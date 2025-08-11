উদ্ধৃতি সহ সৃজনশীল হওয়া | সিএসএস-ট্রিকস

ব্লক কোটস এবং পুল কোটগুলি চলমান পাঠ্যের শক্ত ব্লকগুলিকে বিরামচিহ্ন করার জন্য দরকারী। তারা কারও নজর কেড়ানোর জন্য ভিজ্যুয়াল ল্যান্ডমার্ক হিসাবে অভিনয় করার জন্য সেরা দুটি টাইপোগ্রাফিক উপাদান। কতক্ষণ উদ্ধৃতি হওয়া উচিত, এটি কত বড় হওয়া উচিত, এমনকি এটি কীভাবে স্টাইল করা হয় সে সম্পর্কে কোনও নিয়ম নেই।
সুতরাং, আপনি কীভাবে ব্লক কোটগুলি ডিজাইন করবেন এবং কোনও ব্র্যান্ডের ভিজ্যুয়াল পরিচয় প্রতিফলিত করতে এবং এর গল্পটি বলতে সহায়তা করতে উদ্ধৃতিগুলি টানবেন? এইচটিএমএল স্টাইল করে আমি কীভাবে এটি করি তা এখানে
blockquote সীমানা, আলংকারিক উদ্ধৃতি চিহ্ন, কাস্টম আকার এবং কয়েকটি অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে উপাদান।
আমার সংক্ষিপ্ত: প্যাটি মেল্ট একটি আপ-আগত দেশীয় সংগীত সংবেদন এবং তার নতুন অ্যালবামটি চালু করার জন্য তার একটি ওয়েবসাইটের প্রয়োজন ছিল। তিনি চেয়েছিলেন এটি স্বতন্ত্র চেহারার এবং স্মরণীয়, তাই তিনি ফোন করেছিলেন স্টাফ এবং বাজে কথা। প্যাটি বাস্তব নয়, তবে তাঁর মতো সাইটগুলি ডিজাইন এবং বিকাশের চ্যালেঞ্জগুলি।
প্রথমত, একটি উদ্ধৃতি-অ-“পুনরুদ্ধার”।
উদ্ধৃতিগুলি কীভাবে স্টাইল করা যায় তার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। ব্লক এবং পুল কোট উভয়ই আকর্ষণীয় ডিজাইনের উপাদান হতে পারে তবে তারা বিভিন্ন বার্তা দেয়। যদিও একটি ব্লক উদ্ধৃতি সাধারণত সামগ্রীর প্রবাহের অভ্যন্তরে থাকে, একটি পুলের উদ্ধৃতি (কখনও কখনও কলআউট বলা হয়) পাঠ্য থেকে পৃথক উপাদান গঠনের জন্য বের করা হয়।
একটি ব্লক উদ্ধৃতি চিহ্নিত করার জন্য সঠিক এইচটিএমএল এর বিষয়বস্তু উপর নির্ভর করে। প্যাটি মেল্টের জন্য আমার নকশায় কনসার্টের পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এতে পর্যালোচকের নাম রয়েছে:
<blockquote>
<p>"Patty Meltt’s powerful ballads and toe-tapping anthems had the audience singing along all night."</p>
<footer>— Waylon Bootscuffer</footer>
</blockquote>
এখানে,
footer প্যারেন্ট উপাদানগুলির উত্স বা লেখক সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এটি এটি একটি ভিতরে বৈশিষ্ট্য জন্য একটি ভাল ফিট করে তোলে
blockquoteযেখানে এটি ইঙ্গিত করে যে এটি কে লিখেছেন। তবে কি সম্পর্কে
cite?
কয়েক বছর ধরে, আমি ব্যবহার করেছি
cite বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার জন্য উপাদান। এটি এইচটিএমএল এর সেই ছদ্মবেশী বিটগুলির মধ্যে একটি যা আমি না পড়া অবধি স্বজ্ঞাত অনুভূত হয়েছিল স্পেক এবং গেলেন, “ডাগনাবিবিট!” কারণ
cite মানুষকে লেবেল বোঝানো নয়। পরিবর্তে, এটি এর জন্য ব্যবহার করা উচিত:
“একটি সৃজনশীল কাজের শিরোনাম (যেমন বই, ওয়েবসাইট, গান, চিত্রকর্ম ইত্যাদি)”
<blockquote>
<p>"Patty Meltt’s powerful ballads and toe-tapping anthems had the audience singing along all night."</p>
<footer>— Waylon Bootscuffer, <cite>Country Music Magazine</cite></footer>
</blockquote>
সুতরাং, সেই উদাহরণে,
footer অ্যাট্রিবিউশন চিহ্নিত করে, এবং
cite প্রকাশনার শিরোনামের দিকে ইঙ্গিত করে, এটি লেখার ব্যক্তি নয়। এটি মার্কআপটিকে একটি শব্দার্থক উত্সাহ দেয় এবং স্ক্রিন পাঠকদের ব্যবহারকারী লোকদের সহায়তা করে।
ব্যক্তিত্ব সঙ্গে স্টাইলিং
বক্সের বাইরে, ব্রাউজারগুলি করে খুব কম ইনলাইন মার্জিন যুক্ত করা বাদে ব্লককোটগুলি স্টাইল করতে। আপনি কিছু যোগ করতে পারে সাধারণ ব্লককোট স্টাইলিংতবে আরও কিছুটা শৈলীর সাহায্যে আপনি এগুলিকে অভিব্যক্তিপূর্ণ ডিজাইনের উপাদানগুলিতে রূপান্তর করতে পারেন যা কোনও ব্র্যান্ডের ব্যক্তিত্ব এবং ভয়েসকে প্রতিফলিত করে।
প্যাটি মেল্টের ডিজাইনের জন্য, আমি চেয়েছিলাম তার উক্তিগুলি আত্মবিশ্বাসী, জোরে এবং শীর্ষে কিছুটা বেশি বোধ করবে।
টিপ: এই নিবন্ধ থেকে ইন্টারেক্টিভ উদাহরণগুলি হ’ল আমার ল্যাবে উপলব্ধ।
সীমানা
একটি সাধারণ সীমানা, ভাল ব্যবহৃত, ব্লক তৈরি করতে পারে এবং কোটগুলি বাইরে দাঁড়াতে পারে এবং এগুলিকে একটি বিন্যাসে অ্যাঙ্কর করতে পারে। বাম বা শীর্ষে একটি সীমানা আশেপাশের সামগ্রী থেকে একটি ব্লক উদ্ধৃতি পৃথক করে, পাঠককে এটিকে মূল বিবরণ থেকে আলাদা ভয়েস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে সহায়তা করে।
ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্রগুলিতে, ব্লক কোটগুলি বিষয়বস্তু ব্লকগুলিকে বিরামচিহ্ন করে দেয় এবং প্রায়শই আশেপাশের পাঠ্যের সাথে বিপরীতে স্টাইলযুক্ত হয়। ক পূর্ণ প্রস্থ, সীমান্ত ব্লক উদ্ধৃতি একজন পাঠককে এক মুহুর্তের জন্য বিরতি দিতে উত্সাহিত করে।
এটি একটি সহজ, তবুও কার্যকর, কোনও বার্তায় কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপায়। ক পাতলা সীমানা শান্ত এবং সংক্ষিপ্ত মনে হয়:
blockquote {
padding-inline: 1.5rem;
border-inline-start: 1px solid #98838e;
border-inline-end: 1px solid #98838e;
}
এটি কিছু ব্র্যান্ডের জন্য উপযুক্ত হতে পারে তবে এটি এমন কোনও স্টাইল নয় যা প্যাটির ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে। যেখানে একজন সাহসী, ঘন সীমানা আরও আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন, যেমন এটি বলা গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে:
blockquote {
padding-inline: 1.5rem;
border-inline-start: 5px solid #98838e;
border-inline-end: 5px solid #98838e;
}
এই সীমানাগুলি সর্বদা একটি এর সম্পূর্ণ উচ্চতা বা প্রস্থ পূরণ করার দরকার নেই
blockquoteসুতরাং পরিবর্তে ব্যবহার
border সম্পত্তি, ব্যবহার
::before এবং
::after সিউডো-উপাদানগুলি যুক্ত করতে ভুল সীমানা যে কোনও আকারে:
blockquote {
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
}
blockquote::before,
blockquote::after {
content: "";
display: block;
width: 80px;
height: 5px;
background-color: #98838e;
}
এমনকি আপনি কীফ্রেম অ্যানিমেশনগুলি ব্যবহার করে সেই ভুয়া সীমানাগুলি সঞ্চার করতে পারেন বা সাধারণ ট্রানজিশন যখন কেউ উদ্ধৃতিটির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তখন তাদের প্রস্থ বাড়ানোর জন্য:
blockquote::before,
blockquote::after {
content: "";
display: block;
width: 80px;
height: 5px;
background-color: #98838e;
transition: 300ms width ease-in-out;
}
blockquote:hover::before,
blockquote:hover::after {
width: 100%;
}
উদ্ধৃতি চিহ্ন
আপনার উদ্ধৃতি চিহ্নগুলি কীভাবে স্টাইল করবেন তা বেছে নেওয়ার আগে, আপনার এগুলি আদৌ প্রয়োজন কিনা তা বিবেচনা করুন। প্রযুক্তিগতভাবে, একটি এইচটিএমএল
blockquote এর বিষয়বস্তু একটি উদ্ধৃতি বোঝায়। সুতরাং, অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং শব্দার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে, উদ্ধৃতি চিহ্নগুলির প্রয়োজন হয় না কারণ স্ক্রিন পাঠক এবং অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলি একটি স্বীকৃতি দেবে
blockquote। যাইহোক, উদ্ধৃতি চিহ্নগুলি দৃশ্যত উদ্ধৃত সামগ্রীর উপর জোর দিতে পারে এবং একটি নকশায় আগ্রহ এবং ব্যক্তিত্ব যুক্ত করতে পারে।
উভয়ই খোলার এবং সমাপনী চিহ্নগুলি কি সর্বদা প্রয়োজন? সম্ভবত, যখন একটি ডিজাইনের প্রয়োজন হয় একটি traditional তিহ্যবাহী অনুভূতিবা চলমান পাঠ্যের একটি উত্তরণে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত হয়:
blockquote {
position: relative;
padding-inline: 64px;
}
blockquote img:first-of-type,
blockquote img:last-of-type {
position: absolute;
}
blockquote img:first-of-type {
top: 0;
left: 0;
}
blockquote img:last-of-type {
right: 0;
bottom: 0;
}
অথবা, কোনও ডিজাইনকে সম্পাদকীয় অনুভূতি দেওয়ার জন্য, আপনি কেবল একটি আলংকারিক ব্যবহার করতে পারেন বড় আকারের খোলার চিহ্ন একটি টান উদ্ধৃতি জন্য, যা পাঠ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে পৃথক:
blockquote {
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
}
blockquote::after {
content: "";
display: block;
width: 80px;
height: 5px;
background-color: #98838e;
}
উদ্ধৃতি চিহ্ন গ্রন্থাগার
ব্লক কোটগুলির অগত্যা উদ্ধৃতি চিহ্নগুলির প্রয়োজন হয় না, তবে আপনি যখন এগুলি উদ্দেশ্য সহ ব্যবহার করেন তখন তারা বিরামচিহ্নের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। তারা ডিজাইনের ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে যায়। যখন কোনও ব্র্যান্ড তার চরিত্রটিকে একটি নকশায় মিশ্রিত করতে চায় তখন আলংকারিক চিহ্নগুলি আদর্শ।
দুঃখের বিষয়, এমনকি সেরা ডিজাইন করা টাইপফেসগুলিতে নিস্তেজ এবং অপ্রতিরোধ্য উদ্ধৃতি চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সুতরাং, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যদি কোনও নকশার পক্ষে আরও ভাল করে থাকেন তবে আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফন্ট থেকে চিহ্নগুলি বেছে নিতে পারেন।
এ কারণেই, যখনই আমি কোনও নতুন টাইপফেস অডিশন করি, আমি এর উদ্ধৃতি চিহ্নগুলি পরীক্ষা করি। যদি তারা স্মরণীয় বা লক্ষণীয় হয় তবে আমি তাদের আমার উদ্ধৃতি চিহ্ন লাইব্রেরিতে এসভিজি হিসাবে যুক্ত করি যাতে আমি সহজেই সেগুলি পরে খুঁজে পেতে পারি।
আকার
কোটেশন ডিজাইনের সীমানা এবং উদ্ধৃতি চিহ্নগুলিতে থামার দরকার নেই। ব্লক এবং টান উদ্ধৃতি যে কোনও আকার হতে পারে। আপনি একটি অ্যালবাম বা কনসার্টের পর্যালোচনা হিসাবে স্টাইল করতে পারেন বক্তৃতা বা চিন্তা বুদ্বুদ, এবং লেখকের জন্য একটি অবতার অন্তর্ভুক্ত করুন। বা, আপনি একটি ব্যবহার করতে পারেন
clip-path বা
mask একটি উদ্ধৃতি মধ্যে রূপান্তর করতে কোন আকার আপনি কল্পনা করতে পারেন।
প্যাটি গলে যাওয়ার জন্য ডিজাইনিং
প্যাটি মেল্ট ডিজাইনের বিশদ সহ একটি ওয়েবসাইট চেয়েছিল। একটি নকশায় যুক্ত প্রতিটি উপাদান হ’ল অভিব্যক্তিপূর্ণ হওয়ার একটি সুযোগ এবং এর মধ্যে তার উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি তাকে দেখিয়েছি ডিজাইনগুলির নির্বাচন থেকে, তিনি উক্তি চিহ্ন, অবতার চিত্র এবং সীমানার মিশ্রণটি অনুভব করেছিলেন – প্রবাহিত স্ক্রিপ্টে টাইপ সেট সহ – তার স্টাইলটি সবচেয়ে উপযুক্ত।
বাস্তবায়নের জন্য তার টান উদ্ধৃতিআমি একটি অভিশাপ টাইপফেস ব্যবহার করেছি, যা তার বাকী টাইপোগ্রাফিক ডিজাইনের সাথে বিপরীত:
blockquote p {
font-family: "Lobster Two", cursive;
font-size: 1.5rem;
font-weight: 700;
font-style: italic;
text-transform: unset;
}
তারপরে আমি এর কাছ থেকে একটি এসভিজি উদ্ধৃতি চিহ্ন যুক্ত করেছি ওহনো টাইপ ফাউন্ড্রি’র ব্লেজফেস টাইপ পরিবার।
<div>
<img src="https://css-tricks.com/getting-creative-with-quotes/img/blazeface-start.svg" alt="" width="48">
</div>
আমি এর পিতামাতাকে একটি ফ্লেক্স পাত্রে পরিণত করেছি এবং সামগ্রীগুলি উল্লম্বভাবে সারিবদ্ধ করেছি:
blockquote div {
display: flex;
align-items: center;
gap: 1.5rem;
}
… এবং অবশিষ্ট যে কোনও স্থান পূরণ করতে একটি নমনীয়-প্রস্থের অনুভূমিক রেখা যুক্ত করতে উত্পন্ন সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে:
blockquote div:first-of-type::after {
content: "";
display: block;
flex: 1;
height: 5px;
background-color: #98838e;
}
উপসংহার
সামান্য যত্ন এবং সৃজনশীলতার সাথে, ব্লক উদ্ধৃতিগুলি লোগো বা শিরোনাম হিসাবে স্বতন্ত্র হিসাবে অভিব্যক্তিপূর্ণ, ব্র্যান্ড-বিল্ডিং উপাদানগুলিতে পরিণত হতে পারে। আপনি শান্ত, চিন্তাশীল উক্তি বা উচ্চস্বরে, আপনার মুখের প্রশংসাপত্রের সাথে কাজ করছেন না কেন, তাদের স্টাইলিং করা কোনও ক্লায়েন্টের ব্যক্তিত্ব এবং কণ্ঠকে শক্তিশালী করার সুযোগ।
প্যাটি মেল্টের উদ্ধৃতিগুলি মিনি ডিজাইনের বিবৃতিতে পরিণত হয়েছিল। তবে একই নীতিগুলি ব্র্যান্ডটি বিবেচনা না করেই প্রয়োগ করে: শব্দার্থবিজ্ঞানগুলি সঠিকভাবে পান, সুরের সাথে খাপ খায় এমন স্টাইলিং চয়ন করুন এবং সীমানা নিয়ে পরীক্ষা করতে ভয় পাবেন না, চিহ্নগুলি উদ্ধৃতি এবং এমনকি আকারগুলিও।