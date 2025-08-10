এআইএফএফ ভারত ইউ -20 মহিলা দলের জন্য পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে

নয়াদিল্লি (ভারত), ১০ আগস্ট (এএনআই): অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) তাদের অসামান্য পারফরম্যান্সের পরে ইউ -২০ মহিলা জাতীয় দলের জন্য ২৫,০০০ মার্কিন ডলার পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে, যা এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপের জন্য ভারতের যোগ্যতা অর্জন করেছিল দুই দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো প্রথমবারের জন্য, এআইএফএফ ওয়েবসাইট অনুসারে।
শেষবারের মতো ভারত এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিল ২০০ 2006 সালে ফিরে এসেছিল।
ইন্ডিয়া ইউ -২০ মহিলারা তাদের গ্রুপ ডি যোগ্যতা অভিযানে অপরাজিত কিছু সূক্ষ্ম পারফরম্যান্স তৈরি করেছিলেন, যেখানে তারা ইন্দোনেশিয়া (০-০) খেলেন এবং তুর্কমেনিস্তান (-0-০) খেলেন, স্বাগতিক মিয়ানমারকে (১-০) পরাজিত করার আগে ইয়াঙ্গনের থুওয়ুনা স্টেডিয়ামে মায়ানমার, মায়ানমারের সাময়িক ভিড়ের সামনে, তারা যখন লক্ষ্য করেননি তখন তাদের লক্ষ্য করেননি।
পিচের ফলাফলগুলি অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে টেকসই পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সহ পর্দার আড়ালে রাখা হার্ড ইয়ার্ডগুলির প্রত্যক্ষ ফলাফল। কোনও শর্টকাট না নেওয়া ছাড়াই, এএফসি ইউ -20 মহিলা এশিয়ান কাপের জন্য ভারতের যোগ্যতা ছিল তৃণমূল পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টি এবং কাঠামোগত প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ সমাপ্তি।
স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এসএআই) এর সহযোগিতায় এআইএফএফ মহিলাদের ফুটবলে তৃণমূল ও যুব কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এরকম একটি উদ্যোগ হ’ল আসমিতা উইমেনস ফুটবল লিগগুলি, যা 2023 থেকে 2025 পর্যন্ত ইউ 13, ইউ 15 এবং ইউ 17 স্তরে দেশজুড়ে 155 লিগের সফল আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে। 2023-24 সংস্করণে 6,305 জুনিয়র খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ দেখেছিল, এটি একটি সংখ্যা যা 2024-25 সালে 8,658 এ দাঁড়িয়েছে।
2025-26 মৌসুমেও আসমিতা ফুটবল লিগগুলি অব্যাহত রয়েছে, ইউ 13 আসমিতা ফুটবল লিগস 2025-26, যা গত মাসে শুরু হয়েছিল। ইউ 13 লিগগুলি দেখতে পাবে যে 50 টি টুর্নামেন্টগুলি অনেকগুলি ভেন্যু জুড়ে খেলবে, যেখানে প্রায় 400 টি দলের প্রায় 8,000 খেলোয়াড় 26 টি রাজ্য জুড়ে প্রতিযোগিতা করবে।
এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ভারতে নিবন্ধিত মহিলা ফুটবলারদের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় 232% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউ -২০ মহিলা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে শিবিরে রয়েছেন এবং হংকং এবং জর্ডানের মতো দলকে পরাজিত করে তুর্কিয়েতে গোলাপী মহিলা যুব কাপ খেলেছেন।
এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের আগে, ইউ-২০ জন খেলোয়াড় সিনিয়র দলের সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ টাইগ্র্রেসস তাশকান্টে (১-১ এবং ৪-১) দুটি বন্ধনে উজবেকিস্তান ইউ -২০ এর মুখোমুখি হওয়ার আগে। মোট, ইন্ডিয়া ইউ -20 মহিলা দল 2024 সালের ডিসেম্বরের পর থেকে 135 দিনের জন্য প্রস্তুতি শিবিরে একসাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল।
সামনের দিকে তাকিয়ে, এএফসি ইউ -20 মহিলা এশিয়ান কাপ 2026, এপ্রিল 2026 এ থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত এএফসি ইউ 20 মহিলা এশিয়ান কাপ 2026 এর জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছেন। ফেডারেশন সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে বর্ধিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির সুবিধার্থে এবং দলের জন্য উচ্চ-মানের আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক এক্সপোজার সুরক্ষিত করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করবে।
ফেডারেশনের লক্ষ্য কেবল খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট করা নয়, এশিয়ার সেরাগুলির বিরুদ্ধে কাঁধ ঘষতে তাদের প্রস্তুত করাও। এআইএফএফের পক্ষে মানসম্পন্ন প্রতিপক্ষদের প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করার সুযোগগুলিও দেখা হচ্ছে। (আনি)