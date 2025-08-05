এআই মডেলগুলি এখনই গুগলের নতুন গেমের অঙ্গনে প্রতিযোগিতা দেখুন

জেডডনেটের মূল গ্রহণযোগ্যতা:
- গুগলের নতুন গেম আখড়া মডেলগুলিকে হেড-টু-হেড গেমগুলিতে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেবে।
- আপনি পারেন গেমের অঙ্গনে টিউন করুন মঙ্গলবার রাত সাড়ে বারোটায়।
- লক্ষ্যটি হ’ল সম্ভাব্য নতুন ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনগুলির দরজা খোলা।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে পৃথক মডেলগুলির কার্যকারিতা সঠিকভাবে পরিমাপ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।
সেই লক্ষ্যে, গুগল উন্মোচিত মঙ্গলবার গেম অ্যারেনা, একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যেখানে এআই মডেলগুলি “তাদের দক্ষতার একটি যাচাইযোগ্য এবং গতিশীল পরিমাপ” সরবরাহ করতে বিভিন্ন কৌশলগত গেমগুলিতে প্রতিযোগিতা করে, যেমন সংস্থাটি একটি ব্লগ পোস্টে লিখেছিল।
নতুন গেমের আখড়াটি কাগলে হোস্ট করা হয়েছে, গুগল-মালিকানাধীন আরেকটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে মেশিন লার্নিং গবেষকরা ডেটাসেটগুলি ভাগ করতে পারেন এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ করতে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারেন।
এটি এসেছে যেহেতু গবেষকরা এআই মডেলগুলির সক্ষমতা পরিমাপ করতে নতুন ধরণের পরীক্ষাগুলিতে কাজ করছেন কারণ ক্ষেত্রটি কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তার কাছাকাছি, বা এজিআই, একটি এখনও তাত্ত্বিক ব্যবস্থা যা (যেমন এটি সাধারণত সংজ্ঞায়িত হয়) যে কোনও জ্ঞানীয় কার্যক্রমে মানব মস্তিষ্কের সাথে মেলে।
গুরুতর খেলা
গুগলের নতুন গেম অ্যারেনা উদ্যোগের লক্ষ্য একই সাথে তাদের কার্যকারিতা বিশ্লেষণের জন্য একটি পরিষ্কার এবং সীমাবদ্ধ কাঠামো সরবরাহ করার সময় বিদ্যমান এআই মডেলগুলির সক্ষমতাগুলিকে ঠেলে দেওয়া।
“গেমস সাফল্যের একটি পরিষ্কার, দ্ব্যর্থহীন সংকেত সরবরাহ করে,” গুগল তার ব্লগ পোস্টে লিখেছিল। “তাদের কাঠামোগত প্রকৃতি এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফলগুলি তাদের মডেল এবং এজেন্টদের মূল্যায়নের জন্য নিখুঁত টেস্টবেড করে তোলে They তারা মডেলগুলিকে কৌশলগত যুক্তি, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গতিশীল অভিযোজন সহ অনেক দক্ষতা প্রদর্শন করতে বাধ্য করে, তাদের সাধারণ সমস্যা সমাধানের বুদ্ধিমত্তার একটি শক্তিশালী সংকেত সরবরাহ করে।”
সমালোচনামূলকভাবে, গেমগুলিও স্কেলযোগ্য; অসুবিধার স্তর বাড়ানো সহজ, এইভাবে তাত্ত্বিকভাবে মডেলগুলির সক্ষমতাগুলিকে চাপ দেওয়া।
“লক্ষ্যটি হ’ল একটি ক্রমবর্ধমান বেঞ্চমার্ক তৈরি করা যা মডেলগুলি আরও কঠোর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় অসুবিধায় বৃদ্ধি পায়,” ব্লগ পোস্ট নোট।
শেষ পর্যন্ত, উদ্যোগটি গেমসের ক্ষেত্রের বাইরেও অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। গুগল তার ব্লগ পোস্টে উল্লেখ করেছে যে মডেলগুলি গেমপ্লেতে ক্রমবর্ধমান পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে তারা আশ্চর্যজনক নতুন কৌশলগুলি প্রদর্শন করতে পারে যা প্রযুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের বোঝার পুনরায় আকার দেয়।
এটি আরও অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহারিক অঙ্গনে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা অবহিত করতেও সহায়তা করতে পারে: “কোনও গেমের চাপের মধ্যে পরিকল্পনা করার, অভিযোজিত এবং যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়ের জটিল চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ,” গুগল বলেছিল।
সমস্ত মজা এবং গেমস
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সবসময় গেমস সম্পর্কে ছিল।
ক্ষেত্রটি 20 শতকের মাঝামাঝি সময়ে গেম তত্ত্বের সাথে মিলিত হয়ে বা প্রতিযোগিতামূলক সত্তার মধ্যে কৌশলগত মিথস্ক্রিয়াটির গাণিতিক অধ্যয়নের সাথে আবির্ভূত হয়েছিল। আজকের মডেলগুলি তাদের বিরুদ্ধে কয়েক মিলিয়ন রাউন্ড গেমস খেলতে এবং তারা কিছু পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উপর ভিত্তি করে তাদের পারফরম্যান্সকে পরিমার্জন করে মূলত “শিখুন”, যা পাঠ্যের পরবর্তী টোকেনটি বাস্তব-বিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের চিত্রিত করে একটি ভিডিও উত্পন্ন করা পর্যন্ত হতে পারে।
গেমগুলি দীর্ঘকাল ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড ছিল যা এআই গবেষকরা মডেল কর্মক্ষমতা এবং সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করেছেন। মেটা সিসেরোউদাহরণস্বরূপ, মানুষের দ্বারা অভিনয় করা বোর্ড গেম কূটনীতির কয়েক মিলিয়ন গেম বিশ্লেষণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। একটি বৃহত ভাষার মডেলের মাধ্যমে, সিসিরো শব্দটি টাইপ করে কূটনীতি খেলতে শিখেছিলেন এটি বিশ্বাস করে যে কোনও মানব খেলোয়াড় প্রতিটি পদক্ষেপে বলবে। এরপরে এর পারফরম্যান্সটি মানব ব্যবহারকারীদের সাথে গেমপ্লে মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়েছিল, যারা কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং প্রাকৃতিক ভাষার মাধ্যমে তাদের যোগাযোগের দক্ষতার মূল্যায়ন করেছিলেন।
এবং আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের মতো আরও রহস্যময় শিল্পের মানদণ্ডের বিপরীতে, গেমস গড় ল্যাপারসনের জন্য একটি মর্মস্পর্শী প্রসঙ্গ সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন তারা শুনেন যে কোনও এআই মডেল কম্পিউটার কোড ডিবাগিংয়ে মানব বিশেষজ্ঞদের পরাজিত করেছিল, তখন এটি একটি অ-বিশেষজ্ঞদের কাছে খুব বেশি অর্থ হতে পারে না, তবে এটি একটি ভারী সংবেদনশীল খোঁচা প্যাক করে যখন একটি দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার, একটি কম্পিউটারের কাছে পরাজিত হয়, ১৯৯ 1997 সালে প্রথমবারের মতো ঘটেছিল যখন আইবিএমের ডিপ ব্লু গ্যারি ক্যাসপারভকে পরাজিত করেছিল।
গেমস অ্যালগরিদমগুলি থেকে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত আচরণ প্রকাশ করতেও সহায়তা করতে পারে। এআই এর ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত (বা কুখ্যাত, আপনার দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে) মুহুর্তগুলি ছিল গো চ্যাম্পিয়ন লি সেডোলের বিপক্ষে মডেলের historic তিহাসিক 2016 গেমের সময় আলফাগোর “মুভ 37″। এই মুহুর্তে, এই পদক্ষেপটি মানব বিশেষজ্ঞদের হতাশ করেছে, যারা বলেছিলেন যে এটি যুক্তি অস্বীকার করেছে। তবে খেলাটি অগ্রগতির সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই পদক্ষেপটি বাস্তবে অপ্রচলিত এবং সৃজনশীল উজ্জ্বলতার স্ট্রোক ছিল, যা আলফাগোকে সেডোলকে পরাস্ত করতে দেয়।
আপনি পারেন গেমের অঙ্গনে টিউন করুন মঙ্গলবার রাত সাড়ে বারোটায় আটটি ফ্রন্টিয়ার এআই মডেলের মধ্যে দাবা শোডাউন দেখতে।