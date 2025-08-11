উভয় জ্যাভেলিন তারকারা সিলেসিয়া ডিএল এর প্রবেশের তালিকা থেকে অনুপস্থিত

শেষবারের মতো নীরজ চোপড়া এবং আরশাদ নাদিম সংঘর্ষ হয়েছিল প্যারিস অলিম্পিকে ২০২৪ সালে।
বহুল প্রত্যাশিত ভারত বনাম পাকিস্তান জাভেলিন শোডাউন-প্যারিস অলিম্পিকের 2024 সালের পুনরায় ম্যাচটি নীরজ চোপড়া এবং আরশাদ নাদিমের মধ্যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হবে না, কারণ এশিয়া থেকে শীর্ষ দুটি জাভেলিন নিক্ষেপকারী আগত সিলেসিয়া ডায়মন্ড লিগ 2025 এর জন্য প্রবেশের তালিকা থেকে অনুপস্থিত, 16 আগস্টের জন্য নির্ধারিত।
তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্যারিস গেমসে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যেখানে পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম অ্যাথলেটিক্সে তার দেশের প্রথমবারের অলিম্পিক স্বর্ণপদককে সুরক্ষিত করে ৯২.৯7 মিটার এক রাক্ষসী নিক্ষেপ করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। চোপড়া 89.45 মিটার একটি বীট প্রচেষ্টা সঙ্গে রৌপ্য নিয়েছিল।
এই রোমাঞ্চকর শোডাউন করার পরে, ভক্তরা বেঙ্গালুরুতে নীরজ চোপড়া ক্লাসিক 2025-এ আর্চ-প্রতিদ্বন্দ্বীদের পুনর্মিলনের আশা করেছিলেন-ভারতের প্রথমবারের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সোনার লেবেল জাভেলিন ইভেন্ট।
তবে দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের সাথে সময়সূচী সংঘর্ষের কারণে নাদিম অনুপলব্ধ ছিল। রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও জটিল বিষয়, কারণ ভারত পাহালগাম সন্ত্রাস হামলার পরে পাকিস্তানের সাথে ক্রীড়া সম্পর্ক স্থগিত করেছিল।
বেঙ্গালুরু সভায়, চোপড়া ৮ 86.১৮ মিটার প্রচেষ্টায় স্বর্ণ জিতে ঘরের ভিড়কে শিহরিত করেছিল, দক্ষিণ কোরিয়ায় নাদিম স্বর্ণের দাবি করেছিলেন যে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয়ের জন্য ১৯ 197৩ সাল থেকে প্রথম পাকিস্তানি হয়েছিলেন।
প্যারিসের পর থেকে সাইলেসিয়া ডায়মন্ড লিগ তাদের প্রথম সভাটির বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলে আশা করা হয়েছিল, তবে গত মাসে লন্ডনে তার ডান বাছুরের উপর নাদিমের অস্ত্রোপচারের পরে সম্ভাবনাটি ম্লান হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে, ইভেন্টে জাভেলিন নিক্ষেপ প্রবেশের তালিকা থেকে চোপড়ার নামও অনুপস্থিত।
চোপড়া দোহার ডায়মন্ড লিগে 90.23 মিটার জাতীয় রেকর্ড নিক্ষেপের সাথে 90 মিটার বাধা ভেঙে 2025 মৌসুমে একটি দুর্দান্ত মরসুম উপভোগ করেছে।
তিনি পোল্যান্ডের জানুস কুসোসিস্কি মেমোরিয়ালে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন, প্যারিস ডায়মন্ড লিগে জয়ের দাবি করেছিলেন। ভারতের গোল্ডেন ম্যান আবারও চেকিয়ায় অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক এবং তারপরে এনসি ক্লাসিক জিতেছে।
উভয় তারকা সাইলেসিয়া এড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, 13 ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া জাপানের টোকিওতে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 এর দিকে এখন সমস্ত চোখ রয়েছে। এআইএসএর শীর্ষ দুটি জাভেলিন নিক্ষেপকারীরা বিশ্ব মঞ্চে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুনর্নবীকরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নীরজ চোপড়া এবং আরশাদ নাদিম কখন একটি জ্যাভেলিন নিক্ষেপ ইভেন্টে সংঘর্ষ হয়েছিল?
তাদের অতি সাম্প্রতিক মাথা-মাথা ছিল প্যারিস অলিম্পিক 2024-এ, যেখানে নাদিম 92.97 মিটার নিক্ষেপ করে স্বর্ণ জিতেছে, এবং চোপড়া 89.45 মিটার দিয়ে রৌপ্য নিয়েছিল
তারা কখন একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করবে বলে আশা করা হচ্ছে?
নীরজ এবং আরশাদ দুজনেই আগামী মাসে জাপানের টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 এ অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নীরজ চোপড়া কি সাইলেসিয়া ডায়মন্ড লিগে প্রতিযোগিতা করবেন?
যদিও কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ নেই, তবে পুরুষদের জাভেলিন থ্রো ইভেন্টের প্রবেশের তালিকা থেকে চোপড়ার নাম অনুপস্থিত।
