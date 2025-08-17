উরুগুয়ে সর্বশেষ গাজা শহর পেশা পরিকল্পনার উদ্ধৃতি দিয়ে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি স্থগিত করেছে

এএনআইআই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুক্তির ঘোষণার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে এই সিদ্ধান্তটি এসেছে, যা জেরুজালেমের উরুগুয়ান সংস্থা থেকে অফিস খোলার বিষয়টি দেখতে পেত।
শুক্রবার উরুগুয়ান গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, উরুগুয়ে সর্বশেষ গাজা অপারেশন এবং গাজা শহর দখলের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনী সংস্থা (এএনআইআই) এর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্থগিত করেছে।
“আমরা এএনআইআই এবং এর মধ্যে সহযোগিতার চুক্তিতে ‘জমাট বাঁধার’ সিদ্ধান্তের জন্য শোক প্রকাশ করি হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়“উরুগুয়ে ইস্রায়েলের দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলেছেন।” বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ধ্বংস করার অজুহাত হিসাবে রাজনৈতিক মতবিরোধ ব্যবহার করা সর্বদা দুর্ভাগ্য। “
এএনআইআই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুক্তির ঘোষণার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে এই সিদ্ধান্তটি এসেছে, যা জেরুজালেমের উরুগুয়ান সংস্থা থেকে অফিস খোলার বিষয়টি দেখতে পেত।
উরুগুয়ান নিউজ আউটলেট টেলিমুন্ডোকে এএনআইআইয়ের রাষ্ট্রপতি আলভারো ব্রুনিনি বলেছেন, “এখন পর্যন্ত কোনও কর্মী ছাড়া অফিসটি কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি।”
“শীঘ্রই অনলাইন কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা ছিল, তবে তারা এখনও শুরু করেনি,” তিনি যোগ করেছেন।
ব্রুনিনির মতে, সিদ্ধান্তটি প্রকল্পটি সম্পূর্ণ-অন বাতিল করার চেয়ে “বিরতি” হিসাবে আসে। “আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যাওয়ার আগে একটি বিরতিযুক্ত, প্রতিফলিত মুহূর্তটি সবচেয়ে ভাল ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
উরুগুয়ের নতুন বামপন্থী সরকার এবং ইস্রায়েলের সাথে এর সম্পর্ক
সিদ্ধান্তটিও প্রথম প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে আসে উরুগুয়ের নতুন বামপন্থী সরকার এবং ইস্রায়েল, লুইস ল্যাকাল পাউ ডানপন্থী প্রশাসনের অধীনে প্রায় পাঁচ বছরের ভাল সম্পর্কের পরে।
উরুগুয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারিও লুবটকিন সংবাদপত্র á আম্বিটো উরুগুয়েকে বলেছিলেন যে গাজা সিটি এবং পুরো স্ট্রিপের জন্য পরিকল্পনা করা ইস্রায়েলের নতুন অপারেশনগুলির আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া হিসাবেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
উরুগুয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রকও লুবটকিনের যুক্তি ভাগ করে নিয়েছে, ব্যাখ্যা করে যে বর্তমান সরকার উচ্চ ভূ -রাজনৈতিক উত্তেজনার এক মুহুর্তে ইস্রায়েলি প্রশাসনের সাথে সাধারণ প্রকল্পগুলি ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না বলে জানিয়েছেন।
গাজা শহর দখল করার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার এবং ইউএন ঘোষণার সমর্থনের সমর্থনের জন্য উরুগুয়ের নিন্দার পরে এই সিদ্ধান্তটি এসেছে।
অ্যানি-হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তি কী ছিল?
“জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় এবং উরুগুয়েকর্মসূচির সূচনা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়টি এডমন্ড জে সাফরা ক্যাম্পাসে নতুন উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা অফিস ইনোভাসিয়ন উরুগুয়ে চালু করছে, এর জাতীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনী সংস্থা (এএনআইআই) ইনোভাসিয়ন উরুগুয়ে চালু করছে।
“ইনোভাসিয়ন উরুগুয়ে অফিস উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা এবং সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে,” সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়টিও প্রত্যাশা করেছিল যে অফিসটি “উরুগুয়ে এবং জেরুজালেমের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে।”