উপস্থাপকের পরে ওয়েব ডিটোনা লুসিয়ানো হাক টাটি মাচাডো এবং লেক্সার সাথে গর্ভাবস্থা উদযাপন করে ‘ডোমিংগো’ তে

টাটি মাচাডো এবং লেক্সা পেইন্টিংয়ের নতুন সংস্করণটি ঘোষণা করার জন্য ‘বিখ্যাত নৃত্য’ এর অন্যান্য প্রাক্তন অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং টিভিতে লাইভ একটি ন্যায্য স্কার্টের মাধ্যমে শেষ করেছেন …
লুসিয়ানো হাক এই রবিবার (03) বেশ কয়েকটি জড়ো হয়েছে “বিখ্যাত নাচ” এর প্রাক্তন অংশগ্রহণকারীরা “ডোমিংও” এর পর্যায়ে। নৃত্য বোর্ডের নতুন প্রতিযোগীদের ঘোষণার জন্য, উপস্থাপক পূর্বে পূর্ববর্তীদের সাথে তাঁর জীবনে অংশ নেওয়া যে চ্যালেঞ্জগুলি এবং চিহ্নগুলি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।
অনেক নাম মধ্যে, লেক্সা ই ততি মাচাডোযে সম্প্রতি তারা তাদের বাচ্চাদের হারানোর একই সূক্ষ্ম পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখেছিলতারা প্রোগ্রামে আবার একে অপরকে দেখে শিহরিত হয়েছিল। “আমি তাতির সাথে কথা বলেছি: ‘আমরা আমাদের আগের সংস্করণটি পুনরুদ্ধার করছি।’ এবং আমরা সত্যিই খুশি হচ্ছি, আমরা এটি অনুভব করতে পারি, তাই আপনাকে ধন্যবাদ।
তাতী অশ্রু ধরে রাখেনি এবং তার বন্ধুদের পুনরায় আবিষ্কারের সুযোগটিও উদযাপন করেছিল। ওয়েবে, তবে দর্শকরা এমন একটি পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছেন যা শিল্পীদের অস্বস্তিকর করে তুলেছে।
‘লুসিয়ানো হাক নিখরচায়’
এক্স (প্রাক্তন টুইটার) দ্বারা, “ডোমিংও” দর্শকরা বলেছেন লুসিয়ানো হাক উদযাপনে খুব সংবেদনশীল ছিলেন রাফা কালিমানের গর্ভাবস্থা মঞ্চে লেক্সা এবং ততী মাচাডোর উপস্থিতি সহ।
“সাম্প্রতিক মুহুর্তে গর্ভাবস্থা সম্পর্কে লুসিয়ানো এবং প্রোডাকশন সম্পর্কে কতটা সংবেদনশীলতা আলোচনা করে তাতি মাচাডোর ছেলের ক্ষতি“একটি নেটিজেন লিখেছেন।
লুসিয়ানো খুব নিখুঁত, গর্ভাবস্থা এবং স্টর্ক এবং টাটি মাচাডো এবং সম্পর্কে কথা বলছেন লেক্সা তাই সেখানে তারা সম্প্রতি তাদের সন্তানদের হারিয়েছেউল্লেখ না ক্লারা ব্রাউন। আমি এমনকি অস্বস্তিকর ছিলাম, “আরও একজন বললেন, মনে আছে অভিনেত্রীর বিতর্কিত গর্ভাবস্থাযে সিদ্ধান্ত নিয়েছে …
সম্পর্কিত উপকরণ
তাতির মাচাডোর গর্ভকালীন ক্ষতির পরে প্রসূতি ছুটি আছে? আইনজীবী গ্লোবোর উপস্থাপকের মতো ক্ষেত্রে কী ঘটে তা ব্যাখ্যা করেছেন: ‘আইনটির প্রয়োজন হয় না’
‘গভীর ব্যথা’: গর্ভাবস্থার 8 মাসের সময়, তাতী মাচাডো তার পেটে এখনও ছেলের মৃত্যু প্রকাশ করেছেন; উপস্থাপককে শিশুর প্রসবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল
লুসিয়ানো হকের চেয়ে বড় বা কম বেতন? আপনি বিশ্বাস করবেন না যে টিভি গ্লোবোতে ‘ক্যালড্রন’ প্রবর্তনের জন্য মারকোস মিয়ন প্রতি মাসে কতটা আয় করে
21 বছর আগে, প্রীটা গিল ব্যান্ড এবং লুসিয়ানো হকের স্ত্রীর প্রথম গর্ভাবস্থার পরে গ্লোবোতে অ্যাঞ্জেলিকার কাছ থেকে দৃ strong ় সমর্থন পেয়েছিলেন
উভয়ই তিন দিনের পার্থক্য নিয়ে তাদের সন্তানদের হারানোর পরে মিশেলি মাচাডো তাতি মাচাদোকে সমর্থন সরবরাহ করে: ‘এটি সত্যই নিষ্ঠুরতা সত্যই’