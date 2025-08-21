এআই লিনাক্স কার্নেলে ক্রাইপিং করছে – এবং সরকারী নীতি ASAP প্রয়োজন

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- লিনাক্স কার্নেল বিকাশকারীরা ইতিমধ্যে এআই ব্যবহার করছে।
- এআই লিনাক্স প্রোগ্রামারদের সহায়তা করে তবে তারা কীভাবে এটি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে তারা সতর্ক।
- লিনাক্স কার্নেল রক্ষণাবেক্ষণকারীদের অবশ্যই মূল এআই নীতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
মাইক্রোসফ্টের সিইও সত্য নাদেলা পরামর্শ দিয়েছেন সংস্থার কোডের 30% হিসাবে এখন এআই লিখেছেন। মাইক্রোসফ্ট এআই কোড-লেখার সরঞ্জামগুলি পছন্দ করতে পারে, ওপেন সোর্স এবং লিনাক্স বিকাশকারীরা অনেক বেশি সতর্ক।
ড্যানিয়েল স্টেনবার্গ, জনপ্রিয় ওপেন সোর্স এর প্রধান রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে কার্ল ডেটা ট্রান্সফার প্রোগ্রাম, উদ্বিগ্ন, এআই-লিখিত বাগ রিপোর্ট প্রকল্পে সক্রিয় আক্রমণ হয়। লিনাক্স কার্নেল সম্প্রদায় এই দুটি চরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।
2025 এ একটি বক্তৃতায় ওপেন সোর্স সামিট, উত্তর আমেরিকা, সাশা লেভিন, লিনাক্স কার্নেল হ্যাকার এবং এনভিডিয়া বিশিষ্ট প্রকৌশলী, ড। এআই প্রোগ্রামারদের প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছে না।
পরিবর্তে, তিনি বলেছিলেন:
বৃহত্তর ভাষার মডেলগুলি (এলএলএম) কেবল অন্য একটি অভিনব সংকলক। 50 এবং 60 এর দশকে ফিরে, প্রত্যেকে সমাবেশে কাজ করছিল, এবং তারপরে সি প্রদর্শিত হয়েছিল, এবং আমরা অ্যাসেমব্লিতে কোডিং বন্ধ করিনি কারণ সি হঠাৎ নিখুঁত ছিল। সি নিখুঁত নয়, তবে আমরা এটি করা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ সি যথেষ্ট ভাল, এবং আমরা সি তে আরও উত্পাদনশীল কোডিং করছি এবং আমার কাছে, এলএলএমএস একটি খুব অনুরূপ বাণিজ্য বন্ধ। তারা এখনও নিখুঁত নয়, তবে এক পর্যায়ে তারা আমাদের আরও উত্পাদনশীল করার জন্য যথেষ্ট ভাল হবে।
এটি এআই ইতিমধ্যে কার্যকর নয় বলে এটি নয়। লেভিন 6.16 লিনাক্স কার্নেলে গিট-রেজোলভের জন্য একটি ক্ষুদ্র উজানের প্যাচের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এই সরঞ্জামটি অসম্পূর্ণ বা ভুল কমিট আইডিগুলি সমাধান করে, শীর্ষ রক্ষণাবেক্ষকদের জন্য একটি ছোট তবে বিরক্তিকর সমস্যা। লেভিন পুরো রুটিনটি লেখার জন্য এআই ব্যবহার করেছিলেন: “আমি কেবল সেখানে যা করেছি তা কোডটি পর্যালোচনা করা এবং এটি কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি পরীক্ষা করা ছিল।”
যাইহোক, আপনি খুব উত্তেজিত হওয়ার আগে, তিনি সতর্ক করেছিলেন: “এলএলএমএস এখনই কী করছে তার এটি একটি দুর্দান্ত উদাহরণ You পরিবর্তে, এটি খুব নির্দিষ্ট – আমাদের স্ট্যান্ডার্ড এপিআই ব্যবহার করতে এই নির্দিষ্ট হ্যাশকে রূপান্তর করুন “”
লেভিন বলেছিলেন যে আরেকটি এআই জয় হ’ল “আমাদের মধ্যে যারা স্থানীয় ইংরেজী স্পিকার নয় তাদের পক্ষে এটি একটি ভাল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বার্তা লেখার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। এটি কার্নেল ওয়ার্ল্ডে একটি সাধারণ বিষয় যেখানে কখনও কখনও কমিট বার্তাটি লেখা কোড পরিবর্তন লেখার চেয়ে আরও বেশি কঠিন হতে পারে এবং এটি অবশ্যই ভাষার বাধাগুলিতে সহায়তা করে।”
এলএলএম ভাল লিনাক্স রক্ষণাবেক্ষণকারী সাহায্যকারী হতে পারে
সামনের দিকে তাকিয়ে, লেভিন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এলএলএমএসকে ভাল লিনাক্স রক্ষণাবেক্ষণকারী সাহায্যকারী হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে: “আমরা এআইকে কার্নেল-নির্দিষ্ট নিদর্শনগুলি সম্পর্কে শিখিয়ে দিতে পারি। আমরা কীভাবে জিনিসগুলি করা হয় তার কোডবেস থেকে উদাহরণগুলি দেখাই। এর অর্থ হ’ল এটি আমাদের কার্নেল কোড বেসে গ্রাউন্ডিং করে, আমরা প্রতিটি সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করতে পারি, এবং আমরা এটি historical তিহাসিক উদাহরণগুলিতে ট্রেস করতে পারি।”
এছাড়াও, তিনি বলেছিলেন যে এলএলএমগুলি সরাসরি লিনাক্স কার্নেল গিট গাছের সাথে সংযুক্ত হতে পারে, তাই “এআই এগিয়ে গিয়ে চেষ্টা করতে পারে এবং নিজেরাই গিট রেপো সম্পর্কে জিনিসগুলি শিখতে পারে।”
তারপরে, এই তথ্যের সাথে সজ্জিত, একটি লিনাক্স-বুদ্ধিমান এলএলএম ক্লান্তিকর কাজগুলিতে সহায়তা করতে সক্ষম হতে পারে, যেমন কার্নেলের স্থিতিশীল শাখাগুলিতে ব্যাকপোর্ট করা প্যাচগুলি: “কার্নেলের স্কেলটি বেশ বড়, এবং যদি আপনি কাঁচা সংখ্যার দিকে নজর রাখেন, তবে 10 টি কম কমিটির প্রয়োজন হবে, তবে এই পাঁচটি প্যাচগুলিও প্রয়োজন হবে, তবে এই পাঁচটি প্যাচগুলি পর্যালোচনা করতে হবে, প্রতিদিন এটি একটি খুব ক্লান্তিকর এবং হতাশার প্রক্রিয়া।
লিনাক্স কার্নেল বিকাশকারীরা এখন এআই ব্যবহার করছেন
লিনাক্স কার্নেল সরঞ্জামের সর্বশেষতম সংস্করণটি এখানেই অটোসেল আসে। সরঞ্জামটি বুদ্ধিমান সুপারিশ করার জন্য কমিট বার্তা, কোড পরিবর্তন এবং historical তিহাসিক ব্যাকপোর্টেটিং নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে।
জেমস বটলে, সিনিয়র লিনাক্স কার্নেল রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং আইবিএম গবেষণা বিশিষ্ট প্রকৌশলী, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কেন এই পদ্ধতির এআই এর জন্য এই পদ্ধতির একটি ভাল ব্যবহার লিনাক্স কার্নেল মেলিং তালিকা (এলকেএমএল) বার্তা: “আপনি যদি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন তবে গিট ইতিহাসে প্যাচটি কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং আপনি কোথায় এটি প্রয়োগ করতে চান তার মধ্যে সঠিক প্যাচ পাথ রয়েছে। এটি একটি সীমাবদ্ধ ডেটা সেট যা এলএলএমদের সাথে সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে“”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “মানুষ প্যাচ পাথের দিকে তাকায় না (বা রেঞ্জ স্ক্যানের মতো বিস্তৃত কিছু ব্যবহার করে) The এআই প্রকৃতপক্ষে এটি সমস্ত কিছুতে যেতে যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে পারে” ”
তদুপরি, অটোসেল এখন সেই ঠিকানা পরিবর্তনগুলি স্পট করতে ব্যবহৃত হচ্ছে লিনাক্স সাধারণ দুর্বলতা এবং এক্সপোজার (সিভিই) সুরক্ষা গর্ত। যেহেতু লিনাক্সে প্রায় কোনও বাগ একটি সুরক্ষা দুর্বলতা হতে পারে, তাই এই কমিটগুলি ট্র্যাক করা ভারী কাজ হতে পারে। এই প্রতিশ্রুতিগুলি অনুসরণ করতে, কার্নেল রক্ষণাবেক্ষণকারীরা অসংখ্য “হ্যাকি বাশ স্ক্রিপ্ট” ব্যবহার করছিলেন। এখন, এলএলএমগুলি কার্নেলের গিট সংগ্রহস্থল এবং ডকুমেন্টেশনগুলি পুনরুদ্ধার করতে, প্যাচগুলির ইতিহাস শিখতে এবং হ্যালুসিনেশনগুলি হ্রাস করতে পুনরুদ্ধার অগমেন্টেড প্রজন্ম (আরএজি) ব্যবহার করছে।
লিনাক্স কার্নেল বিকাশকারীরা এআই ব্যবহার করছেন এমন একমাত্র উপায় নয়। লিনাক্স ফাউন্ডেশনের সহকর্মী শুয়া খান আমাকে বলেছিলেন যে “এআই-ভিত্তিক সরঞ্জামগুলি এখন বুদ্ধিমান সুপারিশ করার জন্য কমিট বার্তা, কোড পরিবর্তন এবং historical তিহাসিক ব্যাকপোর্টপোর্টিং নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।”
লিনাক্স কার্নেল বিকাশকারীরা এআই থেকেও সতর্ক রয়েছেন, ভেরিজনের নির্বাহী পরিচালক ডার্ক হোহানডেল জেডডনেটকে বলেছেন:
আমি বিশ্বাস করি যে এই সরঞ্জামগুলির অনেকগুলিই একজন মানব বিকাশকারী কী করতে পারে তা বৃদ্ধিতে খুব কার্যকর হতে পারে। তারা রুটিন কাজগুলি সহজ করতে পারে। টাইপ করার সময় তারা আপনাকে দ্রুততর করতে পারে। তারা ডকুমেন্ট কোডে সহায়তা করতে পারে। তবে বিশেষত সি এর মতো ভাষার সাথে এবং লিনাক্স কার্নেলের মতো ব্যতিক্রমী জটিল কোডবেস সহ, আমি বিশ্বাস করি যে আমরা এখনও এই সরঞ্জামগুলিতে কী ভাল তা ঠিক প্রান্তে রয়েছি।
তবে, তিনি আরও বলেছিলেন: “বিকাশকারীদের এমন একটি প্যাচ চিহ্নিত করা উচিত যা কোনও এলএলএম থেকে কোড ইনপুট (এবং কেবল পাঠ্য-সমাপ্তি নয়) ছিল, যাতে পর্যালোচকরা এ সম্পর্কে সচেতন হন এবং সেই অনুযায়ী তাদের প্রক্রিয়া এবং যাচাই-বাছাই করতে পারেন। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এই প্যাচগুলি অভিজ্ঞ মানব বিকাশকারীদের দ্বারা প্রেরিতদের চেয়ে অনেক বেশি তদন্তের যোগ্য।”
হোহনডেল একা থেকে অনেক দূরে। লোরেনজো স্টোকস, একজন লিনাক্স রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং ওরাকল ইঞ্জিনিয়ার, এলকেএমএলকে সতর্ক করেছিলেন: “কার্নেলটি ভ্রান্ত (বিশেষত সূক্ষ্মভাবে ভ্রান্ত) কোডের জন্য অনন্য সংবেদনশীল – এমনকি ছোট ত্রুটিগুলিও অত্যন্ত ফলস্বরূপ হতে পারে। আমরা এমন একটি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করি যা এর কোনও ধরণের সুরক্ষার অভাব দ্বারা প্রায় সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এবং কিছু সাবসিস্টেম প্যাচগুলিতে, যদি কোনও সুস্পষ্ট সমস্যা না থাকে তবে কেবল আমাদের এটির পক্ষে দুর্বল করে তোলে। “
একটি অফিসিয়াল কার্নেল এআই নীতি প্রয়োজন
সুতরাং, এটি হ’ল জিয়া কোসিনা, নেতৃত্বে লিনাক্স বিকাশকারী সুসএলকেএমএল -তে প্রস্তাবিত হয়েছে যে কার্নেল বিকাশকারীদের অবশ্যই এলএলএম কোন কোডটি তৈরি করেছে তা চিহ্নিত করার জন্য একটি উপায় স্থির করতে হবে এবং কে সেই প্যাচটির জন্য দায়িত্ব নেয়।
রক্ষণাবেক্ষণকারীরা সম্মত হন যে এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য লিনাক্সের একটি সরকারী নীতি প্রয়োজন। সিনিয়র লিনাক্স কার্নেল বিকাশকারী এবং গুগল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার স্টিভেন রোস্টেট একটি অফিসিয়াল কার্নেল এআই নীতি নথির প্রথম খসড়ায় কাজ করছেন। এই খসড়াটি উপস্থাপন করা হবে লিনাক্স প্লামার্স সম্মেলন এই বছরের শেষের দিকে।
এই রূপান্তরের আরও একটি দিকও রয়েছে, এআই কতটা ভাল বা না, কোনও এআই কোড লিখতে পারে: এআই-উত্পাদিত কোডের কপিরাইট স্থিতি। লেভিন যেমন একটি প্রস্তাবে বলেছিলেন, “লিনাক্স কার্নেলটি কেবল সিস্কাল ব্যতিক্রম নিয়ে জিপিএল -২.০ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। কোডিং এজেন্টদের অবশ্যই এই লাইসেন্সিং নিয়মটি অনুসরণ করতে হবে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া। অবদানযুক্ত যে কোনও কোড অবশ্যই এই লাইসেন্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে “” এটি সম্পন্ন করার চেয়ে অনেক সহজ, যেহেতু এআই-উত্পন্ন কোডের কপিরাইটের স্থিতি একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন থেকে যায়।
শেষ অবধি, এআই এআই op ালু প্যাচগুলি বিকাশকারীদের কাছে ঠেলে দেওয়ার জন্য কোনও ক্লু ছাড়াই লোকেদের পক্ষে বেদনাদায়ক সহজ করে তুলেছে। কার্নেল স্থিতিশীল রক্ষণাবেক্ষণকারী গ্রেগ ক্রোহ-হার্টম্যান পরামর্শ দিয়েছিলেন: “আমি এটি লক্ষ করব আমরা ইতিমধ্যে আজ এই ধরণের ‘op ালু’ পাচ্ছিসংখ্যাগুলি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বাড়ার সাথে সাথে “রক্ষণাবেক্ষণকারীরা ইতিমধ্যে অতিরিক্ত কাজ করা হয়েছে They
এআই লিনাক্স কার্নেলে আসছে; সবাই এতে একমত। এআই অবশ্যই কিছু উপায়ে সহায়তা করবে। এটি অন্য উপায়ে ব্যথা হতে চলেছে। ঠিক কীভাবে এআই ফিট হবে তা এখনও দেখা যায়। থাকুন।