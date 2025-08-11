উদারপন্থীরা অভিবাসনকে একটি জগাখিচুড়ি করেছে, এখন তারা ডেটা লুকিয়ে দিচ্ছে

নিবন্ধ সামগ্রী
কার্নি লিবারালরা কয়েক মাস ধরে কানাডিয়ানদের কাছ থেকে ইমিগ্রেশন ডেটা গোপন করে আসছে। এখন, এটি ডাকা হওয়ার পরে, সরকার বলেছে যে এটি সবই উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতার নামে।
সাধারণত, নতুন আগতদের সংখ্যার সরকারী সংখ্যা, আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা এবং আরও অনেকের সরকারের ওপেন ডেটা পোর্টালে প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত, সরকার মে মাসের পর থেকে কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি এবং সেই তথ্য কেবল মার্চ শেষ পর্যন্ত কভার করে।
রক্ষণশীল ইমিগ্রেশন সমালোচক মিশেল রেম্পেল-গারনার গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে এই সংবাদটি প্রকাশ করেছিলেন।
“আমাদের কতটি অবৈধ সীমান্ত ক্রসিং রয়েছে? ইতিমধ্যে ব্যাকলগড ওয়েটলিস্টে আরও কত আশ্রয় দাবি করা হয়েছে? লিবারালরা আমাদের আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং চাকরীর বাজারকে অভিভূত করে চলেছে এমন আরও কতগুলি পারমিট হস্তান্তর করেছে?” রেম্পেল গার্নার জিজ্ঞাসা করলেন।
“তারা যাই হোক না কেন, কানাডার জানার অধিকার রয়েছে।”
তিনি ঠিক বলেছেন: আমাদের জানার অধিকার রয়েছে, বিশেষত যেহেতু উদারপন্থীরা অভিবাসন ব্যবস্থার এমন একটি বিপর্যয় তৈরি করেছে।
কয়েক দশক ধরে, উদার ও রক্ষণশীল উভয় সরকারের অধীনে কানাডার অভিবাসন ব্যবস্থাটি বিশ্বের একটি মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সুশৃঙ্খল প্রকৃতির কারণে, উচ্চ অভিবাসন স্তরের জন্য জনসাধারণের সমর্থন বেশ উচ্চ ছিল।
কয়েক বছর আগে, এটি পরিবর্তিত হয়েছিল।
২০২২ সালের এপ্রিলে ট্রুডো লিবারালরা অস্থায়ী বিদেশী শ্রমিক কর্মসূচির কর্মসূচির ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেছিল। তত্কালীন ঘোষিত পরিবর্তনের অধীনে, মৌসুমী শিল্পগুলি পুরো বছরের জন্য টিএফডাব্লুয়ের অধীনে ভাড়া নিতে পারে যখন তাদের কর্মীদের মাত্র 10% কর্মী থাকা নিয়োগকর্তার ক্যাপটি টিএফডাব্লু প্রোগ্রাম থেকে আসা বেশিরভাগ শিল্পে 20% এ উন্নীত করা হয়েছিল তবে অন্যদের চেয়ে বেশি।
ফেডগুলি উত্পাদন, খাদ্য ও থাকার ব্যবস্থা, হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমের জন্য ক্যাপটি 30% এ উন্নীত করেছে। তারা এই শর্ত থেকেও মুক্তি পেয়েছিল যে বেকারত্ব যদি %% এর উপরে থাকে তবে টিএফডাব্লু অনুমোদনের মঞ্জুর করা হবে না।
তারা প্রতি বছর কানাডায় অনুমোদিত স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তারা একই সময়ে এটি করেছিল। সরকারী উদার অভিবাসন পরিকল্পনা 2023 সালে 465,000 নতুন স্থায়ী বাসিন্দাকে, 2024 সালে 485,000 এবং 2025 সালে 500,000 বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে।
অবশ্যই, যেমনটি আমরা পরে শিখেছি, তারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বন্যার দ্বারও খুলেছিল এবং তারপরে তাদের কাজ করার এবং চাকরি নেওয়ার দক্ষতা খুলে দেয়।
সরকার তাদের সরকারী তথ্য প্রকাশের আগে সরকারের আগে ক্রমবর্ধমান সমস্যা হ’ল বিদেশী শ্রমিক এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা যারা তাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে দেশে ফিরে আসার পরিবর্তে আশ্রয় দাবি করবে। আপনার কাছে ডেটা না থাকলে এই ধরণের সমস্যাটি মূল্যায়ন করা শক্ত কারণ সরকার এটি লুকিয়ে রাখছে।
আমার সহকর্মী ব্রায়ান প্যাসিফিয়াম ইমিগ্রেশন, শরণার্থী এবং নাগরিকত্ব কানাডাকে গত বুধবার এই বিষয়ে একটি মন্তব্য চেয়েছিলেন এবং শুক্রবারের শেষের দিকে কিছুই শুনেনি। এমনকি এটিতেও, তাদের বক্তব্যটি অস্পষ্ট ছিল এবং কী ঘটছে তা সম্পর্কে অত্যধিক আশ্বাসও ছিল না।
তারা বলেছিল যে অনুরোধের ভিত্তিতে মাসিক ডেটা এখনও উপলব্ধ ছিল তবে তারা কীভাবে ডেটা উপস্থাপন করা হবে তা আপডেট করার প্রক্রিয়াধীন ছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “লক্ষ্যটি হ’ল ট্রেন্ডগুলির আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা এবং কানাডিয়ানদের কী আইআরসিসি প্রোগ্রামগুলির সম্পর্কে ডেটা আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করার জন্য আরও বৃহত্তর প্রসঙ্গে সরবরাহ করা হয়,” বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।
“লিবারেল সরকার কেবল স্বীকার করেছে যে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে কাঁচা ইমিগ্রেশন ডেটা রোধ করেছে এবং এটিকে ভারী সম্পাদিত তথ্যের সাথে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করেছে যা সম্ভবত লিবারাল স্পিনের সাথে প্যাকেজ করা হবে,” রেম্পেল-গারনার বিবৃতিতে জবাবে বলেছেন।
এটি তার জন্য একটি বোধগম্য আশঙ্কা। এই ধরণের ডেটা সাধারণত কাঁচা আকারে সরবরাহ করা হয় তাই ব্যবসায় এবং একাডেমিক গবেষক বা সাংবাদিকরা এটি ব্যাখ্যা করতে পারেন।
এখন মনে হয় কয়েক মাস ডেটা লুকানোর পরে, তারা ম্যাসেজ করার পরেই তথ্য প্রকাশ করতে চায়।
গত বেশ কয়েক বছর ধরে অভিবাসন সম্পর্কিত উদার ট্র্যাক রেকর্ডটি দেওয়া, আমাদের সকলেরই উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে।
