এআইএফএফ এমআরএ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অবশিষ্ট আইএসএল ক্লাবগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে

আইএসএল লিম্বোতে, স্টেকহোল্ডাররা মরসুমটি চলার জন্য একটি টেকসই সমাধান খুঁজছেন।
ভারতীয় ফুটবল একটি পরীক্ষার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে কারণ এর ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) ক্লাবগুলি তাদের খেলোয়াড় এবং কর্মীদের চুক্তি সমাপ্ত করে, ভক্তরা সমাধানের জন্য অপেক্ষা করার সাথে সাথে তাদের থাম্বগুলি মোচড় দিচ্ছে।
বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আলোচনার সাথে সম্পর্কিত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) এখন বৃহস্পতিবার নফ-আইএসএল-এর সিইওর সভায় মোহন বাগান, মুম্বাই সিটি এফসি, চেন্নাইয়েন এফসি, পূর্ব বেঙ্গল এবং মোহামেডান এসসি এর সিইওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
এআইএফএফ এর আগে হায়দরাবাদ এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি, নর্থ -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি, জামশেদপুর এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, ওড়িশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি, এবং এফসি গোয়া আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।
“চেন্নাইয়েন এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি আটটি প্রাথমিক ক্লাব ব্যতীত সভার অংশ হওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে। এখন এআইএফএফ বাকি ক্লাবগুলির সিইওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, মোহুন বাগান, পূর্ববঙ্গ এবং মোহামেডান এসসিও,” উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রকে খেল নওকে জানিয়েছে।
এর আগে মাত্র 8 টি ক্লাবকে টেবিলে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, ভক্তরা ভাবছিলেন যে অন্যান্য ক্লাবগুলিকে কেন উপেক্ষা করা হয়েছিল। এআইএফএফ এখন এই সপ্তাহে জাতীয় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত সভায় বাকী ক্লাবগুলিকে ফোন করে বাতাস সাফ করেছে।
কেন এই সভা?
এই অচলাবস্থাটি মূলত অস্তিত্ব লাভ করেছিল কারণ সুপ্রিম কোর্ট এআইএফএফকে তার নতুন সংবিধান চূড়ান্ত করতে নিষেধ করেছিল।
এটি এআইএফএফ, ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের (এফএসডিএল) বাণিজ্যিক অংশীদারদেরও এআইএফএফের সাথে মাস্টার রাইটস চুক্তি (এমআরএ) পুনর্নবীকরণের বিষয়ে তাদের আলোচনায় আরও কোনও অগ্রগতি থেকে বিরত রেখেছে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিদ্যমান এমআরএ এই বছরের 8 ডিসেম্বর মেয়াদোত্তীর্ণ হতে চলেছে।
আটটি আইএসএল ক্লাব একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে এফএসডিএলের সাথে তাদের আলোচনার বিষয়ে বাতাস পরিষ্কার করার আহ্বান জানানোর জন্য, শীর্ষ প্রশাসনিক সংস্থা তাদের একটি সভার জন্য কল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা এখন বাকী আইএসএল ক্লাবগুলিতেও যোগ দেবে। ভক্তরা আশা করবেন যে এই সভাটি অনিশ্চয়তা এবং বিশৃঙ্খলার অন্ধকার দিগন্তকে ছিঁড়ে ফেলার আশার একটি রশ্মি ছুঁড়ে ফেলেছে।
খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের উপর অনিশ্চয়তা
অনিশ্চয়তা আদালত থেকে বেরিয়ে এসেছে, একাধিক আইএসএল ক্লাবের খেলোয়াড় এবং কর্মীদের কেরিয়ারকে প্রভাবিত করে। ওডিশা এফসি যখন তাদের কার্যক্রমের অস্থায়ী বন্ধ করার ঘোষণা দেয় এবং সমস্ত খেলোয়াড় এবং কর্মীদের সদস্যদের চুক্তি বন্ধ করে দেয় তখন তারা শকওয়েভ প্রেরণ করে।
ভক্তরা এই কঠোর পদক্ষেপের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন কারণ প্রাক্তন আইএসএল চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু এফসি অনুরূপ কিছু ঘোষণা করলে তাদের আরও একটি বড় ধাক্কা মোকাবেলা করতে হয়েছিল।
তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলি নিয়ে, ক্লাবটি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত খেলোয়াড় এবং কর্মীদের বেতন স্থগিত করার তাদের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছে।
তবে ক্লাবটি আশ্বাস দিয়েছে যে তারা এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না যা তাদের যুব ব্যবস্থাকে বিরূপ প্রভাবিত করবে। এই ঘোষণাগুলি ভারতীয় ফুটবলের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অবাক করে দিয়েছিল, যার সাথে যুক্ত প্রত্যেকের জীবনকে কঠিন করে তুলেছে।
