এআইয়ের ‘বিরক্তিকর’ দিক যা আপনাকে ভাগ্য করতে পারে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
এআই দিয়ে তৈরি বেশিরভাগ লোকেরা একই জিনিসটি তাড়া করছে: ভাইরাল চ্যাটবটস, কুল ডেমো বা পরবর্তী ট্রেন্ডিং মোড়ক। তবে আমি মনে করি আসল অর্থ-গুরুতর, ইউনিকর্ন-স্তরের অর্থ-পুরোপুরি অন্য কোথাও।
এটি স্টাফের মধ্যে কেউ স্পর্শ করতে চায় না। ক্লান্তিকর, সময় নষ্টকারী, অবশ্যই কাজ করতে হবে। আপনি যে জিনিসগুলি ঘৃণা করেন তা তবে তা করতে হবে। এখানেই এআই সংস্থাগুলির পরবর্তী তরঙ্গ উত্থিত হবে।
বেদনাদায়ক> সুন্দর
এআই যা আপনাকে হাসায় তা মজাদার। এআই যা আপনার ট্যাক্স দায়ের করে, আপনার ভিসা সাজানো বা আপনার নথিগুলি সংগঠিত করে? এটাই জীবন-পরিবর্তনশীল।
আমি যখন বিশ্বব্যাপী প্রতিভা ভিসায় যুক্তরাজ্যে চলে এসেছি, তখন আমি আমার অনুপস্থিতির দিনগুলি ট্র্যাক করার জন্য একটিও সরঞ্জাম খুঁজে পাইনি – আইনী অবস্থান বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু। তাই আমি নিজেই এটি তৈরি করেছি। দেখাতে হবে না। কেবল একটি সমস্যা সমাধানের জন্য আমি চুপচাপ সম্পর্কে প্রকাশ করছিলাম।
বেশিরভাগ লোকেরা উপেক্ষা করে এমন এক ধরণের “বিরক্তিকর” সমস্যা। তবে যদি এটি স্ট্রেস, পুনরাবৃত্তি বা ভয় সৃষ্টি করে – তবে এটি মূল্যবান।
অভিনব এআই-উত্পাদিত অবতারে 100 টি পছন্দ তাড়া করার চেয়ে একটি বেদনাদায়ক কর্মপ্রবাহ ঠিক করার ক্ষেত্রে আরও বেশি অর্থ রয়েছে।
এটি যত বেশি বিরক্তিকর, সুযোগটি তত বড়
মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচী। চালান জমা দেওয়া। 40-পৃষ্ঠার রেস্তোঁরা তালিকা থেকে ওয়াইন বাছাই করা। এগুলি সেক্সি সমস্যা নয়। তবে তারা সর্বত্র, এবং কেউ তাদের সাথে আচরণ করতে উপভোগ করে না।
আমি এমন অ্যাপস তৈরি করেছি যা সেই সঠিক পরিস্থিতিগুলির যত্ন নেয়। কিছু সাধারণ পার্শ্ব প্রকল্প ছিল, তবে তারা সমস্যাগুলি সমাধান করেছিল যে লোকেরা বারবার দৌড়াতে। এটাই ম্যাজিক সূত্র।
আমি আগে লিখেছিলাম এমন একটি টুকরোতে-7 এআই-ভিত্তিক ব্যবসায়িক ধারণাগুলি যা আপনাকে ধনী করতে পারে-আমি উল্লেখ করেছি যে সবচেয়ে লাভজনক ধারণাগুলি প্রায়শই সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকে। এটি এর আরেকটি উদাহরণ।
কোন দল নেই? কোন সমস্যা নেই।
এখন উপলব্ধ সরঞ্জামগুলি হাস্যকর। জিপিটি -4 ও, সুপাবেস, ভার্সেল এবং ক্লাউড সহ, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো পণ্য চালু করেছি-একক।
কোনও ডিজাইনার নেই। কোনও ব্যাকএন্ড ইঞ্জিনিয়ার নেই। কেবল একটি বেদনাদায়ক ধারণা, একটি এআই স্ট্যাক এবং কয়েক কাপ কফি।
আমি একমাত্র নই। আমি দেখেছি এক ব্যক্তির দোকানগুলি এমন অ্যাপস তৈরি করে যা অ্যাপার্টমেন্ট লিজ পরিচালনা করে, আইনী ডক্স প্রস্তুত করে এবং এমনকি আপনাকে আইভিএফের মাধ্যমে কোচ করে। তারা অবিচ্ছিন্ন ইন্টারফেস সহ শান্ত সরঞ্জাম, তবে তারা গভীরভাবে কার্যকর।
আপনি যদি আজ একজন প্রতিষ্ঠাতা হন তবে আপনার এমভিপিকে চিত্তাকর্ষক হওয়ার দরকার নেই – এটি কেবল কারও মাথাব্যথা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দরকার।
মঙ্গলবারের জন্য তৈরি করুন, টেক টুইটারের জন্য নয়
আমি জানি কিছু স্মার্ট প্রতিষ্ঠাতা এমনকি ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করছেন না। তারা মঙ্গলবারের জন্য তৈরি করছে – আপনি যখন আমলাতান্ত্রিক লুপে আটকে থাকেন এবং প্রয়োজন হয় তখন বিকেল চারটায় হিট হয় এমন একটি সমস্যার জন্য কেউ (বা কিছু) আপনার জন্য এটি পরিচালনা করতে।
এবং এখানে কিকার: সমস্যাটি যত বেশি বিরক্তিকর, আপনার তত কম প্রতিযোগিতা হবে। এআই প্রতিষ্ঠাতা এখনও অভিনবত্বের তাড়া করছেন। এটা আপনার সুবিধা।
অবহেলিত মেটাভার্স জবস সম্পর্কিত এই নিবন্ধটি একই রকম বক্তব্য দিয়েছে: লোকেরা উপেক্ষা করে এমন জায়গাগুলিতে একটি ভাগ্য রয়েছে।
বিরক্তিকর মানে ছোট নয়
আপনি যদি এক দশক আগে কাউকে বলেছিলেন যে অ্যাকাউন্টিং অটোমেশন বা এআই-চালিত সময়সূচী সরঞ্জামগুলি বিলিয়ন ডলারের সংস্থাগুলি হবে, তারা সম্ভবত হাসবে।
এখন এই সরঞ্জামগুলি প্রায় প্রতিটি ব্যবসায়ের পটভূমিতে নিঃশব্দে চালিত হয়।
পাঠ: সাধুবাদ জন্য নির্মাণ করবেন না। স্বস্তির জন্য তৈরি করুন। যদি আপনার পণ্যটি কাউকে শ্বাস নিতে সহজ করে তোলে, তাদের সময় সাশ্রয় করে বা স্ট্রেস হ্রাস করে – তারা এর জন্য অর্থ প্রদান করবে।
এমনকি যদি তারা কখনও এটি সম্পর্কে টুইট করে না।
বিরক্তিকর সরঞ্জামগুলি এখনও বিলিয়ন ডলারের সংস্থাগুলি তৈরি করতে পারে
আপনার যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয় তবে এক্সপেনসিফাই দেখুন। এটি একটি জিনিস সমাধান করে শুরু হয়েছিল: ব্যয় প্রতিবেদনগুলি কম বেদনাদায়ক করা। এটি উত্তেজনাপূর্ণ নয়, বিপ্লবী নয় – কেবল দরকারী। রসিদগুলি স্ক্যান করার বিষয়ে কেউ স্বপ্ন দেখে না, তবে লক্ষ লক্ষ লোককে এটি করতে হবে।
এখন বিলিয়ন লেনদেনের প্রক্রিয়াগুলি ব্যয় করে। সমস্ত কারণ এটি একটি বিরক্তিকর কাজকে আরও সহজ করেছে।
ক্যালেন্ডেলির সাথে একই গল্প, যা সময়সূচীর পিছনে এবং সামনের দিকে হত্যা করেছিল। ডকুসাইন, যা মুদ্রণ এবং স্ক্যানিং চুক্তির ব্যথা সরিয়ে দেয়। ইউআইপাথ, যা অফিসের কার্যগুলি স্বয়ংক্রিয় করে একটি বিশাল ব্যবসা তৈরি করে।
এগুলির কোনওটিই চটকদার ছিল না, তবে তারা প্রতিদিন কিছু লোককে মোকাবেলা করে এমন কিছু স্থির করে। এটাই তাদের কাজ করে তোলে।
আপনি যদি এআই দিয়ে তৈরি করেন তবে হাইপটি ভুলে যান। লোকেরা নিঃশব্দে যে সমস্যাগুলির মধ্য দিয়ে ভুগছে সেগুলি সন্ধান করুন। যেগুলি তারা কখনই প্রকাশ্যে কথা বলে না, তবে ক্রমাগত মোকাবেলা করে। সেখানেই সেরা ধারণাগুলি থাকে।
বিরক্তিকর কোনও দুর্বলতা নয়। বিরক্তিকর একটি ব্যবসায়িক মডেল।
আপনার কোনও বিপ্লবী ধারণা দরকার নেই। আপনার কেবল একটি বিরক্তিকর জিনিস দূরে যেতে হবে।
আপনি যদি এটি করতে পারেন তবে এটি কেমন দেখাচ্ছে তা বিবেচ্য নয়। এটা বিক্রি হবে।
