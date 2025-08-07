এআই কোডিং স্টার্টআপ: উইকএন্ডে কাজ করুন বা একটি বায়আউট নিন

এআই কোডিং স্টার্টআপ জ্ঞান অর্জিত ফেলো এআই স্টার্টআপ উইন্ডসার্ফের বৌদ্ধিক সম্পত্তি, পণ্য এবং কর্মীদের গত মাসে একটি অঘোষিত দামের সাথে চুক্তিতে।
এই সপ্তাহে, তথ্য রিপোর্ট গত সপ্তাহে উইন্ডসরফ দল থেকে ৩০ জন কর্মচারীকে কেটে দেওয়ার পরে, কগনিশন বাকি 200-ব্যক্তি গোষ্ঠীকে একটি পছন্দ দিচ্ছে: নয় মাসের বেতনের সমতুল্য একটি বায়আউট গ্রহণ করুন, বা দলে থাকুন এবং সপ্তাহে কমপক্ষে ছয় দিন বা 80 ঘন্টা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করুন। আউটলেট দ্বারা দেখা একটি অভ্যন্তরীণ ইমেল অনুসারে, উইন্ডসার্ফ কর্মচারীদের 10 আগস্ট অবধি থাকার বা কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
সম্পর্কিত: ওপেনাই প্রাক্তন অ্যাপল ডিজাইনার জনি আইভের স্টার্টআপটি $ 6.5 বিলিয়ন ডলারে অর্জন করছে
“আমরা কর্মজীবনের ভারসাম্যে বিশ্বাস করি না-সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভবিষ্যত তৈরি করা এমন একটি মিশন যা আমরা সকলেই এত গভীরভাবে যত্নশীল যে আমরা সম্ভবত দু’জনকে আলাদা করতে পারি না,” কগনিশনের সিইও স্কট উ আউটলেট দ্বারা দেখা একটি ইমেইলে লিখেছিলেন।
উও তার অবস্থানকে আরও ব্যাক আপ করেছে এক্স পোস্ট মঙ্গলবার, যা স্বীকার করেছে যে জ্ঞানটির “একটি চরম পারফরম্যান্স সংস্কৃতি” রয়েছে এবং নিয়োগের সময় সংস্থাটি বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে “আপফ্রন্ট” রয়েছে।
“আমরা নিয়মিতভাবে উইকএন্ডের মধ্যে অফিসে থাকি এবং গভীর রাতে আমাদের সেরা কিছু কাজ করি,” উ পোস্টে লিখেছেন। “আমাদের মধ্যে অনেকে আক্ষরিক অর্থে যেখানে আমরা কাজ করি সেখানে বাস করি … আমরা বুঝতে পারি এটি সবার জন্য নয়” “
একটি সাধারণ বাইআউট চার সপ্তাহের বেতন থেকে শুরু হয়, পাশাপাশি প্রতি বছর কোম্পানিতে ব্যয় করা একটি অতিরিক্ত সপ্তাহ, অনুসারে সিএনবিসি। নয় মাস স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কেনা।
লোকেরা আমাদের সংস্কৃতি এবং সাম্প্রতিক কর্মচারী যোগাযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। জ্ঞান একটি চরম পারফরম্যান্স সংস্কৃতি আছে, এবং আমরা নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি সম্পর্কে অগ্রণী তাই পরে কোন আশ্চর্য হয় না। আমরা নিয়মিতভাবে উইকএন্ডের মধ্যে অফিসে থাকি এবং আমাদের সেরা কিছু কাজ দেরিতে করি …
– স্কট উ (@স্কটউইউ 46) আগস্ট 5, 2025
উইন্ডসার্ফ কয়েক মাস অশান্তের মুখোমুখি হয়েছে। শুরুটি প্রাথমিকভাবে ওপেনাইয়ের সাথে 3 বিলিয়ন ডলার অধিগ্রহণের জন্য আলোচনায় ছিল, তবে ডিল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে জুলাইয়ের প্রথম দিকে।
তারপরে, গুগল পদক্ষেপ নিয়েছে এবং অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়েছে $ 2.4 বিলিয়ন গুগলের এআই প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য উইন্ডসার্ফের প্রযুক্তিতে ননসক্লুসিভ লাইসেন্সিং অধিকার এবং উইন্ডসার্ফ প্রতিভাতে অ্যাক্সেসের বিনিময়ে। গুগল এই চুক্তির অংশ হিসাবে উইন্ডসরফের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডগলাস চেন এবং উইন্ডসরফের গবেষকদের একটি নির্বাচিত দলকে সিইও বরুণ মোহনকে নিয়োগ দিয়েছেন। বাকি উইন্ডসার্ফ ছিল শেষ পর্যন্ত অর্জিত 14 জুলাই জ্ঞান দ্বারা।
সম্পর্কিত: গুগল পূর্বে ওপেনএইকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটি স্টার্টআপের সাথে $ 2.4 বিলিয়ন ডিল করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে
উইন্ডসার্ফ, যা দাবি যে এর এআই কোড সম্পাদক “এআই এর সাথে কোড করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়”, বিশ্বব্যাপী এক মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে।
জ্ঞান, ইতিমধ্যে, জোর দেয় এটি প্রথম এআই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেছে যা স্ল্যাক এবং গিটহাবের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সাথে জড়িত থাকার জন্য স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ করতে পারে। মার্চ ফান্ডিং রাউন্ডের পরে, স্টার্টআপের মূল্যায়ন বেড়েছে 4 বিলিয়ন ডলারে1 বিলিয়ন ডলারের প্রান্তিকতা অতিক্রম করা এবং এটিকে একটি ইউনিকর্ন তৈরি করা।
শীর্ষ সিইও, প্রতিষ্ঠাতা এবং অপারেটরগুলিতে যোগদান করুন স্তর আপ সম্মেলন আপনার ব্যবসায়ের স্কেলিং, উপার্জন বাড়ানো এবং টেকসই সাফল্য তৈরির জন্য কৌশলগুলি আনলক করা।
এআই কোডিং স্টার্টআপ জ্ঞান অর্জিত ফেলো এআই স্টার্টআপ উইন্ডসার্ফের বৌদ্ধিক সম্পত্তি, পণ্য এবং কর্মীদের গত মাসে একটি অঘোষিত দামের সাথে চুক্তিতে।
এই সপ্তাহে, তথ্য রিপোর্ট গত সপ্তাহে উইন্ডসরফ দল থেকে ৩০ জন কর্মচারীকে কেটে দেওয়ার পরে, কগনিশন বাকি 200-ব্যক্তি গোষ্ঠীকে একটি পছন্দ দিচ্ছে: নয় মাসের বেতনের সমতুল্য একটি বায়আউট গ্রহণ করুন, বা দলে থাকুন এবং সপ্তাহে কমপক্ষে ছয় দিন বা 80 ঘন্টা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করুন। আউটলেট দ্বারা দেখা একটি অভ্যন্তরীণ ইমেল অনুসারে, উইন্ডসার্ফ কর্মচারীদের 10 আগস্ট অবধি থাকার বা কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
সম্পর্কিত: ওপেনাই প্রাক্তন অ্যাপল ডিজাইনার জনি আইভের স্টার্টআপটি $ 6.5 বিলিয়ন ডলারে অর্জন করছে
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।