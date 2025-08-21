You are Here
উদ্দেশ্যটি যদি ম্যারাথন হয় তবে নেটফ্লিক্সের এই দুর্দান্ত 7 কে-নাটকগুলিতে একাধিক মরসুম রয়েছে
উদ্দেশ্যটি যদি ম্যারাথন হয় তবে নেটফ্লিক্সের এই দুর্দান্ত 7 কে-নাটকগুলিতে একাধিক মরসুম রয়েছে

আপনি যদি তীব্র এবং সম্পূর্ণ গল্পের সন্ধান করছেন তবে একাধিক মরসুমের সাথে 7 টি ডোরামা সহ এই তালিকাটি এই সপ্তাহান্তে আপনার সেরা বন্ধু হবে

ম্যারাথন উইকএন্ডে একটি নাটক অনেক ভক্তদের জন্য প্রায় একটি আচার হয়ে উঠেছেএমনকি এই জন্য যারা আপনাকে এখন লেখেন। এবং যারা প্রচুর সময় ব্যয় করতে চান তাদের জন্য নেটফ্লিক্সবাছাইয়ের চেয়ে ভাল আর কিছু নয় সিরিজ যে একাধিক মরসুম আছে এবং তারা আমাদের পুরো দিন টিভির সামনে থাকতে বাধ্য করবে।




ছবি: প্রকাশ, টিভিএন / খাঁটি জনগণ

অনেকগুলি ডোরামার বিপরীতে যা কেবল 16 বা 12 এপিসোডে শেষ হয়, সাধারণত কোরিয়ান সিরিজের মানক, কিছু প্রযোজনা সিক্যুয়াল অর্জনকারী জনসাধারণ উভয়ই জিতেছে। এই গল্পগুলি চরিত্রগুলি, সম্পর্ক এবং এমনকি মোচড়গুলিতে আরও গভীরতর হয়।

একটি বিস্তৃত ক্যাটালগ সহ, নেটফ্লিক্স হালকা উপন্যাস থেকে নাটক এবং আবেগের সাথে ভরা থ্রিলারগুলিতে সংগ্রহ করে। তবে যারা প্রেমের গল্পগুলিতে ডুব দেওয়ার জন্য খুঁজছেন তাদের জন্য, এমন অনিচ্ছাকৃত বিকল্প রয়েছে যা মরসুমের প্রথম দিকে চলে যায়। এখানে, আমরা জড়ো হয়েছি 7 ডোরামা যা তাদের সময়ের প্রতি মিনিটে মূল্যবান এবং এই সপ্তাহান্তে তাদের নতুন আসক্তিটি ঘুরিয়ে দেবে

পপকর্ন প্রস্তুত করুন, পালঙ্কে একটি আরামদায়ক জায়গা আলাদা করে রাখুন এবং আপনার পরবর্তী ম্যারাথন চয়ন করুন।

ডিপি কুকুর দিবস

নাটকটি একটি জুন-হোকে অনুসরণ করেছে, একজন তরুণ সৈনিক যিনি সেনা মরুভূমিকে দখল করার দায়িত্বে ডিপি নামে একটি দলের অংশ। একজন সহকর্মীর পাশাপাশি তিনি বেশ কয়েকটি সূক্ষ্ম মামলায় জড়িত হন এবং এমন জিনিসগুলি আবিষ্কার করেন যা কোরিয়ান সেনাবাহিনীর কঠোরতা এবং মন্দের বাইরে চলে যায়। প্রতিটি মরসুমে কেবল 6 টি পর্ব রয়েছে, একটি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত সিরিজ।

সোলস অফ সোলস

এই রোমান্টিক কল্পনায়, তরুণ উইজার্ডস একটি কল্পিত রাজ্যে প্রশিক্ষণ দেয়, তবে একজন শক্তিশালী যোদ্ধার থাকলে সবকিছু বদলে যায় …

