডল বেল্ট কংগ্রেস (ইউএমবিসি) প্রথম প্রজাতন্ত্রের জোসেফ এস টারকা নেতৃত্বে ছিলেন, শেহু শাগরী নাইজেরিয়ার জাতীয় দল (এনপিএন) নেতৃত্বে ছিলেন, ম্যালাম আমিনু কানোকে গ্রেপনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গত নির্বাচনের সময় নামদী আজিকিওয়ের নেতৃত্বে পিপলস পার্টি (এনপিপি)। এসিএফ -এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) সদস্য সানী বলেছেন, এই historical তিহাসিক বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে যে এসিএফ কেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত। কিছু সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক প্ররোচনা এবং স্ট্রাইপের, রাজনৈতিক দল নয়। নির্বাচনের সময় ভোটারদের অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য, এসিএফের এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ভোটাররা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ন্যায়বিচার ব্যবহার করবে এবং ভোটের গণনা নিশ্চিত করবে যাতে পরবর্তী নেতারা জবাবদিহি করতে পারে এই আশায় ভোটাররা প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলিতে সন্ধান করতে রাজি হন। “

রাষ্ট্রপতির কাছে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রাক্তন বিশেষ উপদেষ্টা বোলা তিনুবু ডাঃ হাকিম বাবা-আহমেদও উত্তরের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্রের বিষয়ে কথা বলেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি 2027 রাষ্ট্রপতি পদে বিভিন্ন রাজনৈতিক চেনাশোনাগুলিতে তীব্র ঘোড়া-ব্যবসায়ের সাথে অনুরণিত হয়েছে। নর্দার্ন এল্ডার্স ফোরামের (এনইএফ) প্রাক্তন মুখপাত্র বলেছেন, উত্তর ছয় মাসে এপ্রিল থেকে শুরু করে ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান নেবেন। “পরের ছয় মাসে, উত্তরটি কোথায় দাঁড়িয়েছে তা সিদ্ধান্ত নেবে। যদি দেশের বাকি অংশগুলি আমাদের সাথে যোগ দিতে চায় তবে ঠিক আছে। যদি তা না হয় তবে আমরা আমাদের নিজস্ব পথে চলে যাব। একটি বিষয় পরিষ্কার: কেউ উত্তর সমর্থন ব্যতীত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি হতে পারে না। আমরা আমাদের সমস্যাগুলি বোঝে এমন একটি সরকার চাই এবং তাদের সমাধান করতে পারি। আমরা অন্য গভর্নিং হয়ে আছি, আমরা কি বোহরীর মধ্যে রয়েছি?” এখন আমরা কি জ্ঞানী হয়ে উঠছি? বাবা-আহমেদ জিজ্ঞাসা করলেন। তবে নাসারাওয়া রাজ্যের গভর্নর আবদুল্লাহি সুলে এবং সিনেটর শেহু সানী উভয়ই বলেছিলেন যে উত্তরের টিনুবুকে পুনর্নির্বাচনের সুযোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিম গভর্নর ফোরামের চেয়ারম্যান হিসাবে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া সুলে বলেছেন, উত্তর তার প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণের জন্য পরিচিত নয়। তাঁর পক্ষ থেকে, সিনেটর সানী উত্তর রাজনৈতিক নেতাদের কয়েক বছর ধরে উত্তরের জনগণের দুর্ভোগ দূর করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাকে বোঝায়। “ইক্যুইটির স্বার্থে, দক্ষিণ, বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমে আট বছরের রাষ্ট্রপতি পদটি সম্পন্ন করার অনুমতি দেওয়া উচিত,” তিনি বলেছিলেন। “বিরোধীরা রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে দায়ের করেও এটি ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হবে; দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে তাঁর আসা উচিত। এটাই ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের দাবি।”

