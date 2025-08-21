এআই কীভাবে আপনার ব্র্যান্ডের গল্পটি সংজ্ঞায়িত করছে – এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
আপনি যদি আপনার গ্রাহকদের ব্যথার পয়েন্টগুলি সমাধান করতে চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনির মতো একটি বৃহত ভাষার মডেল (এলএলএম) জিজ্ঞাসা করেন তবে এটি আপনাকে সহজতম থেকে যাচাইয়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি উত্তর দেবে। এর মধ্যে প্রায়শই প্রকাশিত নিবন্ধগুলি, ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠাতা ভাষ্য, কাঠামোগত পণ্য পৃষ্ঠাগুলি এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি এই উত্তরগুলি আপনার ব্র্যান্ডটি অন্তর্ভুক্ত না করে তবে এই শেখার মডেলগুলি আপনার প্রতিযোগীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করতে ডিফল্ট।
এটিই আজ প্রতিটি প্রতিষ্ঠাতার মুখোমুখি ব্যবহারিক ঝুঁকি। যেহেতু আরও কাজ স্বয়ংক্রিয় এবং দলগুলি কম সহ আরও বেশি সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, স্পষ্টতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আসল লিভারেজ হয়ে উঠবে। চিন্তার নেতৃত্ব হ’ল আপনি কীভাবে নিজেকে এই মেশিন-মধ্যস্থতা যুগে সন্ধানযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছেন।
সম্পর্কিত: কীভাবে আপনার ব্যবসায়টি চ্যাটজিপিটি -র মতো এআই সরঞ্জামগুলি দ্বারা প্রস্তাবিত হন – এবং আরও ক্লায়েন্ট জিতুন
প্রতিষ্ঠাতা-নেতৃত্বাধীন গল্প বলার ব্র্যান্ড ভয়েস এবং ট্রাস্টের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা হিসাবে রয়ে গেছে
আপনার ব্র্যান্ড ভয়েস মূলত আপনার সংস্থার ব্যক্তিত্ব। আপনি যদি এটি সংজ্ঞায়িত না করেন তবে এটি প্রতিটি চ্যানেল জুড়ে আলাদাভাবে প্রদর্শিত হবে। এটি সেট করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল আপনার মূল গল্পের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, কেবলমাত্র আপনি স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারেন কেন সংস্থাটি বিদ্যমান, এটি কী বোঝায় এবং এটি কারা পরিবেশন করার জন্য নির্মিত।
সেই গল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে উভয়ই প্রত্যেকের জন্য রেফারেন্স তৈরি করুন। এটি আপনার ওয়েবসাইটের পৃষ্ঠা, আপনার ব্র্যান্ড গাইড এবং আপনার বিক্রয় এবং সমর্থন প্লেবুকগুলিতে রাখুন। বিপণন, বিক্রয় এবং গ্রাহক সমর্থন তারপরে একই ভয়েস এবং শর্তাদি ব্যবহার করতে পারে। এটি এমন একটি ব্র্যান্ড তৈরি করবে যা আরও সুসংগত এবং সহজেই যেখানেই তারা এর মুখোমুখি হয় তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে।
গুগল এবং এআই-চালিত অনুসন্ধানগুলিতে র্যাঙ্কিং বাড়ানোর জন্য একটি অ্যালগরিদম-সচেতন মিডিয়া কৌশল তৈরি করুন
চিন্তার নেতৃত্ব কেবল তখনই কাজ করে যখন এটি যাচাই করা যায়, যার অর্থ আপনাকে আপনার দাবির ব্যাক আপ করার জন্য অনুসন্ধান ইঞ্জিন এবং এলএলএমের পক্ষে এটি সহজ করতে হবে।
আপনার ক্রেতারা আসলে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি দিয়ে শুরু করুন। বেশিরভাগ আসল সমস্যাটি সংজ্ঞায়িত করে, বিকল্পগুলির তুলনা করে এবং ঝুঁকি হ্রাস করে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিন যেখানে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে আপনার কুলুঙ্গিতে বিদ্যমান। এটি বিশ্বাসযোগ্য শিল্পের আউটলেট, শীর্ষ স্তরের প্রকাশনা এবং বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে হতে পারে। বাইলাইনস এবং সাক্ষাত্কারগুলি ব্যবহার করুন যা অনন্য অন্তর্দৃষ্টি দেয় (পুনর্ব্যবহারযোগ্য টক পয়েন্টগুলি নয়)। আপনার ওয়েবসাইটে, একই উত্তরগুলি সুনির্দিষ্ট শর্তাদি, পরিষ্কার সিটিএ এবং রেফারেন্সযোগ্য ডেটা সহ পরিষ্কার ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে পরিণত করুন।
আপনার সামগ্রীগুলি আপনাকে অনুসন্ধানের ফলাফলগুলিতে যাচাই করতে এবং অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনার বিষয়বস্তু সহজ করার জন্য, আপনার ওয়েবসাইটে একটি বিশেষ কোড যুক্ত করুন যা সুস্পষ্টভাবে অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলি কে প্রতিষ্ঠাতা কে, আপনার সংস্থা কী, আপনার পণ্যগুলি কী এবং আপনি কোন নিবন্ধগুলি লিখেছেন তা জানায়। এটি এলএলএমগুলির জন্য সমস্ত টুকরো সংযোগ করতে সহায়তা করে তা প্রমাণ করতে যে কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাকস্টোরি সহ একজন সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ আপনার সংস্থাটি চালায়।
অতিরিক্তভাবে, আপনি মূল শিরোনাম এবং তারিখগুলি সহ একটি বর্তমান প্রেস পৃষ্ঠা বজায় রাখতে পারেন। আপনার ডিজিটাল পদচিহ্নের অংশ হিসাবে বিশ্বস্ত পর্যালোচনা সাইট, প্রাসঙ্গিক ডিরেক্টরি এবং সক্রিয় সম্প্রদায়গুলিকে চিকিত্সা করুন। লক্ষ্যটি প্রমাণের একটি পরিষ্কার ট্রেইল যা ফিরে নির্দেশ করে তুমিসুতরাং যখন কোনও এলএলএম একটি উত্তর রচনা করে, আপনার উপকরণগুলি উদ্ধৃত করা সবচেয়ে সহজ।
একটি জিনিস যা আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হ’ল ক্রেতারা কীভাবে অনুসন্ধান করে তার সাথে আপনার ভাষা একত্রিত করা। তাদের শব্দ ব্যবহার করুন। প্রকৃত অনুসন্ধানগুলি আয়না করে এমন শিরোনামগুলি লিখুন। যদি শিল্পের পরিভাষা পরিবর্তিত হয় তবে সেই নতুন শর্তাদি আপনার বার্তাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু করুন। যাইহোক, জেনেরিক শব্দ (অন্য সবার মতো) এড়াতে আপনার অনন্য ব্র্যান্ড দর্শনের মধ্যে এই নতুন পদগুলি ফ্রেম করুন। এটি আপনাকে গুগলে র্যাঙ্ক করতে সহায়তা করে এবং কোনও এলএলএম আপনার সামগ্রী নির্বাচন করে এমন প্রতিকূলতাকে বাড়িয়ে তোলে।
সম্পর্কিত: কীভাবে নিশ্চিত করা যায় যে চ্যাটজিপ্ট আপনার পণ্যগুলির প্রস্তাব দেয় – আপনার প্রতিযোগীর নয়
সত্যতার সাথে নেতৃত্ব দিন এবং এআই পরিবর্তনের আগে থাকার জন্য একটি অভিযোজিত পদ্ধতির অবলম্বন করুন
যেমন এআই সিস্টেম এবং তাদের অনুসন্ধানের ফলাফলগুলি বিকশিত হতে থাকে, এগিয়ে থাকার সর্বোত্তম উপায় হ’ল আপনার ব্র্যান্ডকে সত্যতার ভিত্তিতে ভিত্তি করা। এর অর্থ স্পষ্ট এবং পরীক্ষামূলক দাবি করা এবং ধারাবাহিকভাবে আপনার পরিষেবা এবং পণ্যগুলি গ্রাহকদের সাথে সম্পর্কিত। এলএলএমকে শিখার জন্য যথাযথ, বিশ্বাসযোগ্য আপডেটের ইতিহাস দেওয়ার সময় এই ধরনের স্বচ্ছতা জনসাধারণের সাথে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে।
এটি সম্পন্ন করার একটি ব্যবহারিক উপায় হ’ল একটি মাসিক পর্যালোচনা চক্র। প্রতি মাসে, দেখুন এআই মডেলগুলি কীভাবে আপনার ব্র্যান্ড এবং আপনার বাজারকে বর্ণনা করছে। আপনি যদি তাদের সংক্ষিপ্তসার এবং আপনার আসল স্থিতির মধ্যে কোনও ফাঁক খুঁজে পান তবে আপনি একটি নতুন কেস রাইটিং-আপ বা একটি রিফ্রেশ পণ্য পৃষ্ঠার সাহায্যে ফাঁকটি বন্ধ করতে পারেন।
আপনি গুগলের মতো অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলিতে পরিবর্তনগুলিও পর্যবেক্ষণ করতে চাইবেন। দৃশ্যমান থাকার জন্য, ফলাফল পৃষ্ঠা কীভাবে পরিবর্তন হয় এবং দেখুন যা সবচেয়ে ভাল কাজ করে তা মেলে আপনার সামগ্রী ফর্ম্যাট করুনপ্রশ্নোত্তর বিভাগ তৈরি করার মতো। অফিসিয়াল (অনুমোদিত) ভার্চিয়াজ এবং আপ-টু-ডেট পরিসংখ্যান সহ একটি অভ্যন্তরীণ স্টাইলের গাইডও সহায়ক হতে পারে, কারণ এটি আপনার দলকে সমস্ত চ্যানেলে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন সামগ্রী তৈরি করতে দেয়।
সম্পর্কিত: আসলে আপনার ব্যবসাটি বোঝার জন্য এআইকে কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়
এআই যুগে প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা
এই তিনটি কৌশল এআই আউটমার্টের জন্য স্বল্পমেয়াদী হ্যাকগুলির একটি সিরিজ নয়। এগুলি একটি টেকসই ডিজিটাল খ্যাতি তৈরির মূল কাজ।
এমন এক যুগে যেখানে জেনেরিক তথ্য অবিচ্ছিন্নভাবে এআই দ্বারা পণ্য সরবরাহ করা হয়, আপনার অনন্য রায়, প্রথম অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র সত্যিকারের পার্থক্যকারী। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কৌশলগুলি তৈরি করেছি (এবং প্রমাণিত) এই খাঁটি মানব দক্ষতা এত পরিষ্কার এবং নথিভুক্ত করার জন্য যে মেশিন এবং লোকেরা উভয়ই তাদের উপর নির্ভর করতে এবং নির্ভর করতে পারে।
মনে রাখবেন যে আপনি কেবল এআই দ্বারা ভুল উপস্থাপন করা এড়ানোর চেষ্টা করছেন না; আপনি সক্রিয়ভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার একটি শৈশব তৈরি করছেন যা প্রতিযোগীরা যারা অস্পষ্ট দাবি এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর উপর নির্ভর করে তারা অতিক্রম করতে পারে। এটি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আপনার কাজের একটি মূল অংশকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে: আপনার ব্র্যান্ডের ভয়েসের একমাত্র উত্স এবং প্রধান সম্পাদক হতে।
আপনি যদি আপনার গ্রাহকদের ব্যথার পয়েন্টগুলি সমাধান করতে চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনির মতো একটি বৃহত ভাষার মডেল (এলএলএম) জিজ্ঞাসা করেন তবে এটি আপনাকে সহজতম থেকে যাচাইয়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি উত্তর দেবে। এর মধ্যে প্রায়শই প্রকাশিত নিবন্ধগুলি, ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠাতা ভাষ্য, কাঠামোগত পণ্য পৃষ্ঠাগুলি এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি এই উত্তরগুলি আপনার ব্র্যান্ডটি অন্তর্ভুক্ত না করে তবে এই শেখার মডেলগুলি আপনার প্রতিযোগীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করতে ডিফল্ট।
এটিই আজ প্রতিটি প্রতিষ্ঠাতার মুখোমুখি ব্যবহারিক ঝুঁকি। যেহেতু আরও কাজ স্বয়ংক্রিয় এবং দলগুলি কম সহ আরও বেশি সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, স্পষ্টতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আসল লিভারেজ হয়ে উঠবে। চিন্তার নেতৃত্ব হ’ল আপনি কীভাবে নিজেকে এই মেশিন-মধ্যস্থতা যুগে সন্ধানযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছেন।
সম্পর্কিত: কীভাবে আপনার ব্যবসায়টি চ্যাটজিপিটি -র মতো এআই সরঞ্জামগুলি দ্বারা প্রস্তাবিত হন – এবং আরও ক্লায়েন্ট জিতুন
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।