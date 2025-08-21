You are Here
এআই যুদ্ধের নতুন যোদ্ধা বিগ টেকের কাছে একটি বড় ধাক্কা মারছে
News

এআই যুদ্ধের নতুন যোদ্ধা বিগ টেকের কাছে একটি বড় ধাক্কা মারছে

সর্বাধিক স্বজ্ঞাত এবং শক্তিশালী এআই পেতে টেক প্লেয়ারদের রেসিংয়ের মধ্যে চলমান স্লাগফেষ্টটি কেবল একটি সংক্ষিপ্ত নকআউট পাঞ্চ পেয়েছে।

স্ল্যামার যে অবতরণ করেছে?

ডিপসিকের ক্রমবর্ধমান চিত্তাকর্ষক v3.1 এর একটি নতুন সংস্করণ, যা একটি সম্পূর্ণ 685-বিলিয়ন-প্যারামিটার সিস্টেম রয়েছে এবং traditional তিহ্যবাহী সিস্টেমগুলির জন্য $ 70 এর প্রারম্ভিক মূল্যের তুলনায় সম্পূর্ণ কোডিং টাস্ক প্রতি প্রায় 1.01 ডলার সরবরাহ করতে পারে।

ডিপসেক বিশ্বকে বেঁধে রাখার জন্য কোনও অপরিচিত নয়। এর আর 1 মডেলটি গত বছর এবং অবিলম্বে রোল আউট হয়েছে অবাক এর পশ্চিমা প্রতিযোগীদের তুলনায় এর গতি এবং নির্ভুলতার সাথে এআই পর্যবেক্ষকরা এবং দেখে মনে হচ্ছে v3.1 অনুসারে এটি অনুসরণ করতে পারে।

সেই মূল্য পয়েন্ট এবং পরিষেবার জটিলতা ওপেনএআই এবং নৃতাত্ত্বিক থেকে সাম্প্রতিক সীমান্ত সিস্টেমের জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ, উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিত্তিক চীনা এবং আমেরিকান টেক সিস্টেমগুলির মধ্যে একটি মুখোমুখি সক্রিয়ভাবে ঘটছে, তবে চ্যালেঞ্জগুলির একটি নতুন যুগে আরও ছোট সংস্থার এইরকম শক্তিশালী প্রবেশকারী হতে পারে। আলিবাবা গ্রুপ হোল্ডিং লিমিটেড এবং মুনশট এআই মডেলগুলিও প্রকাশ করেছে যা আমেরিকান টেককে চ্যালেঞ্জ জানায়।

“যদিও অনেকে ডিপসিকের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেয়, এটি চীনের এআই উদ্ভাবনের তরঙ্গের শুরুতে কেবল প্রতিনিধিত্ব করে,” আমেবা রাজধানীর এআই সেক্টর বিনিয়োগকারী লুই লিয়াং, ” ব্লুমবার্গকে বলেছে। “আমরা এআই গণ গ্রহণের আগমন প্রত্যক্ষ করছি, এটি জাতীয় প্রতিযোগিতার বাইরে।”

কেন এই বিষয় কোনটি করে?

এআই কীভাবে কাজ করতে পারে সে সম্পর্কে ডিপসিকের পুরো পদ্ধতির বেশিরভাগ আমেরিকান প্রযুক্তি সংস্থাগুলি যেভাবে ধারণাটি মোকাবেলা করছে তার চেয়ে আলাদা। এটি ক্ষমতার পরিবর্তে অ্যাক্সেসযোগ্যতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এমন একটি থেকে বিশ্ব প্রতিযোগিতাকে রূপান্তর করতে পারে, ভেনচারবিট রিপোর্ট।

এটি মেটা এবং বর্ণমালার মতো দৈত্যদেরও অনেক বেশি পরিমাণে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করে চ্যালেঞ্জ জানায়, যা একটি বৃহত্তর “প্রসঙ্গ উইন্ডো” তৈরি করে, যা কোনও ক্যোয়ারির উত্তর দেওয়ার সময় কোনও মডেল কতটা পাঠ্য বিবেচনা করতে পারে। এটি ব্যবহারকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দীর্ঘ কথোপকথনে বোধগম্য থাকার মডেলটির ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, এর আগে করা জটিল কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে মেমরি ব্যবহার করে এবং পাঠ্যের বিভিন্ন অংশ একে অপরের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা বোঝে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ব্যবহারকারীরা এটি ভালবাসছেন।

আর একটি বড় প্রশংসা? ডিপসেকের v3.1 খাঁজ একটি 71.6% স্কোর এডার কোডিং বেঞ্চমার্কএটি বিবেচনা করে একটি বড় জয় সবেমাত্র জনপ্রিয় এআই সরঞ্জাম পরীক্ষকটিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল আলিঙ্গন মুখ গত রাতে, এবং বেশ তাত্ক্ষণিকভাবে ওপেনএইয়ের চ্যাটজিপিটি 4.5 মডেলের মতো অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের উড়িয়ে দিয়েছে, যা 40%প্যাল্রি স্কোর করেছিল।

“ডিপসেক ভি 3.1 এডার-নন-রিসনিং সোটাতে 71.6% স্কোর,” টুইট এআই গবেষক অ্যান্ড্রু ক্রিশ্চিয়ানসনযোগ করা হচ্ছে যে এটি “68 বার সস্তা হওয়ার সময় ক্লড ওপাস 4 এর চেয়ে 1% বেশি।” এই অর্জনটি বিরল সংস্থায় ডিপসেককে রাখে, যা পারফরম্যান্স স্তরের সাথে মেলে পূর্বে সবচেয়ে ব্যয়বহুল মালিকানাধীন সিস্টেমগুলির জন্য সংরক্ষিত।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts