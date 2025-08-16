You are Here
উদ্ধারকারীরা ভূমিধস থেকে আরও বেশি মৃতদেহ টানায় পাকিস্তানের বন্যার ক্ষেত্রে 220 নিহত
News

উদ্ধারকারীরা ভূমিধস থেকে আরও বেশি মৃতদেহ টানায় পাকিস্তানের বন্যার ক্ষেত্রে 220 নিহত

বুনার, পাকিস্তান – উত্তর -পশ্চিম পাকিস্তানি জেলায় বন্যার ফলে কমপক্ষে ২২০ জন নিহত হয়েছে, কর্মকর্তারা শনিবার জানিয়েছেন, উদ্ধারকারীরা ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধসের দ্বারা সমতল বাড়ি থেকে রাতারাতি আরও 63৩ টি লাশ টেনে নিয়েছিল।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি বুনারে ডেলিউজ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি শত শত বোল্ডার এবং “টন পাথর” ক্র্যাশ হয়ে বহনকারী বন্যার জল দেখে বর্ণনা করেছেন।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাকিস্তান এই বছর-স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বর্ষার বৃষ্টিপাত পেয়েছে, যা বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত, বন্যা ও কাদামাটিকে ট্রিগার করে যা ২ 26 শে জুন থেকে প্রায় ৫৪১ জনকে হত্যা করেছে।

জরুরি সেবার মুখপাত্র মোহাম্মদ সুহাইল বলেছেন, শুক্রবার খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশের বেশ কয়েকটি জায়গাগুলির মধ্যে একটি, বুনেরে বেঁচে যাওয়া লোকদের সন্ধান করছেন শত শত উদ্ধারকর্মী। কয়েক ডজন বাড়ি ভেসে গেছে।

প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলরা পীর বাবা এবং মালিক পুরার সবচেয়ে খারাপ গ্রামগুলি থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন, যেখানে বেশিরভাগ প্রাণহানির ঘটনা ছিল, বুনারের জেলা প্রশাসক কাশিফ কাইয়ুম বলেছেন।

স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা ইমতিয়াজ খান, যিনি সংকীর্ণভাবে ডেলিউজগুলি পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি জানান, কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকশ পাথরের বোল্ডার বহনকারী বন্যার জলাবদ্ধরা আঘাত করে এবং চ্যাপ্টা বাড়িগুলি।

“বুনেরের পীর বাবা গ্রামের কাছে একটি স্রোত সতর্কতা ছাড়াই ফুলে উঠল। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি সাধারণ ফ্ল্যাশ বন্যা, কিন্তু যখন প্রচুর পাথর জল দিয়ে বিধ্বস্ত হয়, তখন 60০ থেকে 70০ টি বাড়ি মুহুর্তে দূরে সরে যায়,” খান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, অনেক দেহকে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

“আমাদের থানাও ধুয়ে ফেলা হয়েছিল এবং আমরা যদি উঁচুতে উঠে না থাকি তবে আমরা বেঁচে থাকতাম না।”

উদ্ধারকর্মীরা পাকিস্তানের বুনার জেলার একটি ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে ১ 16 আগস্ট, ২০২৫ সালের ১ August আগস্ট, এটি পুনরুদ্ধার করার পরে ফ্ল্যাশ বন্যার শিকার ব্যক্তির দেহ পরিবহন করে। (এপি/মুহাম্মদ সাজজাদ)

উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন যে তারা পীর বাবা গ্রামের বিশাল সোয়াথগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংসস্তূপিত বাড়িগুলি এবং দৈত্য পাথরগুলি রাস্তায় ভরাট করছে যখন জল কমতে শুরু করেছে।

“এটি কেবল বন্যার জল ছিল না, এটি বোল্ডারগুলিরও বন্যা ছিল, যা আমরা আমাদের জীবনে প্রথমবারের মতো দেখেছি,” সুলতান সৈয়দ (৪৫) বলেছেন, যিনি ভাঙা বাহুতে ভুগছিলেন।

মোহাম্মদ খান (৫৩) বলেছেন, বন্যা “এত দ্রুত এসেছিল যে অনেকে তাদের বাড়িঘর ছাড়তে পারেনি।”

বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থরা হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে মারা গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন বুনেরের একজন ডাক্তার মোহাম্মদ তারিক। “মৃতদের মধ্যে অনেকেই শিশু এবং পুরুষ ছিলেন, যখন মহিলারা পাহাড়ে আগুনের কাঠ সংগ্রহ এবং গবাদি পশু চারণ করছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।

শোককারীরা শনিবার গণ-জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন, এবং কর্তৃপক্ষ বুনেরে বন্যার আক্রান্ত ব্যক্তিদের তাঁবু এবং খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেছিল।

স্থানীয় আলেম মুফতি ফজল জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল থেকেই তিনি একাধিক স্থানে জানাজার নামাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। “গতকালের বন্যার আগে এই অঞ্চলটি জীবন নিয়ে হামলা করছিল। এখন, সর্বত্র শোক ও দুঃখ রয়েছে।”

স্কুলশিক্ষক সুলেমান খান তার বর্ধিত পরিবারের ২৫ জন সদস্যকে হারিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এবং তার ভাই কেবল বেঁচে ছিলেন কারণ তারা যখন বন্যা তার গ্রাম কাদর নগরে আঘাত হানে তখন তারা বাড়ি থেকে দূরে ছিল।

প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, খাইবার পাখতুনখওয়া এবং গিলগিত-বালতিস্তানের উত্তর অঞ্চল জুড়ে এই সপ্তাহে বৃষ্টি-সম্পর্কিত ঘটনায় কমপক্ষে ৩৫১ জন মারা গেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা পাকিস্তানের উত্তর -পশ্চিমে, ১ 16 আগস্ট, ২০২৫ সালে পীর বাবার উপকণ্ঠে বন্যার পরে কাদা ও ধ্বংসাবশেষ দিয়ে covered াকা একটি অঞ্চল জুড়ে অনুসন্ধান করেন।

ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে প্রায় 300 কিলোমিটার (প্রায় 186 মাইল) দূরে, উদ্ধারকর্তারা শনিবার কিশতওয়ার জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম চোজিটি গ্রামকে ছুঁড়ে মারলেন, দু’দিন আগে ফ্ল্যাশ বন্যার ফলে এটি 60০ জন নিহত হওয়ার পরে এবং প্রায় ১৫০ জনকে গুরুতর পরিস্থিতিতে আহত করার পরে কয়েক ডজন নিখোঁজ মানুষকে খুঁজছিলেন।

বৃহস্পতিবার এই অঞ্চলে বার্ষিক হিন্দু তীর্থযাত্রার সময় বন্যার ঘটনা ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ ৩০০ জনেরও বেশি লোককে উদ্ধার করেছে, এবং প্রায় ৪,০০০ তীর্থযাত্রীকে সুরক্ষায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এই জাতীয় ক্লাউডবার্টস ভারতের হিমালয় অঞ্চল এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি অবদানকারী কারণ।

পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে উদ্ধারকারীরা সারা দেশে বন্যা-হিট অঞ্চলে আটকা পড়ে ৩,৫০০ এরও বেশি পর্যটককে সরিয়ে নিয়েছেন।

অনেক ভ্রমণকারী উত্তর এবং উত্তর -পশ্চিমের দুর্বল অঞ্চলগুলি এড়ানো সম্পর্কে সরকারী সতর্কতা উপেক্ষা করেছেন।

২০২২ সালে পাকিস্তান তার সবচেয়ে খারাপ-বর্ষা মৌসুমের প্রত্যক্ষ করেছে। এটি ১,7০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছে এবং আনুমানিক ৪০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি করেছে।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।