উত্তর সুমাত্রায় 2025 স্বাধীনতা কাপের প্রস্তুতি 100 শতাংশ

Repullika.co.id, মেদান – প্রস্তুতি স্বাধীনতা কাপ 2025 যা উত্তর সুমাত্রা মেইন স্টেডিয়ামে, ডেলি সেরডাং রিজেন্সি, উত্তর সুমাত্রা, 12-18 আগস্টে খেলা হবে, এটি 100 শতাংশে পৌঁছেছে। এটি পিএসএসআই এক্সিকিউটিভ কমিটি জানিয়েছিল আর্য সিনুলিংগা উত্তর সুমাত্রার গভর্নর অফিসে 2025 ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ প্রস্তুতি সমন্বয় সভার পরে, জালান পাঙ্গারান ডিপোনগোরো মেদান, রবিবার (10/8/2025)।
তাঁর মতে, কমিটি পার্কিং সুরক্ষা এবং স্টেডিয়ামের আশেপাশের অঞ্চলগুলির মতো উদ্বেগের জবাব দেওয়ার জন্য সর্বাধিক সুরক্ষা প্রস্তুত করেছিল।
“বাস্তবায়ন ভাল হবে এবং দেখার বিষয়ে চিন্তা করবেন না। দয়া করে খুশিতে দেখুন,” আর্য বলেছিলেন।
2025 ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপে 3-27 নভেম্বর কাতারে অনূর্ধ্ব -17 2025 বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া চারটি দেশ প্রদর্শিত হবে, যথা: ইন্দোনেশিয়া হোস্ট হিসাবে, পাশাপাশি উজবেকিস্তান, মালি এবং তাজিকিস্তান অতিথি হিসাবে।
২০২৫ সালের স্বাধীনতা কাপে অংশ নিতে আমন্ত্রিত তিনটি দেশের একটি মর্যাদাপূর্ণ ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে যেমন উজবেকিস্তান অনূর্ধ্ব -১ asian এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন ২০২৫, মালি আফ্রিকান কাপ অনূর্ধ্ব -১ the ২০২৫ সালে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে এবং তাজিকিস্তান ফাইনালিস্ট এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব -১ 20২৫।
“যাইহোক, আমরা উত্তর সুমাত্রার লোকদের জন্য সেরা দর্শনীয়তা দিতে চাই This এটি আমাদের সবার জন্য বিনোদন,” আর্য বলেছিলেন।
এটি জাভার বাইরের আন্তর্জাতিক ফুটবল ইভেন্টের প্রথম ইভেন্টে উত্তর সুমাত্রা প্রাদেশিক সরকারের (পেমপ্রভ) সহায়তারও প্রশংসা করেছে। তিনি বলেছিলেন, মূলত ২০২৫ সালের স্বাধীনতা কাপটি উত্তর সুমাত্রার লোকদের একটি মনোরম দর্শন দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
উত্তর সুমাত্রা প্রাদেশিক যুব ও ক্রীড়া অফিসের প্রধান মহফুলালাহ দৌলয়ের প্রধান বলেছেন, উত্তর সুমাত্রার মেইন স্টেডিয়াম থেকে এবং এর দিকে এই অঞ্চলে সুরক্ষাও প্রস্তুত করা হয়েছিল।
উত্তর সুমাত্রা প্রাদেশিক সরকার উত্তর সুমাত্রা স্পোর্ট সেন্টার এরিয়া, ডেলি সেরডাং, উত্তর সুমাত্রার কয়েক হাজার -চাকাযুক্ত এবং চার -চাকাযুক্ত যানবাহন বিনামূল্যে পার্কিং প্রস্তুত করে।
“উত্তর সুমাত্রার মূল স্টেডিয়ামের চারপাশে সুরক্ষাও আমাদের উদ্বেগ। এখানে প্রায় 20,000 টিকিট বিক্রয়ের জন্য রয়েছে এবং ম্যাচটি রাতে হয়,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা পুলিশ এবং সুরক্ষা খাতে জড়িতদের সাথে একত্রে নিশ্চিত হয়েছি যে শ্রোতারা তাদের বাড়িতে নিরাপদে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরে আসবে,” মহফুলালাহ জোর দিয়েছিলেন।
