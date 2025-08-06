এআই একা আপনাকে বাঁচাতে পারে না – মানুষ এখনও শো চালায়

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
আমি ফিরে আসতে একটি গল্প আছে। আপনি সম্ভবত এটিও শুনেছেন।
একবার, একটি কার্গো জাহাজ জলে ভেঙে পড়ে। ক্রুরা কী ভুল ছিল তা বুঝতে পারেনি, তাই তারা একে একে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে ডেকেছিল, তবে কেউ দোষটি খুঁজে বের করতে পারে না।
তারপরে তারা একজন পুরানো পেশাদারকে ডেকেছিলেন যিনি ছোট থেকেই ইঞ্জিনগুলি ঠিক করে আসছিলেন। তিনি ভিতরে গিয়েছিলেন, কয়েক মিনিটের জন্য ইঞ্জিনটি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং হাতুড়ি দিয়ে একটি স্পট ট্যাপ করেছিলেন। ইঞ্জিনটি আবার জীবনে ফিরে এল। কিছু দিন পরে, ক্যাপ্টেন 10,000 ডলারে একটি চালান পেয়েছিলেন।
তিনি পিছনে ধাক্কা দিয়ে বলেছিলেন যে বৃদ্ধ লোকটি সবেমাত্র এটি স্পর্শ করেছে এবং উচ্চ ব্যয়কে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না।
বিশেষজ্ঞ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে হাতুড়িটি আলতো চাপতে $ 2 ডলার। কোথায় ট্যাপ করবেন তা জানা $ 9,998।
সেই গল্পটি আমার কাছে কখনও বৃদ্ধ হয় না। কারণ কোনও সিস্টেম কতটা উন্নত (এমনকি এআইয়ের মতো উন্নত) তা বিবেচনা করেই, এর মান এখনও কে এটি পরিচালনা করছে তার মধ্যে নেমে আসে।
মানুষ এখনও হাতুড়ি ধরে আছে
একটি প্রযুক্তি সংস্থার সিওও হিসাবে, আমি নিয়মিত এআই সমাধানগুলি গ্রহণ করতে আগ্রহী ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে কথা বলি। তারা এআই সমর্থন করার জন্য সঠিক তথ্য এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামো থাকার গুরুত্ব স্বীকার করে, তবে খুব কমই মানব উপাদান নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, সংস্থাটি যে এআই সরঞ্জামগুলি গ্রহণ করবে তা কে তৈরি করবে, প্রশিক্ষণ দেবে, রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং ব্যবহার করবে? যে স্পষ্টতা প্রায় সবসময় অনুপস্থিত।
এআই প্রকৃতপক্ষে উপকারী হতে পারে তবে কেবলমাত্র যদি আপনার সঠিক লোক থাকে যারা এটি চিন্তাভাবনা এবং কৌশলগতভাবে গাইড করতে পারে।
আমরা আমাদের সংস্থায় যে এআই প্রস্তুতি মূল্যায়নে পারফর্ম করি, আমি প্রায়শই লক্ষ্য করি যে এমনকি স্মার্ট, অভিজ্ঞ নেতারাও এই মানব দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করেন। নেতারা যে মূল ব্যবসায়ের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করার চেষ্টা করছেন সে সম্পর্কে সচেতন। তবুও, তারা প্রায়শই এআই সম্পর্কে তাদের প্রতিষ্ঠানে কারা সবচেয়ে ভাল বোঝার প্রয়োজন তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের কর্মীরা এর থেকে সর্বাধিক উপকার পেতে পারে।
এআই প্রচুর পরিমাণে ডেটা বিশ্লেষণে দুর্দান্ত, তবে আপনার এখনও আপনার বৃহত্তর ব্যবসায়ের লক্ষ্যে সেই ডেটা অন্তর্দৃষ্টিগুলি সংযুক্ত করতে সক্ষম একটি দল প্রয়োজন। আপনার এমন লোকদের প্রয়োজন যারা এমন সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারেন যা কোনও মেশিন কোনও আদেশ ছাড়াই লক্ষ্য করবে না।
আমি প্রচুর সংস্থাগুলি এআই সিস্টেমে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করতে দেখেছি, কেবল পরে বুঝতে পারে যে তাদের লোকেরা প্রযুক্তিটি কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বা কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে।
তেমনিভাবে, এআই পুনরাবৃত্ত, ম্যানুয়াল কার্যগুলি স্বয়ংক্রিয়করণে খুব ভাল, তবে আপনার এখনও প্রান্তের কেসগুলি পরিচালনা করার জন্য লোকদের প্রয়োজন এবং এআই করতে পারে না এমন জটিল কাজগুলি। আপনার এখনও এমন লোকদের দরকার যারা জাহাজটি পানিতে মারা গেলে হাতুড়ি দিয়ে কোথায় ট্যাপ করতে পারেন তা জানেন।
সুতরাং, এআই কাজ করার জন্য আপনার কী ধরণের লোকের দরকার?
শীর্ষে, এআই কৌশলটির একজন চিফ ডেটা অফিসার (সিডিও) বা ভিপি এআই কীভাবে কৌশলগত সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে তা সিদ্ধান্ত নিয়ে দিকনির্দেশনা সেট করে। এরপরে, এআই প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকল্পগুলিতে আকার দেয়, বেসিক প্রযুক্তি জ্ঞান ব্যবহার করে কীভাবে ব্যবসা এবং এআইকে সেতু করতে পারে।
তাদের নীচে, ডেটা বিজ্ঞানীরা এআই ব্যবহারের জন্য ডেটা পরিষ্কার করে এবং প্রস্তুত করেন, যখন মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়াররা এআই মডেলগুলি তৈরি করে যা ডেটা অন্তর্দৃষ্টিগুলিতে পরিণত করে। ব্যবসায় বিশ্লেষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নতি করতে সেই অন্তর্দৃষ্টিগুলি ব্যবহার করেন। এআই নীতিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বিশেষত স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে সম্মতি পর্যবেক্ষণ করেন, এআই আইন বা ন্যায্যতার নিয়ম ভঙ্গ না করে তা নিশ্চিত করে। পরিবর্তন পরিচালনার নেতৃত্বগুলি সবাইকে বোর্ডে নিয়ে যায়, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয় এআই সরঞ্জামগুলি পুশব্যাক ছাড়াই ব্যবহার করতে।
এই ভূমিকাগুলি ইন্টারলক: সিডিও লক্ষ্য নির্ধারণ করে, পণ্য পরিচালকদের পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত দলগুলি বিল্ড, বিশ্লেষকরা টুইট করে, নীতিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা চেক এবং পরিবর্তনগুলি নেতৃত্বগুলি এটিকে লাঠি করে তোলে।
অপারেশনগুলিতে এত বছর পরে, আমি প্রচুর প্রযুক্তি আসতে এবং যেতে দেখেছি। এবং পরবর্তী বড় জিনিসটির চারপাশে সবসময় উত্তেজনা থাকে। তবে এই সময়ে, একটি জিনিস কখনও পরিবর্তন হয় নি: সরঞ্জামগুলি ফলাফল চালায় না; লোকেরা করে।
এটি এআইয়ের সাথে আলাদা নয়। হ্যাঁ, এটি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং আমরা এখন পর্যন্ত অনুসরণ করে আসা প্রতিটি প্রক্রিয়া পরিবর্তন করতে পারে। তবে এটি নিজেরাই ব্যবসায়ের মান তৈরি করে না। এটি এখনও তীক্ষ্ণ মন নেয় যারা এআইকে ব্যবসায়ের জন্য কীভাবে কাজ করতে জানেন।
মনে মনে, এই লোকদের সন্ধান করা সহজ নয়। এআই প্রতিভা জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র। এআই স্থপতি, ডেটা বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী থেকে শুরু করে এআই-বুদ্ধিমান বিপণনকারী, গ্রাহক সহায়তা এবং বিভাগীয় নেতাদের কাছে সরবরাহ সরবরাহ শক্ত এবং চাহিদা বেশি।
এআই হাতুড়ি
এআই পুরানো শিপ মেকানিক নয়; এটা তার হাতুড়ি। এআই -তে আপনার বিনিয়োগ কেবল তখনই পরিশোধ করতে পারে যদি আপনি এমন লোককে পেয়ে থাকেন যারা সঠিকভাবে জানেন যে কোথায় এবং কীভাবে এটি প্রয়োগ করতে হয়।
আপনার লোকেরা কীভাবে অন্তর্দৃষ্টিগুলি কৌশলগত ক্রিয়ায় সরবরাহ করে সে সম্পর্কে পরিষ্কার না হলে বিশ্বের স্মার্ট প্রযুক্তিটি আপনার ব্যবসায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।
