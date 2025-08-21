আমরা এই বছর এআই থেকে নতুন কেলেঙ্কারী সক্ষম করার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছি। তবে, একটি নতুন প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এআই অন্য দিক থেকে একটি জালিয়াতির ঝুঁকিও তৈরি করে – সহজেই কেলেঙ্কারীগুলির জন্য পড়ে যা মানব ব্যবহারকারীরা ধরার সম্ভাবনা অনেক বেশি।
প্রতিবেদন, গার্ডিও নামে একটি সাইবারসিকিউরিটি স্টার্টআপ থেকে আসে, যা রিয়েল টাইমে কেলেঙ্কারী ধরার জন্য ডিজাইন করা একটি ব্রাউজার এক্সটেনশন তৈরি করে। এর অনুসন্ধানগুলি তথাকথিত “এজেন্ট এআই” ব্রাউজারগুলির সাথে সম্পর্কিত, যা আপনার জন্য ইন্টারনেট ব্রাউজ করে এবং ফলাফল নিয়ে ফিরে আসে। এজেন্ট এআই দাবি করেছে যে কোনও ওয়েবসাইট তৈরি করা বা ভ্রমণের পরিকল্পনা করার মতো জটিল কাজগুলিতে কাজ করতে সক্ষম হবেন, ব্যবহারকারীরা ফিরে এসেছিলেন।
সুরক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে একটি বিশাল সমস্যা রয়েছে: যদিও বাস্তবতা থেকে জালিয়াতি বাছাই করার ক্ষেত্রে মানুষ সবসময় দুর্দান্ত হয় না, তবে এআই আরও খারাপ। আপনার ইমেলগুলি সংক্ষিপ্ত করা বা আপনাকে অনলাইনে কিছু কেনার মতো একটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ কাজ এসে যাওয়ার অগণিত সুযোগগুলি নিয়ে আসে। সাধারণ জ্ঞানের অভাবের কারণে, এজেন্ট এআই সুস্পষ্ট ফাঁদে ঝাঁকুনির ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
গার্ডিওর গবেষকরা এই হাইপোথিসিসটি ব্যবহার করে পরীক্ষা করেছেন, বর্তমানে একমাত্র বহুল পরিমাণে উপলভ্য এজেন্ট ব্রাউজার। আলাদা এআই ব্যবহার করে, তারা ওয়ালমার্ট হওয়ার ভান করে একটি জাল ওয়েবসাইট তৈরি করে, তারপরে এটিতে নেভিগেট করে এবং ধূমকেতাকে তাদের একটি অ্যাপল ওয়াচ কিনতে বলে। স্পষ্টতই উইঙ্কি লোগো এবং ইউআরএল সহ সাইটটি বৈধ ছিল না এমন বেশ কয়েকটি ক্লু উপেক্ষা করে ধূমকেতু এই প্রক্রিয়াটিতে আর্থিক বিবরণ হস্তান্তর করে ক্রয়টি সম্পন্ন করে।
অন্য পরীক্ষায়, অধ্যয়নের লেখকরা ওয়েলস ফার্গো থেকে থাকার ভান করে একটি ইমেল পাঠিয়েছিলেন, যেখানে একটি বাস্তব ফিশিং ইউআরএল রয়েছে। ধূমকেতু কোনও অ্যালার্ম না বাড়িয়ে লিঙ্কটি খুলল এবং ফিশিং সাইটে একটি ব্যাঙ্কের ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ডকে ব্লিথভাবে ফেলে দেয়। তৃতীয় পরীক্ষা একটি প্রম্পট ইনজেকশন কেলেঙ্কারীর জন্য ধূমকেতু সংবেদনশীল প্রমাণিত হয়েছিল, যেখানে একটি ফিশিং পৃষ্ঠায় লুকানো একটি পাঠ্য বাক্স এআইকে একটি ফাইল ডাউনলোড করার নির্দেশ দেয়।
এটি পরীক্ষার মাত্র একটি সেট, তবে এর প্রভাবগুলি নিখুঁত। নতুন ধরণের কেলেঙ্কারীতে কেবল এজেন্ট এআই ব্রাউজারগুলিই সংবেদনশীল নয়, তারা বইয়ের প্রাচীনতম কেলেঙ্কারীগুলির জন্যও অনন্যভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এআই এর প্রোম্পটার যা চায় তা করার জন্য নির্মিত হয়েছে, সুতরাং যদি কোনও মানব ব্যবহারকারী প্রথমবারের মতো কোনও কেলেঙ্কারির লক্ষণগুলি লক্ষ্য না করে তবে এআই রক্ষক হিসাবে কাজ করবে না।
এই সতর্কতাটি ক্ষেত্রের প্রতিটি নেতা এজেন্ট এআই -তে বড় বেট হিসাবে আসে। মাইক্রোসফ্ট আইএস, ওপেনএআই এবং গুগল গত বছর থেকেই কাজ করছে। যদি বিকাশকারীরা তাদের ব্রাউজারগুলিতে আরও ভাল কেলেঙ্কারী সনাক্তকরণ তৈরি শুরু না করে, তবে এজেন্ট এআই ঝুঁকিগুলি সর্বোত্তমভাবে একটি বিশাল অন্ধ স্পট হয়ে ওঠে – এবং সবচেয়ে খারাপভাবে একটি নতুন আক্রমণ ভেক্টর।