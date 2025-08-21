উদ্ভট পদক্ষেপে আমাদের খোলার আগে কোকো গাফ তার কোচকে গুলি করে দেয়

ফ্লাশিং মেডোসে ইউএস ওপেন শুরুর এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে কোকো গাফ তার কোচকে বরখাস্ত করেছেন বলে জানা গেছে।
কোচ ম্যাথিউ ডালির সাথে গাফ বিভক্ত পথ, ইএসপিএন এর ডি আরসি মেইন অনুসারে। ডেলি এটি নিশ্চিত করেছে টেনিস সাংবাদিক বেন রথেনবার্গএই পরিবর্তনটি “সম্প্রতি” করা হয়েছিল বলে।
গাফ তার অন্য কোচ জেসি ফুরেলকে ধরে রেখেছিলেন এবং তার দলের অংশ হিসাবে বায়োমেকানিক্স কোচ গ্যাভিন ম্যাকমিলানকেও এনেছিলেন। ম্যাকমিলান এর আগে আরিয়ানা সাবালেনকার সাথে কাজ করেছিলেন যখন সাবালেনকা তার পরিবেশনায় সমস্যা ছিল।
এটি সম্ভবত কাকতালীয় নয়, কারণ গাফ তার পরিবেশনার সাথে গ্রীষ্মের একটি কঠিন গ্রীষ্ম ছিল। ফরাসি ওপেন জয়ের পর থেকে তিনি সেই সাফল্যের প্রতিলিপি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন উইম্বলডনে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান। এই মাসের শুরুর দিকে কানাডিয়ান ওপেনের সময়, তিনি মাত্র তিনটি ম্যাচে 42 টি ডাবল ফল্ট সংগ্রহ করেছিলেন।
এই সমস্যাগুলি সত্ত্বেও, হাই-প্রোফাইল খেলোয়াড়ের পক্ষে একটি বড় টুর্নামেন্টের প্রাক্কালে কোচিং পরিবর্তন করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডটি রবিবার থেকে শুরু হয় এবং প্রত্যাশাগুলি তিনি বিবেচনা করে উচ্চতর হবে দু’বছর আগে ইভেন্টটি জিতেছে।
গাফ মিডসেশন কোচিং পরিবর্তনের জন্য কোনও অপরিচিত নয়। বর্তমান বিশ্বের ৩ নং বিশ্বও গত বছরের ইউএস ওপেনের পরে কোচ ব্র্যাড গিলবার্টকে বরখাস্ত করেছে, এই সময়ে তিনি ডালির সাথে কাজ শুরু করেছিলেন।