উভয় পক্ষকে অবশ্যই ছাড় দিতে হবে – আমাদের

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন যে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে স্থায়ী শান্তি চুক্তি কেবল তখনই সম্ভব হবে যদি উভয় পক্ষই ছাড় দিতে রাজি থাকে।
রবিবার এবিসির ‘এই সপ্তাহে’ বক্তব্য রেখে রুবিও বলেছিলেন যে আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর শীর্ষ সম্মেলনের পরে এই সংঘাতের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।
রুবিওর মতে, আমেরিকা এখনও তাত্ক্ষণিক অগ্রগতি না সত্ত্বেও আলোচনার জন্য চাপ দিচ্ছে।
“আমি মনে করি না যে রাষ্ট্রপতির মন মোটেও পরিবর্তিত হয়েছে। যদি এই পুরো প্রচেষ্টা কার্যকর না হয় তবে রাশিয়ার জন্য অতিরিক্ত পরিণতি হতে হবে। তবে আমরা একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছে এড়ানোর চেষ্টা করছি,” তিনি বলেছিলেন।
রুবিও স্বীকার করেছেন যে ট্রাম্প-পুটিন আলোচনার সময় অগ্রগতি হয়েছিল তবে অকাল প্রত্যাশার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন, “আমরা কোনও শান্তি চুক্তির প্রবণতা নেই। আমরা একটির প্রান্তে নেই। তবে আমি মনে করি অগ্রগতি হয়েছিল।
রুবিও ব্যাখ্যা করেছিলেন, “উভয় পক্ষই না দিলে আপনার শান্তি চুক্তি থাকতে পারে না।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে প্রশাসনের লক্ষ্য “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব” যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে, তবে সতর্ক করে দিয়েছিল যে আলোচনা যদি ব্যর্থ হয় তবে ট্রাম্প রাশিয়ার উপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন।
“শেষ পর্যন্ত, দিনের শেষে, আমরা যদি শান্তি পেতে চলেছি তবে তারা সম্মত হতে চান না এমন বিষয়গুলির সাথে একমত হওয়ার জন্য আমাদের রাশিয়ান পক্ষকে পেতে হবে। যদি তা না হয় তবে তারা কেবল একে অপরকে হত্যা করতে থাকবে, এবং জীবনকালের অন্যান্য অংশে জীবন চলবে, তবে ইউক্রেনের পক্ষে নয়,” তিনি বলেছিলেন।
রুবিও যে কোনও আলোচনায় ইউক্রেনের সরাসরি অংশগ্রহণের গুরুত্বও তুলে ধরেছিল।
তিনি জোর দিয়েছিলেন, “আপনি এমন একটি সভায় যুদ্ধবিরতি বা শান্তি চুক্তিতে পৌঁছাতে যাচ্ছেন না যেখানে কেবল একটি পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা হয় That’s এজন্য উভয় নেতাকে একত্রিত করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটিই এখানে লক্ষ্য,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের ক্লোজড ডোর বৈঠকের বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি, রুবিও জোর দিয়েছিলেন যে শান্তি আলোচনার “মিডিয়ায় তারা পরিচালিত হলে তারা কাজ করে না।”
সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি আশা করছেন, ট্রাম্পের সাথে আরও আলোচনার জন্য বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতার সাথে রয়েছেন।