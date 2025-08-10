You are Here
এআই-উত্পাদিত ভিডিওগুলি অনলাইনে ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে উদ্বেগগুলি বৃদ্ধি পায়
এআই-উত্পাদিত ভিডিওগুলি অনলাইনে ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে উদ্বেগগুলি বৃদ্ধি পায়

কানাডিয়ান প্রেস

শরীফ হাসান

10 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত5 মিনিট পড়া

একজন ব্যক্তি সোমবার, 18 জুলাই, 2022 এ অটোয়ায় একটি সেলফোন ব্যবহার করেন। শান কিলপ্যাট্রিকের ছবি /কানাডিয়ান প্রেস

প্রথমে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা উত্পন্ন একটি কৌতুকপূর্ণ ভিডিও ক্লিপ হিসাবে উপস্থিত বলে মনে হয় যাতে মানুষকে হাসতে পারে।

এটিতে, একটি লোমশ বিগফুট একটি কাউবয় টুপি পরা এবং আমেরিকান পতাকা সহ একটি ন্যস্ত করা একটি ন্যস্ত একটি পিকআপ ট্রাকের চাকা পিছনে বসে।

“আমরা আজ এলজিবিটি প্যারেডে যাচ্ছি,” অ্যাপেলাইক প্রাণীটি হেসে বলে। “আপনি এটি ভালবাসতে যাচ্ছেন।”

বিগফুট চিৎকারকারী লোকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে বিগফুট চালানোর সাথে সাথে বিষয়গুলি একটি হিংস্র এবং বিরক্তিকর মোড় নেয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রংধনু পতাকা ধারণ করে।

আমেরিকান বিগফুট টিকটোক পেজে জুনে পোস্ট করা ক্লিপটি ৩ 360০,০০০ এরও বেশি ভিউ এবং শত শত মন্তব্য পেয়েছে, তাদের বেশিরভাগ ভিডিওটির প্রশংসা করেছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অনুরূপ এআই-উত্পাদিত সামগ্রীগুলি সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি প্লাবিত করেছে, প্রকাশ্যে সহিংসতা প্রচার করেছে এবং এলজিবিটিকিউ+, ইহুদি, মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়েছে।

যদিও এই ভিডিওগুলির বেশিরভাগের উত্স অস্পষ্ট, তবুও তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিশেষজ্ঞ এবং অ্যাডভোকেটদের মধ্যে ক্ষোভ এবং উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে যারা কানাডিয়ান বিধিবিধানগুলি ঘৃণ্য এআই-উত্পাদিত সামগ্রীর গতি ধরে রাখতে পারে না, বা জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য যে ঝুঁকিগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারে না।

এলজিবিটিকিউ+ অ্যাডভোকেসি সংস্থা এগালে কানাডা বলেছে যে সম্প্রদায়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রান্সফোবিক এবং হোমোফোবিক ভুল তথ্য সামগ্রীর উত্থানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন।

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হেলেন কেনেডি এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই এআই সরঞ্জামগুলি ট্রান্স এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের অমানবিক ও কুখ্যাত করার জন্য অস্ত্রযুক্ত করা হচ্ছে এবং বিদ্যমান ডিজিটাল সুরক্ষা আইন এই নতুন হুমকির স্কেল এবং গতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে।”

কেনেডি বলেছিলেন, দ্রুত বিকশিত প্রযুক্তি খারাপ অভিনেতাদের ভুল তথ্য এবং ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার দিয়েছে, হিজড়া ব্যক্তিদের অসম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, কেনেডি বলেছিলেন।

“ডিপফেক ভিডিও থেকে ঘৃণার অ্যালগরিদম-চালিত প্রশস্তকরণ পর্যন্ত, ক্ষতিগুলি কৃত্রিম নয়_ তারা বাস্তব” “

কানাডিয়ান অ্যান্টি-হেট নেটওয়ার্কের নির্বাহী পরিচালক ইভান বালগর্ড বলেছেন, এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায় একমাত্র লক্ষ্য নয়। তিনি বলেন, জেনারেটর এআই সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি ইসলামোফোবিক, অ্যান্টিসেমিটিক এবং দক্ষিণ-বিরোধী এশিয়ান সামগ্রীও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন।

“যখন তারা পরিবেশ তৈরি করে যেখানে এই গোষ্ঠীগুলির প্রতি প্রচুর সহিংসতার উদযাপন রয়েছে, তখন এটি ব্যক্তিগতভাবে বা রাস্তায় ঘটে যাওয়া এই গোষ্ঠীগুলির প্রতি সহিংসতা তৈরি করে,” বালগোর্ড একটি ফোনের সাক্ষাত্কারে সতর্ক করেছিলেন।

তিনি বলেন, কানাডার ডিজিটাল সুরক্ষা আইন ইতিমধ্যে পিছিয়ে ছিল এবং এআইয়ের অগ্রগতি বিষয়গুলিকে আরও জটিল করে তুলেছে, তিনি বলেছিলেন।

“সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে আমাদের কোনও সুরক্ষার নিয়ম নেই, আমাদের কাছে যা কিছু জবাবদিহি করার উপায় নেই।”

অনলাইন সুরক্ষার বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন এমন অন্টারিও টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনী স্টাডিজের অধ্যাপক আন্দ্রেয়া স্লেন বলেছেন, ক্ষতিকারক অনলাইন বিষয়বস্তু সমাধান করা এবং একটি নিয়ন্ত্রক এআই কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিলগুলি মারা গিয়েছিল।

স্লেন বলেছিলেন যে সরকারকে অনলাইন ক্ষতিগ্রস্থ আইনগুলিতে আরও একটি নজর দেওয়া এবং বিলটি “জরুরিভাবে” পুনরায় চালু করা দরকার।

“আমি মনে করি কানাডা এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যেখানে তাদের সত্যই কেবল সরানো দরকার,” তিনি বলেছিলেন।

বিচারমন্ত্রী শান ফ্রেজার জুনে কানাডিয়ান প্রেসকে বলেছিলেন যে ফেডারেল সরকার অনলাইন হার্মস আইনটি “নতুন” নজর রাখবে তবে এটি পুনরায় লিখতে হবে বা কেবল এটি পুনরায় প্রবর্তন করবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেননি। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, বিলের লক্ষ্য ছিল সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ক্ষতিকারক সামগ্রীর সংস্পর্শ হ্রাস করার জন্য দায়বদ্ধ।

নবনির্বাচিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল ইনোভেশন মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র বলেছেন, সরকার এআই-উত্পাদিত ঘৃণ্য বিষয়বস্তুর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে, বিশেষত যখন এটি দুর্বল সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে।

সোফিয়া ওসলিস বলেছিলেন যে বিদ্যমান আইনগুলি “গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা” সরবরাহ করে, তবে স্বীকার করেছে যে তারা ডিজাইন করার সময় জেনারেটর এআইয়ের হুমকির সমাধান করার লক্ষ্য রাখেনি।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “এআই সরঞ্জামগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অপব্যবহার করা হচ্ছে – এবং কীভাবে আমরা রক্ষণাবেক্ষণকে আরও শক্তিশালী করতে পারি তা বোঝার সত্যিকারের প্রয়োজন রয়েছে।” “সেই কাজ চলছে।”

এই কাজের মধ্যে বিদ্যমান কাঠামো পর্যালোচনা করা, আদালতের সিদ্ধান্তগুলি পর্যবেক্ষণ করা “এবং আইনী এবং প্রযুক্তিগত উভয় বিশেষজ্ঞের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে শ্রবণ করা জড়িত,” ওসলিস বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সরকার অ-সংবেদনশীল যৌন গভীরতা বিতরণকে ফৌজদারি অপরাধ করার জন্যও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন, “এই দ্রুত গতিশীল স্থানে, আমরা বিশ্বাস করি যে খুব দ্রুত চলাচল করা এবং এটি ভুল হওয়ার চেয়ে নিয়ন্ত্রণটি সঠিকভাবে অর্জন করা ভাল,” তিনি উল্লেখ করেছেন যে অটোয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে শিখতে চাইছেন।

স্লেন বলেছিলেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এআই নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ডিজিটাল সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে, তবে “সর্বাগ্রে” থাকা সত্ত্বেও সেখানে একটি অনুভূতি রয়েছে যে আরও কিছু করা দরকার।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টদের দ্বারা বিতরণ করা সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষত কঠিন কারণ এই সংস্থাগুলি কানাডিয়ান নয়। আরেকটি জটিল কারণ হ’ল সীমান্তের দক্ষিণে বর্তমান রাজনৈতিক জলবায়ু, যেখানে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলি হ্রাসকারী নিয়মকানুন এবং বিধিনিষেধগুলি দেখছে, তাদেরকে “আরও শক্তিশালী এবং কম দায়বদ্ধ বোধ করে তোলে, বলেছেন স্লেন।

যদিও জেনারেটর এআই কয়েক বছর ধরে রয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে একটি “ব্রেকথ্রু” রয়েছে যা বেশিরভাগ নিখরচায় বা খুব কম দামে উপলব্ধ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে ভাল মানের ভিডিও উত্পাদন করা সহজ করে তোলে, বিশ্বাসযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কানাডা গবেষণা চেয়ার পিটার লুইস বলেছেন।

“আমি বলতে পারি যে এটি এখনই কিছুটা প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং এখনই সঠিক সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেস সহ প্রায় কারও কাছেই অ্যাক্সেসযোগ্য,” তিনি বলেছিলেন।

লুইস, যিনি অন্টারিও টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপকও বলেছেন, চ্যাটজিপিটি -র মতো বৃহত ভাষার মডেলগুলি ক্ষতিকারক বা অবৈধ সামগ্রী ফিল্টার করার প্রয়াসে সেফগার্ডগুলি প্রয়োগ করেছে।

তবে এই জাতীয় রক্ষণাবেক্ষণ তৈরি করতে ভিডিও স্পেসে আরও কিছু করা দরকার, তিনি বলেছিলেন।

তিনি বলেন, “আপনি এবং আমি ভিডিওটি দেখতে এবং সম্ভবত আতঙ্কিত হতে পারি,” তিনি আরও বলেন, “এটি স্পষ্ট নয় যে এআই সিস্টেমটি এটি তৈরি করেছে তার প্রতিফলন করার ক্ষমতা রাখে।”

লুইস বলেছিলেন যে তিনি আইনী বিশেষজ্ঞ না থাকলেও তিনি বিশ্বাস করেন যে আমেরিকান বিগফুট ভিডিওগুলিতে ঘৃণা ও সহিংসতার অনলাইন গৌরব অর্জনের জন্য বিদ্যমান আইনগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তিনি জেনারেটর এআইয়ের দ্রুত বিকাশ এবং নতুন সরঞ্জামগুলির ব্যাপক প্রাপ্যতা যুক্ত করেছেন “নতুন প্রযুক্তিগত সমাধানের জন্য আহ্বান জানায়” এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকার, ভোক্তা, অ্যাডভোকেটস, সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এবং এআই অ্যাপ্লিকেশন বিকাশকারীদের মধ্যে সহযোগিতা।

“যদি এই জিনিসগুলি আপলোড করা হয় … আমাদের এই জিনিসগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইন্টারনেটে নামাতে সক্ষম হওয়ার জন্য আমাদের সত্যই শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল ফ্ল্যাগিং প্রক্রিয়া প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।

লুইস বলেছিলেন যে এই জাতীয় ভিডিওগুলি সনাক্ত এবং পতাকা জানাতে এআই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে সহায়তা করে তবে এটি সমস্যাটি সমাধান করবে না।

“এই এআই সিস্টেমগুলি যেভাবে কাজ করে তার প্রকৃতির কারণে তারা সম্ভাব্য, তাই তারা সবকিছু ধরেন না।”

