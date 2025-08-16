উদ্ধারকারীরা ভূমিধস থেকে আরও বেশি মৃতদেহ টানায় পাকিস্তানের বন্যার ক্ষেত্রে 220 নিহত

বুনার, পাকিস্তান – উত্তর -পশ্চিম পাকিস্তানি জেলায় বন্যার ফলে কমপক্ষে ২২০ জন নিহত হয়েছে, কর্মকর্তারা শনিবার জানিয়েছেন, উদ্ধারকারীরা ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধসের দ্বারা সমতল বাড়ি থেকে রাতারাতি আরও 63৩ টি লাশ টেনে নিয়েছিল।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি বুনারে ডেলিউজ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি শত শত বোল্ডার এবং “টন পাথর” ক্র্যাশ হয়ে বহনকারী বন্যার জল দেখে বর্ণনা করেছেন।
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাকিস্তান এই বছর-স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বর্ষার বৃষ্টিপাত পেয়েছে, যা বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত, বন্যা ও কাদামাটিকে ট্রিগার করে যা ২ 26 শে জুন থেকে প্রায় ৫৪১ জনকে হত্যা করেছে।
জরুরি সেবার মুখপাত্র মোহাম্মদ সুহাইল বলেছেন, শুক্রবার খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশের বেশ কয়েকটি জায়গাগুলির মধ্যে একটি, বুনেরে বেঁচে যাওয়া লোকদের সন্ধান করছেন শত শত উদ্ধারকর্মী। কয়েক ডজন বাড়ি ভেসে গেছে।
প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলরা পীর বাবা এবং মালিক পুরার সবচেয়ে খারাপ গ্রামগুলি থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন, যেখানে বেশিরভাগ প্রাণহানির ঘটনা ছিল, বুনারের জেলা প্রশাসক কাশিফ কাইয়ুম বলেছেন।
স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা ইমতিয়াজ খান, যিনি সংকীর্ণভাবে ডেলিউজগুলি পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি জানান, কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকশ পাথরের বোল্ডার বহনকারী বন্যার জলাবদ্ধরা আঘাত করে এবং চ্যাপ্টা বাড়িগুলি।
“বুনেরের পীর বাবা গ্রামের কাছে একটি স্রোত সতর্কতা ছাড়াই ফুলে উঠল। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি সাধারণ ফ্ল্যাশ বন্যা, কিন্তু যখন প্রচুর পাথর জল দিয়ে বিধ্বস্ত হয়, তখন 60০ থেকে 70০ টি বাড়ি মুহুর্তে দূরে সরে যায়,” খান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, অনেক দেহকে পরিবর্তিত করা হয়েছে।
“আমাদের থানাও ধুয়ে ফেলা হয়েছিল এবং আমরা যদি উঁচুতে উঠে না থাকি তবে আমরা বেঁচে থাকতাম না।”
উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন যে তারা পীর বাবা গ্রামের বিশাল সোয়াথগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংসস্তূপিত বাড়িগুলি এবং দৈত্য পাথরগুলি রাস্তায় ভরাট করছে যখন জল কমতে শুরু করেছে।
“এটি কেবল বন্যার জল ছিল না, এটি বোল্ডারগুলিরও বন্যা ছিল, যা আমরা আমাদের জীবনে প্রথমবারের মতো দেখেছি,” সুলতান সৈয়দ (৪৫) বলেছেন, যিনি ভাঙা বাহুতে ভুগছিলেন।
মোহাম্মদ খান (৫৩) বলেছেন, বন্যা “এত দ্রুত এসেছিল যে অনেকে তাদের বাড়িঘর ছাড়তে পারেনি।”
বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থরা হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে মারা গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন বুনেরের একজন ডাক্তার মোহাম্মদ তারিক। “মৃতদের মধ্যে অনেকেই শিশু এবং পুরুষ ছিলেন, যখন মহিলারা পাহাড়ে আগুনের কাঠ সংগ্রহ এবং গবাদি পশু চারণ করছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।
শোককারীরা শনিবার গণ-জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন, এবং কর্তৃপক্ষ বুনেরে বন্যার আক্রান্ত ব্যক্তিদের তাঁবু এবং খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেছিল।
স্থানীয় আলেম মুফতি ফজল জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল থেকেই তিনি একাধিক স্থানে জানাজার নামাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। “গতকালের বন্যার আগে এই অঞ্চলটি জীবন নিয়ে হামলা করছিল। এখন, সর্বত্র শোক ও দুঃখ রয়েছে।”
স্কুলশিক্ষক সুলেমান খান তার বর্ধিত পরিবারের ২৫ জন সদস্যকে হারিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এবং তার ভাই কেবল বেঁচে ছিলেন কারণ তারা যখন বন্যা তার গ্রাম কাদর নগরে আঘাত হানে তখন তারা বাড়ি থেকে দূরে ছিল।
প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, খাইবার পাখতুনখওয়া এবং গিলগিত-বালতিস্তানের উত্তর অঞ্চল জুড়ে এই সপ্তাহে বৃষ্টি-সম্পর্কিত ঘটনায় কমপক্ষে ৩৫১ জন মারা গেছেন।
ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে প্রায় 300 কিলোমিটার (প্রায় 186 মাইল) দূরে, উদ্ধারকর্তারা শনিবার কিশতওয়ার জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম চোজিটি গ্রামকে ছুঁড়ে মারলেন, দু’দিন আগে ফ্ল্যাশ বন্যার ফলে এটি 60০ জন নিহত হওয়ার পরে এবং প্রায় ১৫০ জনকে গুরুতর পরিস্থিতিতে আহত করার পরে কয়েক ডজন নিখোঁজ মানুষকে খুঁজছিলেন।
বৃহস্পতিবার এই অঞ্চলে বার্ষিক হিন্দু তীর্থযাত্রার সময় বন্যার ঘটনা ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ ৩০০ জনেরও বেশি লোককে উদ্ধার করেছে, এবং প্রায় ৪,০০০ তীর্থযাত্রীকে সুরক্ষায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
এই জাতীয় ক্লাউডবার্টস ভারতের হিমালয় অঞ্চল এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি অবদানকারী কারণ।
পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে উদ্ধারকারীরা সারা দেশে বন্যা-হিট অঞ্চলে আটকা পড়ে ৩,৫০০ এরও বেশি পর্যটককে সরিয়ে নিয়েছেন।
অনেক ভ্রমণকারী উত্তর এবং উত্তর -পশ্চিমের দুর্বল অঞ্চলগুলি এড়ানো সম্পর্কে সরকারী সতর্কতা উপেক্ষা করেছেন।
২০২২ সালে পাকিস্তান তার সবচেয়ে খারাপ-বর্ষা মৌসুমের প্রত্যক্ষ করেছে। এটি ১,7০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছে এবং আনুমানিক ৪০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি করেছে।