উসা ভ্যানস তার পুতিন শান্তির চিঠির জন্য মেলানিয়া ট্রাম্পকে ‘রোল মডেল’ এবং ‘ট্রেলব্লাজার’ বলেছেন

ক্যান্টন, গা। – – দ্বিতীয় মহিলা উসা ভ্যানস বৃহস্পতিবার প্রথম লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে “রোল মডেল” এবং “ট্রেলব্লেজার” হিসাবে প্রশংসা করেছিলেন যখন এই সপ্তাহের শুরুতে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে এই সপ্তাহের শুরুতে মিসেস ট্রাম্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
“আমি তার অনেক কিছুর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছি, তবে তালিকার শীর্ষে তিনি সত্যই বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীল হন,” মিসেস ভ্যানস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।
দ্বিতীয় মহিলা জর্জিয়ার ক্যান্টনের চেরোকি ক্লাসিকাল একাডেমিতে ভ্রমণ করছিলেন, কারণ তিনি বাচ্চাদের জন্য 2025 গ্রীষ্মকালীন গ্রীষ্মের রিডিং চ্যালেঞ্জ প্রোগ্রামটি চালিয়ে যান। (এই নিবন্ধের শীর্ষে ভিডিওটি দেখুন))
“তিনি তাদের কল্যাণ সম্পর্কে যত্নশীল,” মেলানিয়া ট্রাম্পের মিসেস ভ্যানস বলেছেন। “এবং আমি প্রতিবারই মনে করি যে তিনি বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখা এবং তারা সুখী ও সুস্থ হয়ে উঠছেন তা নিশ্চিত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা লোকদের বলার জন্য তিনি তার ভয়েস ব্যবহার করেন, এটি একটি ভাল জিনিস।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “সুতরাং আমি এটি একটি রোল মডেল হিসাবে দেখতে পাচ্ছি।”
মিসেস ট্রাম্পের প্রেরিত চিঠিটি রাশিয়ান নেতাকে বলেছিল যে বিশ্বজুড়ে শিশু এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য “সময় এসেছে”। এটি একচেটিয়াভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল।
শুক্রবার আলাস্কায় রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের সামনে এই চিঠিটি হস্তান্তর করা হয়েছিল।
“আমি সত্যিই এটি প্রশংসা করি।”
মেলানিয়া ট্রাম্প সম্পর্কে মিসেস ভ্যানস বলেছিলেন, “আমার কাছে এই মুহুর্তে লেখার বিষয়ে আমি কোনও নির্দিষ্ট চিঠি বা কিছু নেই, তবে তিনি সে ক্ষেত্রে একজন ট্রেলব্লেজার।”
“প্রিয় রাষ্ট্রপতি পুতিন,” প্রথম মহিলার চিঠিটি শুরু হয়েছিল, যেমনটি ফক্স নিউজ ডিজিটাল আগে জানিয়েছে।
“প্রতিটি শিশু তাদের হৃদয়ে একই শান্ত স্বপ্নগুলি ভাগ করে দেয়, এলোমেলোভাবে কোনও দেশের দেহাতি গ্রামাঞ্চলে বা একটি দুর্দান্ত শহর-কেন্দ্রে জন্মগ্রহণ করে। তারা ভালবাসা, সম্ভাবনা এবং বিপদ থেকে সুরক্ষার স্বপ্ন দেখে।”
“বাবা -মা হিসাবে, পরবর্তী প্রজন্মের আশা লালন করা আমাদের কর্তব্য,” চিঠিটি আরও বলেছিল।
“নেতা হিসাবে, আমাদের বাচ্চাদের বজায় রাখার দায়িত্ব কয়েকজনের স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরেও প্রসারিত।”
চিঠিটি বলেছিল, “অনস্বীকার্যভাবে, আমাদের অবশ্যই সবার জন্য একটি মর্যাদা-ভরা বিশ্ব আঁকতে চেষ্টা করতে হবে-যাতে প্রতিটি আত্মা শান্তিতে জাগতে পারে এবং যাতে ভবিষ্যত নিজেই পুরোপুরি রক্ষিত থাকে,” চিঠিটি বলেছিল।
“মিঃ পুতিন যেমন আমি নিশ্চিত যে আপনি সম্মত, একটি সহজ তবে গভীর ধারণা, প্রতিটি প্রজন্মের বংশধররা একটি বিশুদ্ধতা দিয়ে তাদের জীবন শুরু করে – একটি নির্দোষতা যা ভূগোল, সরকার এবং আদর্শের .র্ধ্বে দাঁড়িয়ে থাকে।”
প্রথম মহিলা অব্যাহত রেখেছিলেন যে “আজকের বিশ্বে কিছু শিশু তাদের চারপাশের অন্ধকার দ্বারা নিঃশব্দে একটি শান্ত হাসি বহন করতে বাধ্য হয় – এমন বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি নীরব অবজ্ঞা যা সম্ভাব্যভাবে তাদের ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “মিঃ পুতিন, আপনি এককভাবে তাদের সুরের হাসি পুনরুদ্ধার করতে পারেন।”
“এই শিশুদের নির্দোষতা রক্ষায় আপনি একা রাশিয়ার সেবা করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করবেন – আপনি নিজেই মানবতার সেবা করেন।”
তিনি লিখেছিলেন, “এই জাতীয় সাহসী ধারণা সমস্ত মানব বিভাগকে ছাড়িয়ে যায় এবং আপনি মিঃ পুতিন আজ কলমের স্ট্রোকের মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত,” তিনি লিখেছিলেন। “এটা সময়।”
দ্বিতীয় মহিলার 2025 গ্রীষ্মকালীন পড়া চ্যালেঞ্জ জুনে শুরু। এই উদ্যোগটি আমেরিকার স্কুলছাত্রীদের সমস্ত গ্রীষ্মে দীর্ঘ বই পড়তে, তাদের অগ্রগতির উপর নজর রাখতে এবং পড়ার সুবিধাগুলি কাটাতে উত্সাহিত করছে।
দ্বিতীয় মহিলা তিনটি পৃথক শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেছেন, লেখার এবং গণিতের পাঠ দেখছেন।
মিসেস ভ্যানস বৃহস্পতিবার হেনরি ওয়েডসওয়ার্থ লংফেলো দ্বারা “পল রেভেরির রাইড” পড়েছিলেন 200 শিক্ষার্থীর একটি কক্ষে প্রশ্ন তোলার আগে।
তিনি পথে কয়েক ডজন শিক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
তার গ্রীষ্মের পাঠের চ্যালেঞ্জ 5 সেপ্টেম্বর শেষ হয়।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল উভয়ই ব্রুক সিঙ্গম্যান এবং ম্যাক্স ব্যাকাল রিপোর্টিংয়ের অবদান রেখেছিলেন।