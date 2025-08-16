উপ-নির্বাচন: ঠগরা পোলিং স্টেশনগুলিকে ব্যাহত করার সাথে সাথে আনামব্রা দক্ষিণে বিশৃঙ্খলা ফেটে

একাধিক ভোটকেন্দ্রে সহিংস সংঘর্ষের ফলে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত করে এবং ভোটার ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করার কারণে শনিবার আনামব্রা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল বাই নির্বাচন বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেমে আসে।
খালি সিনেটরিয়াল আসনটি পূরণ করার লক্ষ্যে এই নির্বাচনটি ব্যালট বক্স ছিনতাই, ভোটারদের ভয় দেখানো এবং বিক্ষিপ্ত বন্দুকযুদ্ধের খবরে গণতান্ত্রিক অনুশীলনের ছায়া ফেলেছিল বলে খবর দিয়ে বিস্মিত হয়েছিল।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সন্দেহভাজন রাজনৈতিক ঠগরা ননিউই, একুইউলোবিয়া এবং আগুয়াটা জুড়ে সম্প্রদায়ের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার সময় ভোটের প্রথম দিকে এই অস্থিরতা শুরু হয়েছিল।
সূত্র জানিয়েছে যে সশস্ত্র ব্যক্তিরা স্বীকৃতি প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, ব্যালট বাক্সগুলি দূরে সরিয়ে দেয় এবং নির্বাচনের কর্মকর্তাদের হুমকি দেয়।
একুইউলোবিয়ার একটি ঘটনায় বন্দুকধারীরা বাতাসে গুলি চালিয়েছিল বলে জানা গেছে, ফলে ভোটাররা আতঙ্কে পালিয়ে যায়।
“এটি ভয়াবহ ছিল। লোকেরা তাদের জীবনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছিল, এবং পুরো প্রক্রিয়াটি সবেমাত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,” চুকওয়ুমা ওকেকে, একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী যিনি এই বাধা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
স্বতন্ত্র জাতীয় নির্বাচনী কমিশন (আইএনইসি) কমপক্ষে ১৯ টি ভোটকেন্দ্রে অনিয়মের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, চুরি হওয়া নির্বাচনী উপকরণ এবং আপোস করা ভোটার রেজিস্টারের প্রতিবেদন সহ।
আইএনইসি -র আবাসিক নির্বাচনী কমিশনার আনামব্রা রাজ্যের জন্য কমিশনার ড। এলিজাবেথ আগউই সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে বলেছিলেন, “আমরা শান্ত পুনরুদ্ধার করতে এবং প্রক্রিয়াটি যেখানে সম্ভব সেখানে অব্যাহত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সুরক্ষা সংস্থাগুলির সাথে কাজ করছি। এই স্তরের ব্যাঘাত অগ্রহণযোগ্য এবং জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে হ্রাস করে।”
নাইজেরিয়া পুলিশ এবং রাজ্য পরিষেবা বিভাগ (ডিএসএস) সহ সুরক্ষা বাহিনীকে এই ঝামেলা রোধে মোতায়েন করা হয়েছিল, তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের প্রতিক্রিয়া ধীর ছিল বলে জানা গেছে।
একজন প্রবীণ পুলিশ কর্মকর্তা, নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রেখে প্রকাশ করেছেন যে এই হামলার পিছনে মাস্টারমাইন্ডগুলি সনাক্ত করার জন্য তদন্ত চলমান সহিংসতার অভিযোগে চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
“আমরা এটিকে নির্বাচনকে নাশকতার সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করছি,” কর্মকর্তা বলেছিলেন।
প্রাক্তন সিনেটরকে মন্ত্রিপরিষদের পদ গ্রহণের পদত্যাগের দ্বারা প্রয়োজনীয় উপনির্বাচনটি একটি বিতর্কিত জাতি ছিল, অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি), পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) এবং সমস্ত প্রগতিশীল গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স (এপিজিএ) এর প্রধান প্রার্থীরা এই আসনের জন্য বিজয়ী।
প্রেসের সময় হিসাবে, আইএনইসি এখনও ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে নির্বাচন পুনঃনির্ধারিত হবে কিনা বা কম-বিঘ্নিত ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের ফলাফলগুলি সংগ্রহ করা হবে কিনা তা এখনও ঘোষণা করতে পারেনি।
কমিশন ঘটনাগুলিতে সম্পূর্ণ তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অন্যদিকে সুরক্ষা সংস্থাগুলি অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
আনামব্রা দক্ষিণের লোকেরা এখন এগিয়ে যাওয়ার পথে স্পষ্টতার জন্য অপেক্ষা করছে, কারণ সহিংসতার ছদ্মবেশ নাইজেরিয়ার সিনেটে তাদের প্রতিনিধি বাছাই করার অধিকারকে ক্ষুন্ন করার হুমকি দেয়।
