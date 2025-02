উত্তাপ | জনসাধারণ

লিডার স্পোর্টিং এবং তৃতীয় শ্রেণিবদ্ধ এফসি পোর্তোর মধ্যে শুক্রবার একটি গোলের অঙ্কনের সাথে, শ্রেণিবিন্যাসের শীর্ষে আরও কিছুটা ভিড় হতে পারে। এটি কারণ বেনফিকা এবং এসপি। Braga beat their games on this weekend approach “lions” and “dragons”, making this second half of the competition even more lively.

“অবতার” এই শনিবার মোরারেন্সের সাথে খেলেন এবং বিজয়ের ক্ষেত্রে স্পোর্টিংয়ের কাছে চারটি পয়েন্ট হয়ে উঠেছে। ব্রাগা হিসাবে, তারা যদি রবিবার গিল ভিসেন্টে পরাজিত করে তবে তারা সত্যই পডিয়ামের শেষ স্থানে এফসি পোর্তোতে পৌঁছেছে।

এখানে আপনি খুঁজে এই আই লিগা যাত্রার টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্যালেন্ডার এবং সময় এবং এখানে একই তথ্য তবে দ্বিতীয় লীগ থেকে।

মূল ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে, উইকএন্ডের হাইলাইটটি সবই যায় ডার্বি স্পেন থেকে। এই শনিবার, রিয়েল এবং অ্যাটলেটিকো ডি মাদ্রিদ শক্তি, “সহ”Meringues“শ্রেণিবিন্যাসের শীর্ষে তবে কেবলমাত্র এক পয়েন্টের সুবিধা সহ”কোলচোনেরোস“।

মিডউইক, পর্তুগিজ দলগুলির জন্য এখনও প্রতিযোগিতায় রয়েছে, সেখানে থাকবে প্লে-অফ ইউরোপীয় প্রমাণ। প্রথমটি অ্যাকশনে যেতে হবে স্পোর্টিং, যা মঙ্গলবার বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে প্রথম পর্বে গ্রহণ করে প্লে-অফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের। পরের দিন এটি বেনফিকার পালা হবে। মোনাকোতে “অবতার” খেলা, যেখানে তারা এই মরসুমে জিতেছে।

এফসি পোর্তো হিসাবে, ইন প্লে-অফ ইউরোপা লীগ থেকে, এটি বৃহস্পতিবার রোমার মুখোমুখি হবে, ড্রাগনে প্রথম হাতটি খেলবে। এখানে আপনি সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার পাবেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং এখানে ইউরোপীয় লীগ।

ফুটবলের মার্জিনে, জাতীয় রাগুবাই দলে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। “নেকড়ে” গত সপ্তাহান্তে বেলজিয়ামকে পরাজিত করার পরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য খুব ভালভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এই রবিবার, লিসবনের রেস্টেলো স্টেডিয়ামে, “কেবল” জার্মানিতে জিততে হবে।

জনসাধারণের মধ্যে কী তাকে পালিয়ে যেতে পারে

জোও ফালিক্সের কেরিয়ার, যিনি আবারও সুযোগ পেয়েছেন, এখন মিলানে।

জাতীয় হ্যান্ডবল কোচ পাওলো পেরেইরার সাথে সাক্ষাত্কার।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর 40 বছরের জীবনের।

হ্যান্ডবলে, জাতীয় দল বিশ্বকাপে যে উজ্জ্বলতা অর্জন করেছে তার পরে, ক্লাব এবং স্পোর্টিংয়ের ক্রিয়াকলাপটি ফিরিয়ে দেয়, এফসি পোর্তো এবং বেনফিকার গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পোর্টিস্টস এবং বেনফিকিজাস ইউরোপীয় লিগের মূল রাউন্ডের প্রথম রাউন্ডে খেলেন: “ড্রাগন” ভোজভোডিনা থেকে সার্বস গ্রহণ করে, বিডাসোয়ার মুখোমুখি হতে স্পেনের “ag গলস”। স্পোর্টিং, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে, ইউরোফার পেলিস্টার ম্যাসেডোনিয়ানদের স্বাগত জানিয়েছে, গ্রুপ পর্বের 11 ম্যাচডে, স্পোর্টিঙ্গুয়িস্টদের একটি দুর্দান্ত তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

ভলিবলে, এটি “লায়ন্স” যারা ইউরোপীয় ইভেন্টগুলিতে অভিনয় করছে এবং বুধবার, একটি ম্যাচে চ্যালেঞ্জ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম হাতটি বলার জন্য, বোগডঙ্কা লুক লুবলিনের মেরুদের স্বাগত জানিয়েছে।

অবশেষে, মোটরযুক্ত ক্রীড়াগুলিতে, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় জাতি সুইডেনের সমাবেশকে নোট করুন এবং এটি বৃহস্পতিবার সেই নর্ডিক দেশের শীতল রাস্তায় চলে গেছে।

শীতকালীন স্থানান্তর বাজার কী ছিল তার ভারসাম্য।

এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পর্তুগিজ হ্যান্ডবলের সাফল্যের ব্যাখ্যা দেয়।

প্ল্যানস্ফেরিক আমাদের গ্রানেলেন্ডিয়ায় ফুটবলে নিয়ে যায়।

পেড্রো হেনরিক্স দ্বারা নির্মিত আই লিগের শেষ দিনের সবচেয়ে বিতর্কিত বিডের সালিশ বিশ্লেষণ।