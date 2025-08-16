You are Here
উত্তেজনা ফোটার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্স জ্যাক অস্কার সম্পর্কে একটি আবিষ্কার করে সাবান
News

উত্তেজনা ফোটার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্স জ্যাক অস্কার সম্পর্কে একটি আবিষ্কার করে সাবান

ইস্টেন্ডার্সের রাস্তায় ভাগ্নে অস্কারের সাথে জ্যাক ব্র্যানিং চ্যাট
জ্যাক ব্র্যানিং উত্তরগুলির সন্ধান করে (ছবি: বিবিসি)

ইস্টেন্ডার্স জ্যাক ব্র্যানিং (স্কট মাসলেন) পরের সপ্তাহে ভাগ্নে অস্কার ব্র্যানিং (পিয়েরে মাউলিয়ার) এবং হাওয়ে ডেনস (ডেল্রয় অ্যাটকিনসন) এর মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিনিময় প্রত্যক্ষ করার পরে সত্যে পৌঁছানোর মিশনে রয়েছে।

অস্কার এবং হাওয়ে উভয়ই বর্তমানে বিশাল গোপনীয়তাগুলি covering েকে রাখছেন, যা স্থানীয় কপার জ্যাক বিবিসি সাবানগুলিতে আগত দৃশ্যে ক্লুগুলি অনুসন্ধান করতে শুরু করার সময় গুঞ্জনিত হবে বলে মনে হচ্ছে।

এই মাসের শুরুর দিকে, দর্শকরা অস্কারকে প্যাট্রিক ট্রুম্যানকে (রুডল্ফ ওয়াকার) অচেতন অবস্থায় দেখেছিলেন যখন তিনি তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছিলেন এমন তরুণ অপরাধীদের মধ্যে তাঁর সময় থেকে একদল ঠগকে অর্থ প্রদানের জন্য নগদ চুরি করতে 20 নম্বরে প্রবেশ করেছিলেন।

হাউই পরে প্রমাণ করেছিলেন যে অস্কারকে ডাকাতি এবং প্যাট্রিকের হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছিল, তবে কিশোরকে পুলিশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাকে নগদ হস্তান্তর করার জন্য ব্ল্যাকমেইল করেছিলেন, যা হাওয়ে নিজের জন্য রেখেছিল।

অস্কার ডট হাউসে দাঁড়িয়ে ইস্টেন্ডার্সে চিন্তিত দেখাচ্ছে
যুবক ফিরে আসার পর থেকে অনেক ঝামেলা সৃষ্টি করেছে (ছবি: বিবিসি)
অস্কার ব্র্যানিং ইস্টেন্ডার্সের রানী ভিকের বাইরে দাঁড়িয়ে
অস্কারের ফাদার ম্যাক্স ওয়ালফোর্ডে ফিরে আসার কথা (ছবি: বিবিসি)

প্যাট্রিক এখন দেশে ফিরে এসে তিনি তার আক্রমণ নিয়ে উদ্বেগের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন।

অপরাধবোধে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্কার প্যাট্রিকের সাথে বন্ধুত্ব চালিয়ে এবং ইওলান্দে ট্রুম্যানকে (অ্যাঞ্জেলা উইন্টার) সাহায্য করে তার বিবেককে সহজ করার চেষ্টা করেছেন।

পরের সপ্তাহে, হাউই যখন অস্কার এবং প্যাট্রিক ডোমিনোস খেলেন তখন তিনি ক্ষুব্ধ হন। অস্কার যখন ইওলান্দে তাঁর বিয়ের আগে প্যাট্রিকের স্ট্যাগকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তখন তিনি আরও ক্রুদ্ধ হন।

হাওয়ে পরে এই যুবককে কলার করে, তিনি প্যাট্রিক থেকে দূরে থাকার দাবি করে। যাইহোক, তারা উভয়ই অজানা যে জ্যাক দূরত্বে দেখছে।

প্যাট্রিক এবং ইওলান্দে স্ট্যাগ এবং হেন পার্টির দিনটি আসার সাথে সাথে জ্যাক কুইজ অস্কারকে হাওয়ের সাথে তার লড়াইয়ের বিষয়ে কুইজ করে, কিন্তু তার ভাগ্নে তাকে সংক্ষিপ্ত পরিবর্তন দেয়।

হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!

শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?

মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।

সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!

অপরিবর্তিত, জ্যাক তারপরে স্ট্যাগের দিকে হাওকে কোণ করে, তবে সে তার জিজ্ঞাসাবাদের লাইনটিও বন্ধ করে দেয়।

যখন জ্যাক এখনও উত্তরের জন্য শিকার ছেড়ে চলেছে, তখন হাওয়ে যখন ব্যক্তিগতভাবে অস্কারের মুখোমুখি হয় তখন উত্তেজনা ফোটে।

মসৃণ-কথা বলার অস্কার কি হাওকে চুপ করে রাখতে সক্ষম হবে, নাকি তিনি সরাসরি ভিতরে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে আছেন?

ইস্টেন্ডার্স এই দৃশ্যগুলি সোমবার 18 আগস্ট সন্ধ্যা 7.30 টায় বিবিসি ওয়ান -তে বা আইপ্লেয়ারে সকাল 6 টা থেকে স্ট্রিম করে।

তীর আরও: ড্রাগ কেলেঙ্কারী ওয়ালফোর্ড হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত 52 ইস্টেন্ডার ছবি

তীর আরও: ফিল মিচেল সিথস হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত ইস্টেন্ডার স্পোলার

তীর আরও: ইওলান্দে মুরগি ডু -এ একটি আশ্চর্য প্রবেশদ্বার ইস্টেন্ডার্সে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts