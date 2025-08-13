উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
ব্যবহারিকভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকের উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব অনস্বীকার্য। যেহেতু আইন ও বিধিবিধান কার্যকর করা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয়, তাই আমি কৌতূহলী যে এআই কীভাবে আমাদের আইনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে।
যদিও এআই কীভাবে ভবিষ্যতের আইনী সিদ্ধান্তগুলিকে পরিবর্তন করবে তা যথাযথভাবে বাইরে রয়েছে, তবে প্রতিটি উদ্যোক্তাকে আইনী মতামত থেকে আদালতের রায় পর্যন্ত এআইয়ের সুবিধাগুলি এবং অসুবিধাগুলি পরীক্ষা করার জন্য কিছুটা সময় নেওয়া উচিত। সর্বোপরি, আমাদের আইনী শিক্ষা ব্যবস্থা উচ্চাকাঙ্ক্ষী আইনজীবীদের সমালোচনা ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে চিন্তা করতে শেখায়। এআই কীভাবে কোনও পূর্বনির্ধারিত পক্ষপাত ছাড়াই ন্যায্য বিধি জারি করতে শিখতে পারে?
অ্যাটর্নি, বিচারক, আইনী বিশ্লেষক এবং সহায়তা কর্মীরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এআই ব্যবহার করছেন। আসুন আমরা কীভাবে এআই আমাদের আইনী ব্যবস্থার ভবিষ্যতকে সমস্ত আকারের ব্যবসায়ের জন্য এর সম্ভাব্য সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতাগুলি অনুসন্ধান করে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা ব্যবহারিক নজর রাখি।
আইনী ক্ষেত্রে এআইয়ের বর্তমান প্রভাব
আইনী সম্প্রদায়ের এআইয়ের প্রাথমিক গ্রহণ কয়েক দশক আগে। ওয়েস্টলা এজ এবং লেক্সিসের মতো পরিষেবাগুলি ডকুমেন্ট অনুসন্ধানগুলি প্রবাহিত করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে। অতিরিক্তভাবে, আলোকসজ্জা এবং ক্লারিটির মতো সরঞ্জামগুলি চুক্তি পর্যালোচনা করতে এবং কেস বিশ্লেষণ সরবরাহ করতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে।
এই এআই সরঞ্জামগুলির ব্যবহার শ্রমের ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে, কারণ তারা দ্রুত প্রচুর পরিমাণে ডেটা উত্পন্ন করে যা tradition তিহ্যগতভাবে প্রথম বর্ষের সহযোগীদের একটি দলকে সংকলন করতে সময় নেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন সহযোগী নির্দিষ্ট বিচারকের সংক্ষিপ্ত রায় অভ্যাস নিয়ে গবেষণা করতে অগণিত ঘন্টা ব্যয় করতে পারে; তবে, একটি এআই সরঞ্জাম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই তথ্য উত্পাদন করতে পারে।
আমাদের বেশিরভাগই আমাদের প্রিয় আইনী টিভি শোগুলি স্মরণ করতে পারে, বিশেষত আদালতের প্রতিবেদক যাকে প্রায়শই প্রতিটি বর্ণনামূলক এবং শব্দ ক্যাপচারের জন্য সাক্ষীর কাছে স্ট্যান্ডের কাছে টাইপ করতে দেখা যায়। জবানবন্দি, শুনানি এবং ট্রায়ালগুলির রেকর্ডিং এবং প্রতিলিপিতে এআইয়ের প্রবর্তন নিঃসন্দেহে আইনী প্রতিলিপি শিল্পকে রূপান্তর করতে পারে।
আইনী ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপশনগুলি অপরিহার্য, কারণ অ্যাটর্নি, বিচারক এবং ক্লায়েন্টরা ভবিষ্যতের আইনী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করার জন্য অতীতের মামলাগুলি এবং শুনানি পর্যালোচনা করার জন্য সঠিক আইনী প্রতিলিপিগুলির উপর নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আইনী শিল্প বর্তমানে একটি যোগ্য আদালত সাংবাদিকদের ঘাটতি।
মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া, কোর্ট রিপোর্টার ঘাটতি এর ফলে 525,000 এরও বেশি আইনী কার্যক্রমটি ভারব্যাটিম (সঠিক শব্দ-শব্দের জন্য) প্রতিলিপি ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক এবং তাত্ক্ষণিক মনোযোগ প্রয়োজন। আপিল বা অন্যান্য আদালত কীভাবে কোনও বিচারকের রায়কে ব্যাখ্যা করতে বা সঠিক প্রতিলিপি ছাড়াই স্ট্যান্ডে সাক্ষীর পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন করতে পারে? দুর্ভাগ্যক্রমে, সমস্ত সমস্যা আর্থিক উত্সাহের সাথে সমাধান করা যায় না, কারণ রাজ্য ইতিমধ্যে আদালতের সাংবাদিকদের রাখতে এবং আকর্ষণ করার জন্য উচ্চতর মজুরির প্রস্তাব দিয়েছে।
আদালত যখন মানব ট্রান্সক্রিপশন পরিষেবাদির উপর সম্পূর্ণরূপে এআইয়ের উপর নির্ভর করে, তখন নির্ভুলতার হার প্রায় 99% থেকে প্রায় 62% এ নেমে আসে। এআই সরঞ্জামগুলি আমাদের জীবনের অনেক দিক উন্নত করতে পারে। তবে, আমরা কেউই এআই আমাদের উত্পাদনশীলতা বা দক্ষতা হ্রাস করতে চাই না।
এআই কীভাবে আইনী কাজকে উপকৃত করে
এআই কীভাবে তাত্ক্ষণিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণে আমরা স্পর্শ করেছি। ছোট সংস্থাগুলি যেগুলি দ্রুত কেস তথ্য উত্পাদন করার জন্য কর্মীদের বা দক্ষতার বহন করতে পারে না তারা এখন সহযোগীদের এবং সহায়তা কর্মীদের দলগুলির সাথে বৃহত্তর সংস্থাগুলিতে পূর্বে উপলব্ধ ফলাফল অর্জন করতে পারে।
জটিল কেস আইনে দ্রুত অ্যাক্সেস এবং বর্ধিত প্রস্তুতি সরঞ্জামগুলি অবশ্যই কেস প্রস্তুতি বাড়িয়ে তুলবে। যে মামলাগুলি আগে প্রস্তুত হতে কয়েক মাস সময় নিয়েছিল সেগুলি এখন দিন বা সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত করা যেতে পারে। ব্যবসায়ের জন্য একটি দ্রুত এবং আরও দক্ষ আইনী ব্যবস্থার সুবিধাগুলি কল্পনা করুন। আইন বিশেষজ্ঞরা রক্ষণশীলভাবে অনুমান করেন যে আইনী এআই সরঞ্জামগুলি সাপ্তাহিক গড়ে চার ঘন্টা সাশ্রয় করতে পারে, অ্যাটর্নিদের আরও বিলিংয়ের সময় অর্জন করতে দেয়।
কোনও সন্দেহ নেই যে আইনী সম্প্রদায়কে অবশ্যই এআইয়ের সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে হবে। একটি ব্যবহারিক প্রারম্ভিক পয়েন্ট এআই গবেষণা সরঞ্জাম এবং তাদের দক্ষতার সাথে পরিচিত হয়ে উঠছে। আজ, বিচারকদের জামিন এবং সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য এআই-চালিত প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে।
প্রত্যেকে আরও উত্পাদনশীল এবং দক্ষ আইনী ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয়। অন্যান্য সফ্টওয়্যার প্ল্যাটফর্মগুলির মতো, এআই এমন একটি সরঞ্জাম যা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে, ব্যবসা এবং ব্যক্তি উভয়কেই উপকৃত করতে পারে।
আইনী এআইয়ের জন্য ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতা
প্রতিটি সুবিধার সাথে একটি ঝুঁকি আসে। অপব্যবহার করা হলে, এআই যখন ভুল বা মিথ্যা তথ্য সত্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয় তখন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি এবং আইনী আঘাতের ক্ষতি করতে পারে।
2023 সালে, নিউইয়র্কের দু’জন অ্যাটর্নি চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছিলেন এমন একটি সংক্ষিপ্ত ফাইল যা উল্লেখ করা কেসগুলি যা কখনও বিদ্যমান ছিল না, যার মধ্যে অস্তিত্বহীন উদ্ধৃতি রয়েছে। প্রথম দিকে এআই ব্যবহারকারীরা প্রায়শই বলে, এআই সহজেই এবং দ্রুত “রেলগুলি বন্ধ” বা “আবর্জনা, আবর্জনা বাইরে” যেতে পারে।
আর একটি উদাহরণ পক্ষপাত। পূর্বের রায়গুলি থেকে এআই স্ক্র্যাপগুলি এবং এক বা একাধিক বিচারক বা জুরিগুলির পক্ষপাতের ভিত্তিতে এআই আউটপুটকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। আইনী এআই অ্যালগরিদমগুলি পূর্ববর্তী মামলাগুলি থেকে শিখেছে এবং পক্ষপাতদুষ্ট রায় এবং একটি ভাল বিচারিক সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।
পর্যাপ্ত স্বচ্ছতার অভাব আরও একটি উদাহরণ। আইনী ব্যবস্থাটি জটিল যে এটি বলা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অ্যালগরিদমগুলি প্রায়শই “ব্ল্যাক বক্স” হিসাবে কাজ করে, যার অর্থ একটি এআই সরঞ্জাম কীভাবে উপসংহারে পৌঁছায় তা বোঝা স্বচ্ছ বা সুস্পষ্ট নয়।
বাচ্চাদের ডে কেয়ার সেন্টারের মতো এআই ব্যবহারের কথা ভাবুন। যদিও তরুণরা স্মার্ট এবং দ্রুত নতুন দক্ষতা শিখছে, তবুও তাদের তদারকি এবং সংশোধন প্রয়োজন।
এআইয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা রয়েছে। আইন সংস্থাগুলি এবং অ্যাটর্নিদের অবশ্যই নির্ভুলতা এবং সম্ভাব্য পক্ষপাতের জন্য সমস্ত এআই-উত্পাদিত আউটপুট পুরোপুরি পর্যালোচনা করতে হবে। অন্য কথায়, গতির জন্য এআই ব্যবহার করুন, তবে নির্ভুলতা এবং সম্মতির জন্য মানুষ ব্যবহার করুন। আমাদের মানব ট্রান্সক্রিপশনিস্টরা তাদের কাজকে ডাবল-চেক করার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এআই-উত্পাদিত ট্রান্সক্রিপ্টগুলি বাদ দেওয়া এবং ত্রুটির জন্য চেক করা হয় না এবং এজন্য আপনি এতগুলি ত্রুটি দেখতে পাবেন।
এআই কি আমাদের আদালত ব্যবস্থা পুনরায় উদ্ভাবন করবে?
স্পষ্টতই এআই কীভাবে আমাদের ভবিষ্যতের আদালত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে তা অস্পষ্ট। আমরা নিশ্চিতভাবে যা জানি তা হ’ল আইনি শিল্পের এআই ব্যবহার এখানে এবং দ্রুত বাড়ছে।
ভবিষ্যতে আদালতের শুনানি এবং বিচারগুলি কি দূরবর্তীভাবে পরিচালিত হবে, অ্যাটর্নিরা অদৃশ্য পর্দার পিছনে একটি অদৃশ্য “বিচারক ওজ” কে আবেদন করে এবং মানব আবেগ থেকে বঞ্চিত? আমি আশা করি না, উদাহরণটি খুব কৌতুকপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। মানব বিচারকরা এআই দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার ঝুঁকিতে নেই, কমপক্ষে কোনও সময় খুব শীঘ্রই নয়।
২০২৩ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রচিত এক বছরের শেষ প্রতিবেদনে এআইয়ের কিছু সমস্যা সমাধানের এবং ডেটা সংকলনের জন্য সক্ষমতা স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে এআই প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা এবং বিচারের কোনও প্রতিস্থাপন নয়। এটি আমার ট্রান্সক্রিপশন সংস্থা বা সুপ্রিম কোর্টই হোক না কেন যে কোনও ব্যবসায়ের জন্য এটি দুর্দান্ত পরামর্শ।
স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাস যে কোনও ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেন আমরা এআই এর সাথে অন্যরকম আচরণ করব?
চলমান আইনী এআই আশাবাদ
সময় বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে এআই আমাদের আইনী ব্যবস্থা, ব্যবসা এবং দৈনন্দিন জীবনে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি এআইকে ভয় করি না। তবে আমি আশা করি যে এআই শিল্প নেতারা চিন্তাভাবনা, ন্যায্যতা এবং অখণ্ডতার সাথে ভবিষ্যতের অ্যালগরিদম তৈরি করবেন।
প্রতিটি স্তরের উদ্যোক্তা এবং আইনী পেশাদারদের এআইকে আলিঙ্গন করা উচিত। একই সময়ে, প্রত্যেকেরই কার্যকর সুরক্ষিত সুরক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, নতুন এআই অগ্রগতি এবং ট্রিপল-চেক এআই-উত্পাদিত আউটপুট সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত।
এআই অবশ্যই সময় সাশ্রয় করতে পারে এবং সঠিকভাবে এবং নৈতিকভাবে ব্যবহার করা হলে উত্পাদন বাড়িয়ে তুলতে পারে। অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির সাথে, এআই ব্যবহার করে বিশেষত আমাদের আইনী ব্যবস্থায় অর্জনের অনেক কিছুই রয়েছে।
