এআই দিয়ে কীভাবে আরও ভাল সামগ্রী তৈরি করবেন – আপনাকে সেখানে পৌঁছানোর জন্য 11 টি সরঞ্জাম

এআই-উত্পাদিত ভিডিওগুলি ইতিমধ্যে এখানে রয়েছে এবং এই মেশিনটি অচল। ক উইস্টিয়া রিপোর্ট2025 সালে এআইয়ের সাথে 41% ভিডিও তৈরি করা হবে – গত বছর থেকে দ্বিগুণ শেয়ার। এআই এখন প্রাক-প্রযোজনা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পোস্ট-প্রোডাকশন কাজগুলি যেমন ডাবিং, ক্যাপশন এবং ভিজ্যুয়াল প্রজন্মের মতো সমস্ত ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।
এই জাতীয় দ্রুত গতিশীল শিল্পে, একা ম্যানুয়াল সংস্থানগুলি যথেষ্ট নয়। এ কারণেই হলিওয়াটারযা গল্প বলার এবং বিতরণে বিশেষী, আমরা আরও দক্ষতার সাথে নতুন বাজারে স্কেল করতে এবং পৌঁছানোর জন্য এআই অটোমেশনের সাথে সৃজনশীল মনের ভারসাম্য রক্ষার দিকে মনোনিবেশ করি। আপনি বিপণন ভিডিও, শিক্ষামূলক সামগ্রী বা বিনোদন সিরিজ তৈরি করছেন না কেন, মানব সৃজনশীলতার সাথে এআই অটোমেশনকে কার্যকরভাবে একত্রিত করতে হবে সে সম্পর্কে আমার টিপস আপনাকে প্রতিযোগিতার চেয়ে এগিয়ে থাকতে এবং আকর্ষণীয় গল্প বলার তৈরি করতে সহায়তা করবে।
সর্বাধিক প্রভাবের জন্য একাধিক এআই সরঞ্জাম সংহত করুন
আপনি যদি সামগ্রী তৈরি করতে এআইয়ের সাথে কাজ করেন তবে কেবল একটি নির্দিষ্ট সরঞ্জামের উপর নির্ভর করবেন না। পরিবর্তে, বিভিন্ন প্রযুক্তি পরীক্ষা করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং আপনার পক্ষে সত্যই কাজ করে এমনগুলি চয়ন করুন। এখানে আমাদের শীর্ষ এআই সরঞ্জাম সংমিশ্রণগুলির কয়েকটি রয়েছে।
ভিডিও তৈরির জন্য, আমরা রানওয়ে এবং মারেতে ফিরে যাই। প্রথমটি ব্যাকগ্রাউন্ডগুলি সরিয়ে দেয়, ফ্রেমগুলি কাস্টমাইজ করে, প্রভাবগুলি যুক্ত করে এবং বিভিন্ন শৈলীর জন্য বিভিন্ন ফর্ম্যাটগুলির জন্য সমর্থন সহ পাঠ্য প্রম্পটের উপর ভিত্তি করে ভিডিও তৈরি করে। ম্যারি কেবল একটি একক চিত্র ব্যবহার করে সিনেমাটিক ক্যামেরা চালগুলি তৈরি করে। এটি যে কোনও 2 ডি দৃশ্যকে 3 ডি পরিবেশে রূপান্তরিত করে যাতে আপনি ক্যামেরাটি পরিচালনা করতে পারেন যেন আপনি সেটে আছেন।
অডিও এবং ভয়েসের সাথে কাজ করা, আমরা এগারো তাল ব্যবহার করি। এটি উচ্চমানের এআই ভয়েস তৈরি করে যা আরও আকর্ষণীয় আখ্যানের জন্য চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ভিজ্যুয়ালগুলির জন্য, ফ্লাক্স একটি আবশ্যক। আমরা এটি এআই-সিরিজ এবং প্রচারমূলক উপকরণগুলির জন্য ভিজ্যুয়াল সম্পদ তৈরি করতে ব্যবহার করি।
আপনি যদি কথাসাহিত্যের পাঠ্যগুলির সাথে প্রচুর কাজ করেন তবে আউটলাইন তৈরি থেকে স্বয়ংক্রিয় লেখালেখি এবং স্ব-সম্পাদনা পর্যন্ত সুডোআরাইট এবং এর বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে দেখুন। এই সফ্টওয়্যারটি একটি চরিত্রের রূপরেখা তৈরি করতে পারে, বিশ্ব, সংক্ষিপ্তসার, প্লট এবং এমনকি ব্যবহারকারীর ইনপুট ভিত্তিক প্রথম অধ্যায়গুলি লিখতে পারে। এদিকে, জিপিটি এজেন্টরা ব্যক্তিগতকৃত এআই সহকারীদের তৈরিতে সহায়তা করতে পারে যা প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে, শৈলী শিখতে এবং বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে সামগ্রী কাঠামোগত পর্যন্ত কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক ফলাফল সরবরাহ করে।
এই সরঞ্জামগুলির একটি মিশ্রণ তাত্পর্যপূর্ণভাবে আরও ভাল ফলাফল সরবরাহ করে। আমাদের অভিজ্ঞতায়, “একাধিক এআই সরঞ্জাম ব্যবহার করা আরও ভাল সামগ্রীতে শেষ হয়।” তবে মূলটি হ’ল মানুষ যিনি এই সরঞ্জামগুলির সাথে কাজ করেন এবং গল্পগুলি তৈরি করেন।
ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা তৈরি করুন, কেবল দেখার নয়
ভাইরাল সামগ্রী তৈরি করার সময়, কেবল হিট তৈরি করা নয়, একটি দীর্ঘমেয়াদী গল্প তৈরি করার লক্ষ্য রাখুন। আপনি কীভাবে আপনার পণ্যটি আরও বিকাশ করতে পারেন এবং আপনার শ্রোতাদের ধরে রাখতে পারেন তা ভেবে দেখুন।
উদাহরণস্বরূপ, আমরা এআই সহচরকে অগ্রণী করেছিলাম, দর্শকদের তাদের প্রিয় শো থেকে সরাসরি এআই চরিত্রগুলির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে দেয়। ব্যবহারকারীরা চরিত্রগুলির সাথে পাঠ্য পাঠাতে পারেন, আরও গভীর সংবেদনশীল সংযোগ তৈরি করতে পারেন যা দেখার অভিজ্ঞতার বাইরেও প্রসারিত হয়।
এই ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতির বিষয়বস্তু তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলি এআই-চালিত ভার্চুয়াল স্টাইলিস্টগুলি বিকাশ করতে পারে এবং শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশনগুলি এআই টিউটরগুলিকে সংহত করতে পারে যা ডুওলিঙ্গোর মতো শিক্ষার্থীর গতি এবং শেখার শৈলীর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আপনার শ্রোতা আপনার গল্পে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে কীটি একমুখী যোগাযোগের বাইরে চলেছে।
এআই দিয়ে বিতরণ এবং বিপণন অনুকূলিত করুন
আমার সংস্থায়, আমরা আমাদের বিপণনে এআই ব্যবহার করি। আমাদের এআই-চালিত বিপণন মেশিন 12-15 টি ভাষা জুড়ে মাসিক 200,000 এরও বেশি সৃজনশীল ধারণা তৈরি করে। বিপণনকারীদের একটি দল এআই সরঞ্জাম এবং শক্তিশালী ব্যবহারকারী বিশ্লেষণকে তাদের ধারণাগুলি পাওয়ার জন্য ব্যবহার করে এই সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে।
এই স্কেলের ভিত্তি হ’ল আমাদের ডেটা-চালিত সমাধান, যা সিরিজ থেকে ভাইরাল উপাদানগুলি সনাক্ত করে, তাদের নিষ্কাশন করে, কৌশলগতভাবে একত্রিত করে এবং স্কেলগুলিতে সমাপ্ত বিপণন ধারণাগুলি উত্পাদন করতে শিরোনাম যুক্ত করে। আমাদের অভ্যন্তরীণ সরঞ্জামগুলি ছাড়াও, আমাদের বিপণন দলটি এআই সলিউশনগুলির একটি শক্তিশালী স্ট্যাক ব্যবহার করে:
- উচ্চমানের, চিত্তাকর্ষক ভিজ্যুয়াল এবং শিল্পকর্ম তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য স্থিতিশীল বিস্তৃতি এবং মিডজার্নি।
- ভিডিও সম্পাদনা, ম্যানিপুলেশন এবং সৃজনশীল ভিডিও প্রভাবগুলির জন্য রানওয়েএমএল।
- শৈল্পিক বা সিনেমাটিক যুক্ত করার জন্য লিওনার্দো এআই বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ হয়।
- বিভিন্ন বাজার এবং ফর্ম্যাটগুলিতে দ্রুত আদর্শ, ধারণা বিকাশ এবং সামগ্রী অভিযোজনের জন্য লামা এবং কনসেপ্টার।
এভাবেই আমরা দ্রুত বিভিন্ন শ্রোতা বিভাগ, এ/বি পরীক্ষার সৃজনশীল পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত প্রচারমূলক সামগ্রী তৈরি করতে পারি এবং রিয়েল-টাইম পারফরম্যান্স ডেটার ভিত্তিতে বিপণনকে অনুকূল করতে পারি।
এআই ব্যবহার করতে একটি দলকে জড়িত করুন
সর্বাধিক সফল এআই বাস্তবায়ন ঘটে যখন প্রতিটি দলের সদস্য এই সরঞ্জামগুলির সাথে স্মার্ট কাজ করার নিজস্ব উপায় খুঁজে পান।
আমরা আমাদের দলকে শর্টকাট হিসাবে নয়, তবে দক্ষতা হিসাবে এআই ব্যবহার করতে উত্সাহিত করি। প্রত্যেকে এটির সাথে স্মার্ট কাজ করার নিজস্ব উপায় খুঁজে পায়। আমাদের কন্টেন্ট ওপিএস ম্যানেজার এটি নির্দিষ্ট টোনগুলিতে মস্তিষ্কের ঝড় এবং প্রশিক্ষণ মডেলগুলির জন্য ব্যবহার করে। ব্র্যান্ড ডিজাইনার ফোকাসযুক্ত অনুরোধগুলির সাথে ভিজ্যুয়ালগুলিকে সংশোধন করে। কার্সারের মতো জুড়ি প্রোগ্রামিং সরঞ্জাম সহ আমাদের বিকাশকারী কোড। ব্র্যান্ডের লিড ব্যবহারকারী সাক্ষাত্কারগুলি স্পট প্যাটার্নগুলিতে বিশ্লেষণ করে এবং আরও শক্তিশালী ধারণাগুলি তৈরি করে।
পদ্ধতির জটিল এখনও স্কেলযোগ্য: এআই পুনরাবৃত্তিমূলক জিনিসগুলি পরিচালনা করতে দিন, যাতে আপনার দলটি কেবল মানুষই করতে পারে এমন কাজটি – কৌশল, সৃজনশীলতা এবং মূল চিন্তাভাবনাগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারে।
