উভয় দেশই উত্তেজনাপূর্ণ মার্কিন সম্পর্কের নেভিগেট করার সাথে সাথে কার্নি পরের মাসে মেক্সিকো সফর করবেন

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি পরের মাসে মেক্সিকো সফর করতে চলেছেন কারণ দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কের নেভিগেট করার চেষ্টা করছে।
মেক্সিকো এবং কানাডা উভয়ই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে শুল্ক এবং শুল্কের হুমকির শিকার হয়েছে যেহেতু তিনি সর্বশেষ পতনের পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।
ট্রাম্প এই মাসের শুরুর দিকে কানাডিয়ান অ-কাসমা-সম্মতিযুক্ত পণ্যগুলিতে শুল্ক বাড়িয়ে 35 শতাংশে উন্নীত করেছেন, তবে আপাতত মেক্সিকোকে ছাড় দিয়েছেন-দু’দেশের বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।
কানাডা ১ আগস্টের মধ্যে শুল্ক নিয়ে একরকম চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল। তবে কানাডা-মার্কিন বাণিজ্যের জন্য দায়ী মন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ক বলেছেন, সেই সময়সীমার দ্বারা একটি কার্যকর চুক্তি টেবিলে ছিল না।
ট্রাম্প মেক্সিকোকে সেই সময়ের মধ্যে একটি নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার লক্ষ্য নিয়ে তার বর্তমান শুল্ক শাসনের 90 দিনের সম্প্রসারণ করেছিলেন।
কার্নির মেক্সিকোতে সফর 18 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ট্রিপটি প্রথম ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছিল।
তার নির্বাচনের পর থেকে কার্নি বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভরশীল না হওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক প্রসারিত করতে চান
বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী অনিতা আনন্দ এবং অর্থমন্ত্রী ফ্রান্সোইস-ফিলিপ চ্যাম্পাগন বলেছেন যে তারা গত সপ্তাহে দেশের রাজধানী সফরকালে মেক্সিকোয়ের সাথে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ককে “কিকস্টার্টিং” করছেন।
কানাডা এবং মেক্সিকো কানাডা-ইউএস-মেক্সিকো চুক্তির (সিউএসএমএ) অংশীদার হলেও তারা তাদের ভাগ করা প্রতিবেশীর সাথে যতটা একসাথে সহযোগিতা করেনি।
এবং দুটি দেশ পূর্বের বাণিজ্য আলোচনার সময় সর্বদা সামঞ্জস্য ছিল না, কখনও কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেয়
“মেক্সিকোয়ের সাথে আমরা প্রতিবেশী কিন্তু আমরা একে অপরকে আরও ভালভাবে জানতে পারি,” শ্যাম্পেন গত সপ্তাহের সফরে সাংবাদিকদের বলেন।
আনন্দ জানান, দুটি দেশও “পোর্ট-টু-পোর্ট লাইন অফ ট্রেড” খতিয়ে দেখছে।
বৃহস্পতিবার, রক্ষণশীল নেতা পিয়েরি প্লেইভ্রে কার্নি এবং তার সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা মেক্সিকো উভয়ের সাথে চুক্তি না করার জন্য সমালোচনা করেছিলেন, বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মঞ্চে “দুর্বলতা” দেখিয়েছেন।
“মার্ক কার্নি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি একজন আন্তর্জাতিক রহস্যের মানুষ, যিনি ডিলগুলি নিয়ে আলোচনা করতে এবং শুল্ক শেষ করতে যাচ্ছিলেন। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কী ফলাফল হয়েছে?” পাইলিভ্রে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন।
কনজারভেটিভ নেতা চীনকে কানাডিয়ান ক্যানোলার উপর শুল্কের চড় মারার দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন যখন ব্যবসায়ের বিষয়টি আসে তখন উদারপন্থীদের আরও একটি উদাহরণ হিসাবে।
“দেশগুলি দুর্বলতার গন্ধ পেয়েছে। মার্ক কার্নি ব্যর্থ হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
দিগন্তে কাসমা পর্যালোচনা
কার্নির দর্শনটিও আসে যখন একটি কাসমা পর্যালোচনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ট্রেড ডিল – যা 2018 সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং 2020 সালে কার্যকর হয়েছিল – এটি পরের বছর পর্যালোচনার জন্য রয়েছে।
যদিও ট্রাম্পের 35 শতাংশ শুল্ক থেকে কাসমা-সম্মতিযুক্ত পণ্যগুলি অব্যাহতিপ্রাপ্ত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিছু কানাডিয়ান পণ্য-যেমন সফটউড কাঠ, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং কিছু অটো অংশ-আরও আমদানি শুল্ক সহ, তারা বাণিজ্য চুক্তির ছত্রছায়ায় পড়ে কিনা বা না।
যদিও 2026 জুলাই পর্যন্ত পর্যালোচনা নির্ধারিত নেই, তবে এটি প্রথম দিকে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড গত সপ্তাহে সতর্ক করেছিলেন যে ট্রাম্প হঠাৎ করে এই পতনের প্রথম দিকে কুসমা খোলার মাধ্যমে “আমাদের নীচে থেকে কার্পেটটি টেনে আনুন” বেছে নিতে পারেন।
ফোর্ড গত সপ্তাহে ফোর্ড সাংবাদিকদের বলেন, “আসুন আমি মনে করি এটি নভেম্বরে আসবে।
লেব্ল্যাঙ্ক উদ্বেগকে মেজাজ করার চেষ্টা করেছে যে অপ্রত্যাশিত রাষ্ট্রপতি প্রাথমিক পর্যালোচনা শুরু করবেন। মন্ত্রী এই বসন্তের শুরুর দিকে বলেছিলেন ট্রাম্প টাইমলাইনটি চাপিয়ে দেবেন এমন “ভাবার কোনও কারণ নেই”।