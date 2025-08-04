You are Here
উপস্থাপকের পরে ওয়েব ডিটোনা লুসিয়ানো হাক টাটি মাচাডো এবং লেক্সার সাথে গর্ভাবস্থা উদযাপন করে ‘ডোমিংগো’ তে
উপস্থাপকের পরে ওয়েব ডিটোনা লুসিয়ানো হাক টাটি মাচাডো এবং লেক্সার সাথে গর্ভাবস্থা উদযাপন করে ‘ডোমিংগো’ তে

টাটি মাচাডো এবং লেক্সা পেইন্টিংয়ের নতুন সংস্করণটি ঘোষণা করার জন্য ‘বিখ্যাত নৃত্য’ এর অন্যান্য প্রাক্তন অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং টিভিতে লাইভ একটি ন্যায্য স্কার্টের মাধ্যমে শেষ করেছেন …




লুসিয়ানো হাক 'ডমিংগো' -তে টতি মাচাডো লেক্সার সাথে সংবেদনশীল ছিলেন?

লুসিয়ানো হাক ‘ডমিংগো’ -তে টতি মাচাডো লেক্সার সাথে সংবেদনশীল ছিলেন?

ছবি: প্রজনন / টিভি গ্লোব / খাঁটি জনগণ

লুসিয়ানো হাক এই রবিবার (03) বেশ কয়েকটি জড়ো হয়েছে “বিখ্যাত নাচ” এর প্রাক্তন অংশগ্রহণকারীরা “ডোমিংও” এর পর্যায়ে। নৃত্য বোর্ডের নতুন প্রতিযোগীদের ঘোষণার জন্য, উপস্থাপক পূর্বে পূর্ববর্তীদের সাথে তাঁর জীবনে অংশ নেওয়া যে চ্যালেঞ্জগুলি এবং চিহ্নগুলি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।

অনেক নাম মধ্যে, লেক্সা ততি মাচাডোযে সম্প্রতি তারা তাদের বাচ্চাদের হারানোর একই সূক্ষ্ম পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখেছিলতারা প্রোগ্রামে আবার একে অপরকে দেখে শিহরিত হয়েছিল। “আমি তাতির সাথে কথা বলেছি: ‘আমরা আমাদের আগের সংস্করণটি পুনরুদ্ধার করছি।’ এবং আমরা সত্যিই খুশি হচ্ছি, আমরা এটি অনুভব করতে পারি, তাই আপনাকে ধন্যবাদ।

তাতী অশ্রু ধরে রাখেনি এবং তার বন্ধুদের পুনরায় আবিষ্কারের সুযোগটিও উদযাপন করেছিল। ওয়েবে, তবে দর্শকরা এমন একটি পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছেন যা শিল্পীদের অস্বস্তিকর করে তুলেছে।

‘লুসিয়ানো হাক নিখরচায়’

এক্স (প্রাক্তন টুইটার) দ্বারা, “ডোমিংও” দর্শকরা বলেছেন লুসিয়ানো হাক উদযাপনে খুব সংবেদনশীল ছিলেন রাফা কালিমানের গর্ভাবস্থা মঞ্চে লেক্সা এবং ততী মাচাডোর উপস্থিতি সহ।

“সাম্প্রতিক মুহুর্তে গর্ভাবস্থা সম্পর্কে লুসিয়ানো এবং প্রোডাকশন সম্পর্কে কতটা সংবেদনশীলতা আলোচনা করে তাতি মাচাডোর ছেলের ক্ষতি“একটি নেটিজেন লিখেছেন।

লুসিয়ানো খুব নিখুঁত, গর্ভাবস্থা এবং স্টর্ক এবং টাটি মাচাডো এবং সম্পর্কে কথা বলছেন লেক্সা তাই সেখানে তারা সম্প্রতি তাদের সন্তানদের হারিয়েছেউল্লেখ না ক্লারা ব্রাউন। আমি এমনকি অস্বস্তিকর ছিলাম, “আরও একজন বললেন, মনে আছে অভিনেত্রীর বিতর্কিত গর্ভাবস্থাযে সিদ্ধান্ত নিয়েছে …

