এআই কি সমস্ত সফ্টওয়্যার প্রতিস্থাপন করবে? কেন জিপিটি -5 ডুমসায়ারকে উত্সাহিত করে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ওয়াল স্ট্রিট ভয় করে যে এআই মডেলগুলি সমস্ত প্যাকেজযুক্ত সফ্টওয়্যার প্রতিস্থাপন করবে।
- এআই মডেলগুলির কোডিং ক্ষমতা এখনও খুব মিশ্রিত।
- সফটওয়্যার এক্সিকিউটিভরা তাদের সংস্থাগুলি বেঁচে থাকার জন্য অবস্থান করছে।
আধুনিক সফ্টওয়্যার শিল্পটি 1975 সালে মাইক্রোসফ্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে 50 বছর ধরে বিদ্যমান।
মাইক্রোসফ্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসকে উল্লেখ করে ২০০ 2007 সালে প্রয়াত অ্যাপলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও স্টিভ জবস বলেছেন, “বিল এই শিল্পে প্রথম সফটওয়্যার সংস্থা তৈরি করেছিলেন।” “বিলটি প্রায় সফ্টওয়্যারটিতে সত্যই মনোনিবেশ করেছিল অন্য কারও কাছে একটি ধারণা ছিল যে এটি সত্যই সফ্টওয়্যার ছিল।”
এখন, ওয়াল স্ট্রিটে দ্রুত একটি ধারণাটি বাষ্প অর্জন করছে যে বাণিজ্যিক সফ্টওয়্যার বিক্রেতারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।
কোড জেনারেশনে তাদের দ্রুত উন্নতির সাথে, ওপেনএআইয়ের জিপিটি -5 এর মতো তথাকথিত ফ্রন্টিয়ার এআই প্রোগ্রামগুলি সম্ভাব্যভাবে সমস্ত সফ্টওয়্যার কোড তৈরিতে স্বয়ংক্রিয় করতে পারে। এটি প্যাকেজযুক্ত সফ্টওয়্যার বিক্রেতাদের কাছ থেকে সফ্টওয়্যার কিনে তাদের সমস্ত কোড অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি করতে এবং সফ্টওয়্যার বিক্রেতাদের অর্থ প্রদান বন্ধ করতে সক্ষম করতে পারে।
(প্রকাশ: জিফডনেটের মূল সংস্থা জিফ ডেভিস ২০২৫ সালের এপ্রিল ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছেন যে এটি এর এআই সিস্টেমগুলি প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় জিফ ডেভিস কপিরাইট লঙ্ঘন করেছে।)
মেটা প্ল্যাটফর্মের মার্ক জুকারবার্গ সহ টেকের বৃহত্তম খেলোয়াড়দের মতামত দ্বারা জল্পনা কল্পনা করা হয়েছে, যিনি জানুয়ারিতে ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকদের তাঁর কোম্পানির উপার্জন সম্মেলনের সময় আহ্বান জানিয়েছিলেন যে “2025 বছর হবে যখন একটি এআই ইঞ্জিনিয়ারিং এজেন্ট তৈরি করা সম্ভব হবে যেখানে একটি ভাল মধ্য-লিভেল ইঞ্জিনিয়ারের চারপাশে কোডিং এবং সমস্যা-সমাধান করার ক্ষমতা রয়েছে।”
ওয়াল স্ট্রিট চিন্তিত
এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষকদের কাছে ফিল্টার করেছে, যার কাজটি শিল্পটি কত অর্থ উপার্জন করতে পারে তার পূর্বাভাস সংকলন করা।
গত শুক্রবার একটি প্রতিবেদনে, বুটিক সিকিওরিটিজ ফার্ম দা ডেভিডসন এর স্টক বিশ্লেষক গিল লুরিয়া বলেছেন, বিনিয়োগকারীরা জিজ্ঞাসা করছেন, “জিপিটি -5 কি সফ্টওয়্যারটির শেষের সূচনার ইঙ্গিত দেয়?”
লুরিয়া, যিনি স্নোফ্লেক, ডেটাডোগ, জেফ্রোগ এবং অন্যান্য সহ সর্বজনীনভাবে ট্রেডড সফটওয়্যার সংস্থাগুলির শেয়ারকে রেট দিয়েছেন, উল্লেখ করেছেন যে জিপিটি -5 ঘোষণার পরের দিন, তিনি যে স্টকগুলি কভার করেছেন তার অনেকগুলিই তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।
সফটওয়্যার ক্রেতার কাছে বাণিজ্যিক সফ্টওয়্যারটির মান, লুরিয়া লিখেছেন, সর্বদা একটি প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে থাকে: “আমি সফ্টওয়্যারটি কিনলে আমার কতজনের প্রয়োজন হবে না?” অন্য কথায়, প্যাকেজযুক্ত সফ্টওয়্যার কম লোকের সাথে আরও বেশি কাজ করার জন্য একটি সরঞ্জাম সরবরাহ করে উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।
লুরিয়া মনে করেন প্যাকেজড সফ্টওয়্যারটির এখনও একটি ভূমিকা রয়েছে, বিশেষত এমন প্রোগ্রামগুলি যা ডেটাডোগের ডিভোপসের মতো কোড সংগ্রহস্থল পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
তবে, তিনি লিখেছেন, ক্রেতাদের প্যাকেজড অ্যাপ্লিকেশনগুলির উত্পাদনশীলতার অনুভূতি “যদি এআই এজেন্টরা কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজগুলি খোদাই করা শুরু করে তবে পরিবর্তন হতে পারে।”
ইতিমধ্যে, তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, “অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার সহ্য করবে না এমন ধারণাটি সফ্টওয়্যার চুক্তিতে অনেক গ্রাহককে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে পঙ্গু করেছে”।
এটি খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ যে জিপিটি -5, যেমন জেডডনেটের ডেভিড গুইর্টজ তার পরীক্ষায় সম্পর্কিত, এটি কোডিং দক্ষতার ক্ষেত্রে আসলে এক ধাপ পিছনে। কোনও পৃথক সীমান্ত মডেলের ত্রুটিগুলি যাই হোক না কেন, ওয়াল স্ট্রিট কোড উত্পন্ন করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলির সামগ্রিক দক্ষতার সাথে ক্রমবর্ধমান মুগ্ধ হচ্ছে।
ওপেনাই বা এর যে কোনও প্রতিযোগী থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি নতুন মডেল নিঃসন্দেহে সেই সাধারণ ক্ষমতা কমপক্ষে ক্রমবর্ধমানভাবে অগ্রসর করবে। যেমন গুইর্টজ আরও উল্লেখ করেছেন, জিপিটি -5 কোড সংগ্রহস্থলগুলির বিশ্লেষণে “একটি জাম্প সরবরাহ করেছিল”, এমনকি এটি “গেম-চেঞ্জার” না হলেও।
বিগ টেকের এক্সিকিউটিস একটি দৃষ্টান্তের শিফট দেখুন
কিছু পরিবর্তন হচ্ছে এই ধারণাটি প্রযুক্তি শিল্পের শীর্ষস্থানীয় কিছু নির্বাহীদের হাতে রয়েছে। চিপ মেকার ব্রডকমের কিংবদন্তি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হক টান লোককে বলছেন যে গত দশকে সফটওয়্যার নির্মাতারা ভিএমওয়্যার, সিম্যানটেক এবং সিএ টেকনোলজিস কেনার পরে, তিনি আর কোনও সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক কেনার ইচ্ছা করেন না।
“ব্রডকমের হক ট্যান গত সপ্তাহে আমার কয়েকজন সহকর্মীর সাথে সবেমাত্র একটি সভা করেছিলেন,” পল উইক, একজন তহবিল ব্যবস্থাপক যিনি মিউচুয়াল ফান্ড জায়ান্ট কলম্বিয়া সেলিগম্যানের জন্য $ 17 বিলিয়ন ডলার পরিচালনা করেন এবং যার তহবিলের ব্রডকম স্টকের মালিকানা রয়েছে।
উইকের মতে, কে গত মাসে বিনিয়োগের নিউজলেটার দ্য টেকনোলজি লেটারে সাক্ষাত্কার নেওয়া হয়েছিলট্যান উইকের সহযোগীদের “বলেছিলেন যে ব্রডকম তার উদ্বেগের কারণে আর কোনও সফ্টওয়্যার অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছিল না যে সাধারণভাবে প্যাকেজড অ্যাপ্লিকেশনগুলি হ’ল সমস্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে এআইয়ের সফ্টওয়্যারটির মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার সম্ভাবনা ছিল”।
তিনি এই দৃশ্যটি ভাগ করে নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে উইক জবাব দিয়েছিলেন, “আমি মনে করি রাস্তাটি এখন থেকে 10 বছর পরে, এটি খুব সত্যিকারের ঝুঁকি। এটি বলা শক্ত।”
ট্যানের দৃশ্য হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। তার ফার্ম গুগলকে এআই প্রক্রিয়া করার জন্য তার কাস্টম “টিপিইউ” চিপগুলি তৈরি করতে সহায়তা করে, তাই শিল্পের প্রবণতাগুলিতে তার ভাল অ্যাক্সেস রয়েছে।
সফটওয়্যার নির্মাতারা নিজেকে বেঁচে থাকার জন্য অবস্থান করছেন
সফটওয়্যার এক্সিকিউটিভরা, তাদের অংশের জন্য, তাদের সংস্থাগুলি বেঁচে থাকার জন্য অবস্থান করছে, এমনকি যদি তারা বাণিজ্যিক সফ্টওয়্যারটির মৃত্যুর ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহবাদী হয়।
“আমি মনে করি যে সংস্থাগুলি এআই কীভাবে লাভ করতে শিখবে তারা যেগুলি না করে তা তৈরি করবে,” গত সপ্তাহে দ্য টেকনোলজি লেটারকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে সফটওয়্যার মেকার প্রশস্ততার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্পেনসার স্কেটস বলেছিলেন।
“সফ্টওয়্যারটির প্রয়োজন হবে,” স্কেটস বলেছিলেন। “কাউকে এখনও এআইকে কী করতে হবে তা জানাতে হবে এবং এটি তৈরি করতে হবে এবং সমস্যাটিতে বিশেষজ্ঞ হতে হবে।”
স্কেট যুক্ত করা হয়েছে, “আমাদের আসলে এই রসিকতাটি অভ্যন্তরীণভাবে রয়েছে” প্রশস্ততায়। “এআই প্রশস্ততা মূল্যবান না হওয়ার আগে আমার কাজ এবং আপনার এবং আমাদের সমস্ত কাজ প্রতিস্থাপন করবে” “