উন্নতি না দেখিয়ে গ্যালোসে জিতুন

01 মিনিট 00
জাইম উগার্টে
টোকিও, জাপান (আগস্ট 9, 2025) .- 22: 48 ঘন্টা
আমেরিকা টুর্নামেন্টে দুটি জয় এবং দুটি ড্র যুক্ত করেছে। ক্রেডিট: দিয়েগো গ্যাল্লেগোস
ডাগোবার্তো গেমের একমাত্র গোলটি করেছিলেন। ক্রেডিট: দিয়েগো গ্যাল্লেগোস
গিলারমো অ্যালিসন ছিলেন তাঁর সেভের সাথে কোয়েরেটারোর চিত্র। ক্রেডিট: দিয়েগো গ্যাল্লেগোস
আমেরিকা অধিকার জিতেছে কোয়েরেটারবা স্পোর্টস স্টেডিয়ামের সিটিতে এবং 2025 খোলার ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে ঘুমাবে।
আমেরিকা বনাম কেরেটারোর আগে সহিংসতা উপস্থাপন করুন
আমেরিকা-গ্যালোসের পূর্বে তার জিউস
এটি আমেরিকা-কোয়েরারো দ্বৈত ডেভিড বনাম গোলিয়াথের চরিত্রে
Source link