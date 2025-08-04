এআই কীভাবে বাজারে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত করে তোলে-এবং এটি ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায়

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
সংস্থাগুলি সাধারণত পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে, সামগ্রী তৈরি এবং ব্যক্তিগতকৃত করতে, পারফরম্যান্স এবং ক্রিয়াকলাপগুলির নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে, আরও অনেক কিছুর মধ্যে – সমস্ত ড্রাইভিং দক্ষতার নামে, আরও অবগত সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।
এটি স্পষ্ট যে এআই ইতিমধ্যে সংস্থাগুলিকে ব্যয় হ্রাস করতে এবং সময় সাশ্রয় করতে সহায়তা করছে। যদিও তারা প্রায়শই তাদের ব্যবসায় জুড়ে পৃথক কাজে এআই প্রয়োগ করে। এটি কেবল তখনই যখন এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলি বিস্তৃত কৌশলটির সমর্থনে একত্রিত হয় যে তারা আরও বেশি প্রভাব আনলক করতে পারে।
এই শিফট – এআই থেকে খাঁটি কৌশলগত সরঞ্জাম হিসাবে কৌশলগত সাইডকিকের দিকে – যেখানে সংস্থাগুলি তাদের নীচের লাইনে সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখতে পাবে।
একটি গ্লোবাল টেকনোলজি সংস্থার সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, আমি এআই কীভাবে কেবল গো-মার্কেট মৃত্যুদন্ডকে ত্বরান্বিত করছেন তা নয়, ব্যবসায়গুলি কীভাবে গ্রাহকদের সাথে জড়িত তা রূপান্তরিত করছে তা আমি প্রথম দেখেছি। ইনফ্রেজাস্টিকসে, আমরা এআইকে উপার্জন করছি-এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে একই কাজ করার ক্ষমতা দিচ্ছি-নতুন এবং বিদ্যমান পণ্যগুলির জন্য আদর্শ গ্রাহকদের সনাক্ত করতে, নৈপুণ্য এবং পরীক্ষার বার্তাগুলির জন্য যা অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে রিয়েল-টাইমে অনুরণিত হয় এবং পরিমাপ করে।
তবে, একটি এআই-চালিত গো-টু-মার্কেট কৌশলটি কেবল এর পিছনের ডেটাগুলির মতোই শক্তিশালী। এজন্য ডেটা আমরা একটি সংস্থা হিসাবে যা কিছু করি তার মূল বিষয় – এবং কেন আমরা তৈরি করেছি স্লিংশট: একটি ডেটা-চালিত ওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা তাদের সংস্থার কেন্দ্রে ডেটা রাখে। এক জায়গায় কোনও সংস্থার সমস্ত ডেটা, সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য এবং দলের প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহে সংহত করা, এআই তাত্পর্যপূর্ণভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এর সুপারিশগুলি আরও কার্যকরভাবে কার্যকর হয়।
এখানে কীভাবে সংস্থাগুলি কার্যকরভাবে শ্রোতাদের টার্গেট করতে, মেসেজিং পরিমার্জন করতে, ব্যয়কে অনুকূল করতে এবং উপার্জন বাড়ানোর জন্য একটি শক্তিশালী এআই ফাউন্ডেশন তৈরি করতে পারে।
1। এআইয়ের জন্য পরিষ্কার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন
এআইয়ের গবেষণা করার, ডেটা বিশ্লেষণ, সুপারিশ করা এবং পূর্বাভাসের প্রবণতাগুলি করার ক্ষমতা রয়েছে-সমস্তই একটি বাজারে যাওয়ার কৌশলটির সমর্থনে। তবে, এআইকে কার্যকরভাবে এটি করার জন্য এটির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ প্রয়োজন। আপনার সংস্থা কি নতুন পণ্য চালু করছে? একটি নতুন বাজারে প্রবেশ? ছয় মাসের মধ্যে সাফল্য কেমন দেখাচ্ছে? এক বছরে? এবং কীভাবে অগ্রগতি পরিমাপ করা হবে?
আপনি যত বেশি স্পষ্টতা সরবরাহ করতে পারেন, তত বেশি কৌশলগত এআই হতে পারে। দলগুলি আরও ভাল পারফর্ম করে যখন তারা বুঝতে পারে যে সংস্থার মধ্যে তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা কীভাবে বৃহত্তর সংস্থার লক্ষ্যগুলিতে অবদান রাখে-এআইয়ের প্রয়োজন এটিও।
আমাদের সংস্থায়, আমরা নিয়মিত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য এবং দলগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি যোগাযোগ করার জন্য এটি একটি অগ্রাধিকার হিসাবে তৈরি করি যাতে তারা কী দিকে কাজ করছে তা প্রত্যেকেই জানে। এবং স্লিংশট সহ, আমরা এটি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছি। আমরা চ্যানেল-নির্দিষ্ট বিপণন প্রচার, গ্রোথ হ্যাকিং এবং পণ্য প্রবর্তনের মতো মূল ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য-চালিত টেম্পলেট তৈরি করেছি, যাতে দলগুলি একে অপরের সাথে এবং এআইয়ের সাথে একত্রিত থাকতে পারে।
সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যগুলির সাথে, এআই গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তাগুলি সনাক্ত করতে, একটি আদর্শ গ্রাহক প্রোফাইল (আইসিপি) পরিমার্জন করতে, গ্রাহক বিভাগগুলিতে দর্জি বার্তাগুলি পরিমার্জন করতে, প্রচারের জন্য সময় এবং চ্যানেলগুলির সুপারিশ করতে এবং ক্রমাগত কর্মক্ষমতা পরিমাপ করতে এবং সেই অনুযায়ী অনুকূলিত করতে সহায়তা করতে পারে। বড় চিত্রের কোনও ধারণা ছাড়াই, উভয় দল এবং এআই কেবল গতিগুলির মধ্য দিয়ে যায়।
যেহেতু দলগুলি এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে এআইয়ের উপর বেশি নির্ভর করে, তারা কেবল তাদের প্লেটের বাইরে আরও পুনরাবৃত্তি গবেষণা এবং সময় সাপেক্ষ বিশ্লেষণগুলি সরিয়ে দেয় না, তবে তাদের আরও দ্রুত স্থানান্তরিত করতে এবং আরও অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কার্যকর অন্তর্দৃষ্টিও রয়েছে।
তবে এআই কার্যকরভাবে এটি করার জন্য, এটির জন্য মানসম্পন্ন ডেটা প্রয়োজন যা সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য – সমস্তই এক জায়গায়।
2। ডেটা সিলো ব্রেক ডাউন
এআই ডেটা ছাড়া কিছুই নয়। বেশিরভাগ ব্যবসায় এখনও এটি জানে নিয়োগকর্তাদের প্রায় অর্ধেক (45%) বলুন যে তারা এখনও এআই বাস্তবায়ন করেনি কারণ তাদের সংস্থার ডেটা প্রস্তুত নয়। তবে “এআই-রেডি” হওয়া কেবল মানের ডেটা সম্পর্কে নয়-এটি পুরো সংস্থা জুড়ে সেই ডেটা কেন্দ্রীভূত, সংযুক্ত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করার বিষয়ে।
আমরা দেখেছি যে সংস্থাগুলির ডেটা প্রায়শই সিলোতে থাকে – বিপণন প্ল্যাটফর্ম, সিআরএমএস, ইআরপি সিস্টেম, স্প্রেডশিট এবং আরও অনেক কিছু জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই জাতীয় সংস্থাগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ডেটা সহ, এআই পুরো ছবিটি দেখতে পারে না। এটি অন্তর্দৃষ্টি, স্পট নিদর্শন এবং সংস্থাগুলিকে অর্থবহ মান সরবরাহ করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে।
এআই কার্যকরভাবে একটি বাজারে যাওয়ার কৌশলকে সমর্থন করার জন্য, এটির জন্য গ্রাহক এবং বিপণনের ডেটা থেকে বিক্রয় এবং ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত ব্যবসায়ের একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।
স্লিংশট সহ, আমাদের সংস্থার সমস্ত ডেটা – বিভাগ, প্ল্যাটফর্ম এবং চ্যানেল জুড়ে – এক জায়গায় রয়েছে। এটি আমাদের দলগুলিকে সহজেই আমাদের কী ডেটা রয়েছে তা দেখতে, যখন তাদের প্রয়োজন হয় ঠিক তখনই এটি অ্যাক্সেস করতে এবং এটি রিয়েল-টাইমে বিশ্লেষণ করতে দেয়।
যেখানে আমাদের দলকে তিনটি পৃথক ডেটা উত্স বিশ্লেষণ করতে গড়ে 35 মিনিট সময় লাগবে (যেমন গুগল অ্যানালিটিক্স, গুগল বিজ্ঞাপন এবং সেলসফোর্স), এখন এটি স্লিংশট করতে 10 মিনিট সময় নেয় – দলের সাথে অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেওয়া এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ সহ।
এই নিকট-ইনস্ট্যান্ট বিশ্লেষণের সাথে, এআই এখনই মান সরবরাহ করা শুরু করতে পারে-পুরো গ্রাহক যাত্রা জুড়ে প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করে, রিয়েল-টাইম অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে এবং আরও স্মার্ট এবং দ্রুত সুপারিশ করে।
একটি কেন্দ্রীভূত ডেটা ফাউন্ডেশন এআইকে ব্যবসায়ের জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্তগুলি অবহিত করতে এবং সত্যিকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা দেবে, এমন একটি দলের পাশাপাশি কাজ করে যা এই অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে ক্রিয়ায় পরিণত করতে পারে।
3। এআইকে আপনার দলগুলির গো-টু সহযোগী হিসাবে পরিণত করুন
এআইয়ের প্রভাব চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে যে কোনও দল এটি উত্পন্ন অন্তর্দৃষ্টিগুলি কতটা ভাল ব্যবহার করতে পারে-বিশেষত যখন বাজারে যাওয়ার কৌশলটি কার্যকর করার সময়।
প্রায়শই, এআই আউটপুটগুলি অব্যবহৃত থাকে। আসলে, স্লিংশট এর ডিজিটাল কাজের প্রবণতা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ৪৪% কর্মচারী বলেছেন যে তারা এআইয়ের সাথে তাদের উত্পাদনশীলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখেছেন। এটি তাদের প্রতিস্থাপন করবে এই ভয়ে, এআই সুপারিশগুলির উপর আস্থার অভাব বা প্রযুক্তিগতভাবে প্রযুক্তির প্রতি অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কারণে এআই গ্রহণ করতে কর্মচারীদের ‘দ্বিধাগ্রস্থতার কারণে এটি হতে পারে।
তবে এআই বোঝানো হয় না কর্মচারীদের প্রতিস্থাপনের জন্য নয় তবে তাদের সম্ভাব্যতা বাড়িয়ে তোলে। এটি সুযোগগুলি উদঘাটন করতে পারে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমর্থন করতে পারে এবং প্রশাসনিক লিফট অপসারণ করতে পারে, কর্মীদের আরও উচ্চ-স্তরের কৌশলগত কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম করে। এর অর্থ গ্রাহক বিভাগগুলিতে বা রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বাজেট রিলোকটিং বাজেট পরীক্ষা করার অর্থ হতে পারে-সমস্ত অনুমান।
এআই যা কিছু করে তা মানব ইনপুটকে অর্থবহ হতে হবে। দলগুলি অবশ্যই এআই কী উপরিভাগ করে তা বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে এবং কাজ করতে হবে। এর অর্থ সংস্থাগুলি অবশ্যই সঠিক সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করতে হবে না, তবে এমন একটি সংস্কৃতিও উত্সাহিত করতে হবে যেখানে দলগুলি এআইয়ের সাথে পরীক্ষা করতে এবং একজন সহযোগী হিসাবে এআইয়ের ভূমিকা বোঝার জন্য উত্সাহিত করা হয়, প্রতিস্থাপন নয়।
বাজারে যাওয়ার কৌশল সহ, সময়, টার্গেটিং এবং পুনরাবৃত্তি সাফল্যের মূল চাবিকাঠি-এবং এআইয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে কীভাবে পরিকল্পনা করে এবং কার্যকর করা যায় তা সর্বাধিক করে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সাফল্য একা এআই ব্যবহার করে আসে না। এটি এআইকে সংহত করার বিষয়ে কীভাবে দলগুলি কীভাবে চিন্তা করে, কাজ করে এবং বৃদ্ধি করে যাতে আপনার ব্যবসায় একই কাজ করতে পারে। যখন সংস্থাগুলি সুস্পষ্ট লক্ষ্য, কেন্দ্রীভূত ডেটা এবং ক্ষমতায়িত দলগুলির সাথে নেতৃত্ব দেয়, তারা এআইয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করতে পারে – এবং ব্যবসায়ের ফলাফলগুলি অনুসরণ করবে।
