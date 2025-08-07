উবার 2017 থেকে 2022 পর্যন্ত যৌন দুর্ব্যবহারের 400,000 রিপোর্ট পেয়েছে

2017 এবং 2022 এর মধ্যে, 400,181 উবার ভ্রমণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌন নিপীড়ন বা যৌন দুর্ব্যবহারের খবর পাওয়া গেছে, বা প্রতি আট মিনিটে প্রায় একের মধ্যে প্রায় এক মিনিটে, সিলড নথি অনুসারে দেখা গেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস। সংস্থাটি একই সময়ের মধ্যে গুরুতর যৌন নির্যাতনের 12,522 অ্যাকাউন্ট প্রকাশ করেছিল। প্রতিবেদনটি “উবারের বিরুদ্ধে বৃহত আকারের যৌন নিপীড়নের মামলা” এর অংশ হিসাবে বর্তমান প্রাক্তন কর্মচারী, অভ্যন্তরীণ নথি এবং সিলের অধীনে আদালতের রেকর্ডগুলির সাথে সাক্ষাত্কারের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে।
“যৌন নির্যাতনের কোনও ‘সহনীয়’ স্তর নেই,” উবারের মার্কিন সুরক্ষার প্রধান হান্না নিলস বলেছেন এখন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রায় 75৫ শতাংশ প্রতিবেদন “কম গুরুতর” ছিল, সহ যাত্রীর উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য, ফ্লার্টিং বা সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহার সহ। এছাড়াও, প্রতিবেদনগুলি সংস্থা কর্তৃক নিরীক্ষণ করা হয়নি এবং যাত্রীদের দ্বারা জমা দেওয়া ভুল বা জালিয়াতি প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।
প্রকাশ্যে, উবার বিপণন প্রচারে বলেছে যে এটি হামলার বিরলতা উল্লেখ করে ভ্রমণের অন্যতম নিরাপদ বিকল্প। তবে, এখন নোট করে যে সংস্থাটি এমন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল যা সম্ভবত যাত্রীবাহী সুরক্ষার উন্নতি করতে পারে – যেমন মহিলা চালকদের সাথে মহিলা যাত্রীদের জুড়ি দেওয়া, পরিশীলিত ম্যাচিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং যাত্রীদের আক্রমণগুলির সাথে যুক্ত কারণগুলি সম্পর্কে সতর্ক করা।
প্রতিবেদনের দ্বারা উদ্ধৃত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, অনুপযুক্ত আচরণের রেকর্ড করা প্যাটার্নযুক্ত ড্রাইভারদের প্ল্যাটফর্মে রাখা হয়েছিল এবং তারপরে যৌন নির্যাতন যাত্রীদের দিকে এগিয়ে যায়। এটি আরও দেখায় যে উবার গাড়িগুলিতে ক্যামেরার মতো সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল যাতে তার ব্যবসায়িক মডেলকে ব্যাহত না করে যে ড্রাইভাররা ঠিকাদার নয়, কর্মচারী নয়। এটি অন্যান্য ব্যবসায়ের কারণে স্টোকিং সংস্কৃতি যুদ্ধের আশঙ্কায় মহিলা যাত্রীদের সাথে মহিলা চালকদের জুটি বেঁধে একটি সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যও বন্ধ করে দিয়েছে।
উবার জানিয়েছেন এখন যে লক্ষ লক্ষ রাইড প্রতিদিন ঘটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রায় 99.9 শতাংশ ঘটনা ছাড়াই ঘটে। যাইহোক, ভয়াবহ আক্রমণগুলির বিশদ এবং উবার ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্যাটি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, আরবন্দর কোম্পানির বৃদ্ধি-সর্ব-সমস্ত সংস্কৃতির আরও একটি জঘন্য অভিযোগ।