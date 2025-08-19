উপকূলীয় মহাসড়ক: ওয়ার্কস মন্ত্রক সমুদ্রের তীব্রতা মোকাবেলায় উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন মোতায়েন করে

ফেডারাল ওয়ার্কস মন্ত্রনালয়টি সমুদ্রের তীব্রতা দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হুমকির জন্য লাগোস-ক্যালাবার উপকূলীয় মহাসড়কের একটি অংশকে শক্তিশালী করার জন্য উন্নত প্রকৌশল সমাধান মোতায়েন করেছে।
কাজের মন্ত্রী, ডেভিড উমাহি প্রকাশ করেছেন যে এই প্রকল্পটির জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করে মহাসাগর প্রায় 14.6 কিলোমিটারে ক্যারিজওয়েতে প্রবেশ করেছিল।
মঙ্গলবার লাগোসে প্রকল্পটি সফরের সময় সাংবাদিকদের কাছে এটি প্রকাশ করে মন্ত্রণালয়টি বলেছে যে দুর্বল বিভাগকে শক্তিশালী করতে জিওটেক্সটাইলস এবং রক লেয়ারিং সহ উন্নত প্রকৌশল সমাধান মোতায়েন করতে হবে।
এছাড়াও পড়ুন: নিকাশী: উমাহি লোগোস-ক্যালাবার হাইওয়েতে সোশ্যাল মিডিয়া দাবিগুলি ডিবেঙ্কস
“এই অতিরিক্ত কাজটি প্রত্যাশিত ছিল না এবং প্রকল্পের কন্টিনজেন্সি ফান্ডে খেয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
মন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে দুর্বল স্থানটিকে সম্বোধন করতে ব্যর্থতা পুরো প্রকল্পটিকে ক্ষুন্ন করতে পারে।
তিনি মহাসাগরকে সমুদ্রের দখল থেকে বাঁচিয়েছিলেন এমন দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য মেসার্স হাই-টেক কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের ঠিকাদারদের প্রশংসা করেছিলেন।
লোগোস-ক্যালাবার উপকূলীয় মহাসড়কে নিকাশীর অভাবের অভিযোগে সোশ্যাল মিডিয়া রিপোর্টগুলিও বরখাস্ত করে কাজ মন্ত্রী।
তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে প্রকল্পটিতে 750 কিলোমিটার দ্বৈত ভূগর্ভস্থ নিকাশী সিস্টেম রয়েছে।
উমাহি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বৃষ্টিপাতের মতো প্রাকৃতিক বিঘ্ন ঘটে কারণ প্রকল্পটি এখনও চলছে।
“কিলোমিটার 13 থেকে 15 এ, হাই-টেকের হস্তক্ষেপগুলি যেমন জিওটেক্সটাইল লেয়ারিং এবং রক বাঁধগুলি সমুদ্রের তীব্রতা মোকাবেলায় চালু করা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি উপকূলীয় বিভাগের সুরক্ষা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ প্রযুক্তির নির্মাণ এবং প্রকল্প সুপারভাইজারদের প্রশংসা করেছেন।
জনসাধারণের উদ্বেগকে সম্বোধন করে, উমাহি লাগোস ব্রিজ সম্পর্কিত ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তাঁর উপস্থাপনার বিকৃতিগুলি ত্রুটিযুক্ত করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে ভুল উপস্থাপনা জল্পনা -কল্পনা এবং এমনকি উপহাসের দিকে পরিচালিত করেছিল, যার মধ্যে তাকে বিদ্রূপ করা গান রয়েছে।
মন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তৃতীয় মূল ভূখণ্ড এবং কার্টার উভয় সেতু 2013 সাল থেকে প্রযুক্তিগত পর্যালোচনায় রয়েছে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ, অবৈধ বালু খনির এবং গাদাগুলির মরিচা কাঠামোগত ত্রুটিগুলি আরও খারাপ করেছে।
উমাহি জনসাধারণকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভুল তথ্য না দিয়ে যাচাই করা সরকারী আপডেটের উপর নির্ভর করার আহ্বান জানিয়েছেন।
“2013, 2019 এবং 2023 সালে লাগোস ব্রিজগুলির প্রযুক্তিগত পরিদর্শনগুলি পানির নিচে উদ্বেগজনক অবনতি দেখিয়েছে।
“বিশেষজ্ঞ ঠিকাদার এবং পরামর্শদাতারা জানিয়েছেন যে কার্টার ব্রিজের ত্রুটিগুলি তাত্পর্যপূর্ণভাবে এগিয়ে চলেছে।
“অবহেলা এবং অবৈধ ড্রেজিংয়ের কারণে ভারী জারা, গাদা দুর্বলতা এবং বালির ক্ষয়ের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
উমাহি প্রকাশ করেছেন যে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কার্টার ব্রিজটি ভেঙে একটি নতুন কেবল সেতু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা উচিত।
উমাহি নিশ্চিত করেছেন যে স্টেকহোল্ডার এবং ঠিকাদাররা সম্মত হয়েছেন যে প্রতিস্থাপন মেরামত করার চেয়ে নিরাপদ এবং আরও ব্যয়বহুল।
কার্টার ব্রিজের বিপরীতে, বিশেষজ্ঞরা তৃতীয় মূল ভূখণ্ড ব্রিজটি ধ্বংস করার পরামর্শ দেননি।
উমাহি উল্লেখ করেছেন যে পৃষ্ঠের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে এবং কাঠামোগত পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।
লসবার্গার এবং স্বতন্ত্র ডাইভিং পরামর্শদাতাদের সহ বিশেষজ্ঞ ঠিকাদাররা আপাতত স্থিতিশীলতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি লোগোসিয়ানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ আরও অবনতি এড়াতে থাকবে।
মন্ত্রী সমস্ত ফেডারেল সেতুগুলিতে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।
নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন টিভি থেকে শীর্ষ ভিডিও দেখুন