এআই কীভাবে এই অন্যান্য প্রযুক্তি প্রবণতাগুলিকে প্রশস্ত করে তোলে যা 2025 সালে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

- এআই এজেন্টরা এমন প্রযুক্তি যা 2025 সালে সংস্থাগুলির জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- এআই কেবল নিজেরাই একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি তরঙ্গ হিসাবে নয় বরং অন্যান্য প্রবণতার একটি ভিত্তি পরিবর্ধক হিসাবেও দাঁড়িয়েছে।
- শারীরিক রোবট এবং ডিজিটাল এআই এজেন্ট সহ স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেমগুলি পাইলট প্রকল্পগুলি থেকে ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে চলেছে।
2025 সালে সংস্থাগুলির জন্য কোন সীমান্ত প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ম্যাককিন্সি রিসার্চ অনুসারে, ১৩ টি নতুন ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি রয়েছে যা এজেন্ট এআই সহ সংস্থাগুলির পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
অন্যান্য শিল্প বিশ্লেষক সংস্থাগুলির গবেষণা এআইয়ের অর্থনৈতিক প্রভাবকে বৈধতা দেয়, ২০২৮ সালের মধ্যে এজেন্ট এআইয়ের সাথে যুক্ত $ 450 বিলিয়ন বাজার সহ। এই বছরের প্রযুক্তিগত বিকাশগুলি এমন একটি ভবিষ্যতের কথা তুলে ধরে যেখানে প্রযুক্তি আরও অভিযোজিত, সহযোগী এবং বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয়।
ম্যাককিনসি রোবোটিক্স এবং স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেমগুলির ক্রমবর্ধমান প্রসার থেকে শুরু করে দায়ী এআই উদ্ভাবনের সমালোচনামূলক প্রয়োজন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে এটি দেখেছিলেন। ম্যাককিনসি থিমগুলির একটি সেট চিহ্নিত করেছিলেন যা এই সীমান্ত প্রযুক্তির প্রভাবকে ক্যাপচার করে, সহ:
- স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেমগুলির উত্থান – শারীরিক রোবট এবং ডিজিটাল এজেন্ট সহ স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেমগুলি পাইলট প্রকল্পগুলি থেকে ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে চলেছে। স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্টরা এখন স্টিলথ বিমানের মতো সংস্থাগুলি তৈরি করতে সক্ষম করছে।
- নতুন মানব -মেশিন সহযোগিতা মডেল – হিউম্যান-মেশিন ইন্টারঅ্যাকশন আরও প্রাকৃতিক ইন্টারফেস, মাল্টিমোডাল ইনপুট এবং অভিযোজিত বুদ্ধি দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে।
- স্কেলিং চ্যালেঞ্জ – গণনা-নিবিড় কাজের চাপ-বিশেষত জেনার এআই, রোবোটিক্স এবং নিমজ্জনকারী পরিবেশের জন্য-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিশ্বব্যাপী অবকাঠামোতে নতুন দাবি তৈরি করছে।
- আঞ্চলিক এবং জাতীয় প্রতিযোগিতা – সমালোচনামূলক প্রযুক্তিগুলির উপর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছে। দেশ এবং কর্পোরেশনগুলি সার্বভৌম অবকাঠামো, স্থানীয় চিপ বানোয়াট এবং কোয়ান্টাম ল্যাবগুলির মতো তহবিল প্রযুক্তি উদ্যোগগুলিতে দ্বিগুণ হয়েছে।
- স্কেল এবং বিশেষীকরণ একই সাথে বাড়ছে – এই ভেক্টরগুলিতে বৃদ্ধি ক্লাউড পরিষেবা এবং উন্নত সংযোগে উদ্ভাবন দ্বারা সক্ষম করা হয়।
- দায়িত্বশীল উদ্ভাবন অপরিহার্য – প্রযুক্তিগুলি আরও শক্তিশালী এবং আরও ব্যক্তিগত হয়ে ওঠার সাথে সাথে বিশ্বাস ক্রমবর্ধমান গেটকিপার গ্রহণের দ্বাররক্ষক।
13 ফ্রন্টিয়ার টেক ট্রেন্ডস
- এজেন্ট এআই – এজেন্ট এআই হ’ল একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা যা স্বাধীনভাবে জটিল, মাল্টিস্টেপ কাজগুলি পরিকল্পনা ও সম্পাদন করতে সক্ষম। ফাউন্ডেশন মডেলগুলিতে নির্মিত, এই এজেন্টগুলি স্বায়ত্তশাসিতভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং নতুন তথ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। জেনারেল এজেন্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে গভীর গবেষণার জন্য ডিজাইন করা বিশেষ এজেন্ট পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি উদ্ভূত হয়েছে। সংস্থা পছন্দ সেলসফোর্স ইতিমধ্যে 2025 সালে অবিশ্বাস্য ব্যবসায়ের ফলাফল সহ এজেন্ট এআই দ্বারা চালিত এক মিলিয়নেরও বেশি এআই কথোপকথন বুঝতে পেরেছেন।
- কৃত্রিম বুদ্ধি – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বোঝায় কম্পিউটার সিস্টেমগুলিকে এমন কাজগুলি সম্পাদনের জন্য ডিজাইন করা যা সাধারণত মানুষের বুদ্ধি প্রয়োজন। এই সিস্টেমগুলি নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে অ্যালগরিদম, ডেটা এবং গণনামূলক শক্তি লাভ করে। মুলসফট থেকে গবেষণা 2025 এর জন্য মূল ডিজিটাল রূপান্তর প্রবণতা হিসাবে এআইয়ের গুরুত্বকে বৈধ করে তোলে।
- অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট অর্ধপরিবাহী -অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট সেমিকন্ডাক্টরগুলি বিশেষায়িত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য অনুকূলিত উদ্দেশ্যযুক্ত চিপস। সাধারণ-উদ্দেশ্য সেমিকন্ডাক্টরগুলির বিপরীতে, তারা উচ্চতর গতি, শক্তি দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা প্রদান সহ পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্যগুলি অনুকূল করার সময় নির্দিষ্ট কাজের চাপ (যেমন বৃহত আকারের এআই প্রশিক্ষণ এবং অনুমানের কাজগুলি) পরিচালনা করতে ইঞ্জিনিয়ার করা হয়।
- উন্নত সংযোগ – উন্নত সংযোগটি বিকশিত প্রযুক্তির একটি স্যুটকে কভার করে যা ডিজিটাল যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলি বাড়ায় এবং প্রসারিত করে। এর মধ্যে ওয়্যারলেস লো-পাওয়ার নেটওয়ার্ক, 5 জি এবং উদীয়মান 6 জি সেলুলার সিস্টেম, ওয়াই-ফাই 6 এবং 7 স্ট্যান্ডার্ড এবং নিম্ন-পৃথিবী-কক্ষপথ (এলইও) উপগ্রহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- মেঘ এবং প্রান্ত কম্পিউটিং – ক্লাউড এবং এজ কম্পিউটিংয়ের মধ্যে হাইপারস্কেল রিমোট ডেটা সেন্টার থেকে আঞ্চলিক হাব এবং স্থানীয় নোড পর্যন্ত অবস্থান জুড়ে কাজের চাপ বিতরণ জড়িত। এই পদ্ধতির ফলে বিলম্ব, ডেটা স্থানান্তর ব্যয়, ডেটা সার্বভৌমত্ব এবং ডেটা সুরক্ষার মতো বিষয়গুলি সম্বোধন করে কর্মক্ষমতা অনুকূল করে।
- নিমজ্জন-বাস্তবতা প্রযুক্তি -নিমজ্জন-রিয়েলিটি টেকনোলজিসগুলি অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) অন্তর্ভুক্ত করে এবং এআর স্মার্ট চশমা, উন্নত হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া এবং এআই-চালিত বর্ধনগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা রেন্ডারিং, ট্র্যাকিং এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষমতা উন্নত করে।
- ডিজিটাল ট্রাস্ট এবং সাইবারসিকিউরিটি – ডিজিটাল ট্রাস্ট এবং সাইবারসিকিউরিটি সুরক্ষিত, স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য ডিজিটাল মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা প্রযুক্তি এবং অনুশীলনগুলিকে কভার করে। এর মধ্যে পরিচয় যাচাইকরণ, ডেটা সুরক্ষা, এনক্রিপশন, হুমকি সনাক্তকরণ এবং ব্লকচেইন-ভিত্তিক ট্রাস্ট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- কোয়ান্টাম প্রযুক্তি – কোয়ান্টাম-ভিত্তিক প্রযুক্তিগুলি ধ্রুপদী কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুতগতিতে দ্রুত দ্রুতগতিতে দ্রুততর কিছু জটিল গণনা সম্পাদন করতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে; সুরক্ষিত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক; এবং তাদের ধ্রুপদী অংশগুলির তুলনায় উচ্চতর সংবেদনশীলতার স্তর সহ সেন্সর তৈরি করে।
- রোবোটিক্সের ভবিষ্যত -রোবোটিক্সের ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসিত মোবাইল রোবট এবং হিউম্যানয়েড রোবট সহ স্বায়ত্তশাসন এবং দক্ষতার ক্রমবর্ধমান ডিগ্রি সহ নতুন, বাস্তব জীবনের ইনপুটগুলির সাথে খাপ খাইয়ে স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম রোবোটিক্সের অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত করে।
- গতিশীলতার ভবিষ্যত – মিওবিলিটি প্রযুক্তিগুলির মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন, বৈদ্যুতিক যানবাহন, ড্রোন, আরবান এয়ার গতিশীলতা সমাধান (যেমন বৈদ্যুতিক উল্লম্ব টেকঅফ এবং ল্যান্ডিং এয়ারক্রাফ্ট) এবং মাইক্রোমোবিলিটি (যেমন ই-স্কুটার এবং ই-বাইক) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রযুক্তিগুলির লক্ষ্য পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা, সুরক্ষা এবং টেকসইতা উন্নত করা।
- বায়োঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভবিষ্যত – বায়োঞ্জিনিয়ারিং হ’ল জীববিজ্ঞানের ইঞ্জিনিয়ারিং নীতিগুলির প্রয়োগ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ব্যবহার করে (উদাহরণস্বরূপ, জিন সম্পাদনা এবং সিন্থেটিক জীববিজ্ঞান) স্বাস্থ্য এবং মানবিক কর্মক্ষমতা উন্নত করতে, খাদ্য মান চেইনগুলিকে রূপান্তর করতে এবং উদ্ভাবনী নৈবেদ্য তৈরি করতে।
- স্পেস টেকনোলজিসের ভবিষ্যত -স্পেস টেকনোলজিসগুলি স্যাটেলাইট সিস্টেমগুলি, লঞ্চ যানবাহন, আবাসস্থল মডিউলগুলি এবং অনুসন্ধান মিশনগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, লিও স্যাটেলাইট নক্ষত্রমণ্ডল, সরাসরি-থেকে-ডিভাইস কানেক্টিভিটি টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কগুলির সাথে স্থান সম্পদকে সংহত করে এবং পৃথিবী পর্যবেক্ষণ সহ।
- শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রযুক্তির ভবিষ্যত – শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রযুক্তিগুলি আরও টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতের দিকে বৈশ্বিক শক্তি প্রাকৃতিক দৃশ্যকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনের বিস্তৃত বর্ণালীকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক শক্তি মান শৃঙ্খলে রূপান্তরকারী প্রযুক্তির বর্ণালী, বিশেষত পরিষ্কার ইলেক্ট্রন, বিদ্যুতায়ন এবং পরিষ্কার অণুগুলিতে ফোকাস করে।
ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যকর সংস্থাগুলি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি গতি, স্কেল এবং বুদ্ধি স্কেল করতে এআই-ফার্স্ট কৌশল এবং ডিজিটাল শ্রমকে আলিঙ্গন করে একটি হাইব্রিড কর্মশক্তি ব্যবহার করে। সঠিকভাবে সম্পন্ন করার সময়, এআই এজেন্টরা অ-রৈখিক ইতিবাচক প্রভাব সহ অভূতপূর্ব মান তৈরির সুযোগগুলি আনলক করবে যা কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্টদের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।
