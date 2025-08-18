উপ-নির্বাচন: এডিসি, আনামব্রায় এলপি মৃত-সলুডো মকস ওবিআই

আনামব্রা রাজ্যের গভর্নর চুকওয়ুমা সলুডো রাজ্যের উপ-নির্বাচনের ফলাফলের পরে প্রাক্তন লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবিআইকে বিদ্রূপ করেছেন।
সলুডো বলেছিলেন যে রাজ্যে শনিবারের উপ-নির্বাচনের ফলাফলগুলি দেখিয়েছে যে লেবার পার্টি এবং আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস, এডিসি আনামব্রায় “মৃত” এবং “অস্তিত্বহীন”।
রবিবার রাজ্যের নঙ্কা অঞ্চলে একটি অনুষ্ঠানের সময় তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন, উপ-নির্বাচনে অল প্রগ্রেসিভ গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স, এপিজিএর বিজয় উদযাপনের জন্য।
সোলুডো ওবিআইকেও বিদ্রূপ করেছিলেন, যিনি ভোটে এডিসি প্রার্থীদের সমর্থন করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে আনামব্রায় দলটির অস্তিত্ব নেই।
“আনামব্রায় এডিসির অস্তিত্ব নেই। আমরা গতকাল, শনিবার এটি দেখিয়েছি। লেবার পার্টি মারা গেছে,” সোলুডো বলেছিলেন।
তাঁর মতে, এডিসি বিরোধী জোট আনামব্রায় উপনির্বাচনটি এর জনপ্রিয়তা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু “জনগণ 75%এরও বেশি নিয়ে প্রচুর কথা বলেছিল।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এপগা আমাদের আন্দোলন।”
লেবার পার্টির সদস্য ওবিআই ২০২27 সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইলে এডিসি জোটের সাথে একত্রিত হয়েছিলেন।
