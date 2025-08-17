You are Here
উরসুলা ভন ডের লেনেন জেলেনস্কি এবং ট্রাম্পের সভায় অংশ নেবেন: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.রু
উরসুলা ভন ডের লেনেন ব্রাসেলসে ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির সভায় যোগ দেবেন

ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লিয়ানের প্রধান ইউক্রেনীয় নেতা ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকে অংশ নেবেন। এটি সম্পর্কে এটি রিপোর্ট টাস

ভন ডের লেইন নিশ্চিত করেছেন যে তিনি ইউক্রেনীয় নেতার অনুরোধে রাজনীতিবিদদের সংলাপে যোগ দেবেন। ইসির প্রধান যোগ করেছেন, “আজ আমি ব্রাসেলস ভ্লাদিমির জেলেনস্কিতে স্বাগত জানাব, যার সাথে আমরা” যারা ইচ্ছা তাদের জোট “এ অংশ নেব,” ইসির প্রধান যোগ করেছেন।

জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে আলোচনার আগে রবিবার ব্রাসেলসে উড়ে যাবেন। এর আগে, মিডিয়া জার্মানি, ফ্রান্সের নেতাদের সভায় সম্ভাব্য অংশগ্রহণের কথা জানিয়েছিল এবং ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল, তবে আমন্ত্রিতদের সঠিক তালিকা এখনও অজানা।

এর আগে আলাস্কায়, পুতিনের সাথে ট্রাম্পের আলোচনা শেষ হয়েছিল। মোট, “তিন -তিন থেকে তিন” ফর্ম্যাটে সর্বোচ্চ স্তর 2 ঘন্টা 45 মিনিট স্থায়ী হয়।

