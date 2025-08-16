উত্তেজনা ফোটার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্স জ্যাক অস্কার সম্পর্কে একটি আবিষ্কার করে সাবান

ইস্টেন্ডার্স জ্যাক ব্র্যানিং (স্কট মাসলেন) পরের সপ্তাহে ভাগ্নে অস্কার ব্র্যানিং (পিয়েরে মাউলিয়ার) এবং হাওয়ে ডেনস (ডেল্রয় অ্যাটকিনসন) এর মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিনিময় প্রত্যক্ষ করার পরে সত্যে পৌঁছানোর মিশনে রয়েছে।
অস্কার এবং হাওয়ে উভয়ই বর্তমানে বিশাল গোপনীয়তাগুলি covering েকে রাখছেন, যা স্থানীয় কপার জ্যাক বিবিসি সাবানগুলিতে আগত দৃশ্যে ক্লুগুলি অনুসন্ধান করতে শুরু করার সময় গুঞ্জনিত হবে বলে মনে হচ্ছে।
এই মাসের শুরুর দিকে, দর্শকরা অস্কারকে প্যাট্রিক ট্রুম্যানকে (রুডল্ফ ওয়াকার) অচেতন অবস্থায় দেখেছিলেন যখন তিনি তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছিলেন এমন তরুণ অপরাধীদের মধ্যে তাঁর সময় থেকে একদল ঠগকে অর্থ প্রদানের জন্য নগদ চুরি করতে 20 নম্বরে প্রবেশ করেছিলেন।
হাউই পরে প্রমাণ করেছিলেন যে অস্কারকে ডাকাতি এবং প্যাট্রিকের হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছিল, তবে কিশোরকে পুলিশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাকে নগদ হস্তান্তর করার জন্য ব্ল্যাকমেইল করেছিলেন, যা হাওয়ে নিজের জন্য রেখেছিল।
প্যাট্রিক এখন দেশে ফিরে এসে তিনি তার আক্রমণ নিয়ে উদ্বেগের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন।
অপরাধবোধে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্কার প্যাট্রিকের সাথে বন্ধুত্ব চালিয়ে এবং ইওলান্দে ট্রুম্যানকে (অ্যাঞ্জেলা উইন্টার) সাহায্য করে তার বিবেককে সহজ করার চেষ্টা করেছেন।
পরের সপ্তাহে, হাউই যখন অস্কার এবং প্যাট্রিক ডোমিনোস খেলেন তখন তিনি ক্ষুব্ধ হন। অস্কার যখন ইওলান্দে তাঁর বিয়ের আগে প্যাট্রিকের স্ট্যাগকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তখন তিনি আরও ক্রুদ্ধ হন।
হাওয়ে পরে এই যুবককে কলার করে, তিনি প্যাট্রিক থেকে দূরে থাকার দাবি করে। যাইহোক, তারা উভয়ই অজানা যে জ্যাক দূরত্বে দেখছে।
প্যাট্রিক এবং ইওলান্দে স্ট্যাগ এবং হেন পার্টির দিনটি আসার সাথে সাথে জ্যাক কুইজ অস্কারকে হাওয়ের সাথে তার লড়াইয়ের বিষয়ে কুইজ করে, কিন্তু তার ভাগ্নে তাকে সংক্ষিপ্ত পরিবর্তন দেয়।
অপরিবর্তিত, জ্যাক তারপরে স্ট্যাগের দিকে হাওকে কোণ করে, তবে সে তার জিজ্ঞাসাবাদের লাইনটিও বন্ধ করে দেয়।
যখন জ্যাক এখনও উত্তরের জন্য শিকার ছেড়ে চলেছে, তখন হাওয়ে যখন ব্যক্তিগতভাবে অস্কারের মুখোমুখি হয় তখন উত্তেজনা ফোটে।
মসৃণ-কথা বলার অস্কার কি হাওকে চুপ করে রাখতে সক্ষম হবে, নাকি তিনি সরাসরি ভিতরে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে আছেন?
ইস্টেন্ডার্স এই দৃশ্যগুলি সোমবার 18 আগস্ট সন্ধ্যা 7.30 টায় বিবিসি ওয়ান -তে বা আইপ্লেয়ারে সকাল 6 টা থেকে স্ট্রিম করে।
