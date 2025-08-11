2025 সালে, রাশিয়ান প্ল্যাটফর্ম মার্কেট ফর অ্যাওয়ার্ডিয়াল ইন্টেলিজেন্স মডেলস (এআই) এর জন্য 15 বিলিয়ন রুবেল ছাড়িয়ে যাবে এবং বিশেষত, ক্লাউড পরিষেবাদির সরবরাহকারীরা ইতিমধ্যে এটিতে কাজ করছে। বিকাশকারীরা এআই মডেলগুলির প্রশিক্ষণকে ত্বরান্বিত ও সরল করার চেষ্টা করে, স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি এবং ব্যয় হ্রাস করে এবং গ্রাহকদের জটিল টিউনিং ছাড়াই রেডিমেড সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়।
2025 সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলির তথ্যের জন্য রাশিয়ান প্ল্যাটফর্ম বাজারের পরিমাণ 15 বিলিয়ন রুবেল ছাড়িয়ে যাবে এবং গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় 20%, তারা এমডাব্লুএস ক্লাউডে কমমার্সেন্টকে (এমটিএসের অংশ) বলেছেন।
অনুমান – এটি এআই মডেলের কাজের মঞ্চ, যেখানে এটি ইতিমধ্যে নতুন ডেটা প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ফলাফল জারি করার জন্য ইতিমধ্যে প্রশিক্ষিত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। প্রশিক্ষণের বিপরীতে, অন্তর্ভুক্তিটি দ্রুত কার্যকর করা হয়, তবে বড় নিউরাল নেটওয়ার্কগুলির সাথে কাজ করার সময় উল্লেখযোগ্য কম্পিউটিং শক্তি প্রয়োজন।
বাজারের অংশগ্রহণকারীদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বড় সংস্থাগুলি আইটি প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহৃত এমএল মডেলের পার্কগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছে। তদুপরি, আরও বেশি বেশি প্রস্তুত -তৈরি ওপেন সোর্স রয়েছে – মডেলগুলি (ওপেন সোর্স কোডে), যা প্রশিক্ষণ ছাড়াই ইনফেরেনাসে নেওয়া যেতে পারে। মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞদের একটি কর্মীদের ঘাটতিও রয়েছে, তবে প্রস্তুত -তৈরি সরঞ্জাম এবং ক্লাউড পরিষেবাদির কারণে মাঝারি এবং ছোট ব্যবসায়ের জন্য ইনপুট থ্রেশহোল্ড হ্রাস পেয়েছে।
এই ব্যাকগ্রাউন্ডের বিপরীতে, এমডাব্লুএস ক্লাউড তার প্ল্যাটফর্ম-ইনফ্যানেস ভালভ চালু করে, যা আপনাকে কোনও প্রশিক্ষিত এমএল মডেল, বড় ভাষার মডেল (এলএলএম) এবং কম্পিউটার ভিশন মডেল (সিভি) প্রদর্শন করতে দেয়। তথ্য প্ল্যাটফর্মের চাহিদা পরিপক্ক হয়ে যায়, ক্লাউড.রু দিমিত্রি ইউডিনে এআইয়ের প্রধানকে নিশ্চিত করে। তারা পাবলিক সেক্টর, ফিনটেক, টেলিকম, খুচরা এবং ই-কমার্সকে নেতৃত্ব দেয়, যেখানে গ্রাহকরা স্পষ্টভাবে তাদের পরিস্থিতিগুলি বুঝতে পারেন এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর মতে, গড় ব্যবসায় সহায়কভাবে সহায়কদের জন্য বৃহত ভাষার মডেলগুলি, সহায়তার অটোমেশন, সামগ্রী প্রজন্ম এবং বিপণনের জন্য সক্রিয়ভাবে পরীক্ষা করে। সিলেক্টেল এমএল প্রোডাক্ট ম্যানেজার আন্তন চুনাভ নোট করেছেন যে ব্যবসায়ের মূল প্রয়োজনটি গভীর প্রযুক্তিগত পরীক্ষা ছাড়াই মডেল স্থাপনের সরলতা এবং গতি হিসাবে রয়ে গেছে। “কেউ কেউ স্বাধীনভাবে মডেলের সাথে মিথস্ক্রিয়াটি কনফিগার করতে পারে না এবং বোতামটি দ্বারা প্রস্তুত -তৈরি সমাধান পেতে চায়, অন্যদের নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম সহ একটি সম্পূর্ণ -ফার্ডযুক্ত প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন হয়, যা কনফিগারেশন বিষয়গুলিতে সর্বাধিক নমনীয়তা সরবরাহ করবে,” তিনি যোগ করেন।
“এখন বাজারটি খণ্ডিত রয়ে গেছে: স্বতন্ত্র খেলোয়াড়রা কেবলমাত্র পৃথক কাজগুলি বন্ধ করে দেয় – হোস্টিং, সোল্ডারিং, মনিটরিং বা বিলিং,” দিমিত্রি ইউডিন বলেছেন। তবে, তাঁর মতে, গ্রাহকরা কম এবং কম সরঞ্জামগুলির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেটগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তাই একীকরণ সময়ের বিষয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে যারা একটি অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি পূর্ণ -সমতল বাস্তুসংস্থান সরবরাহ করেন, যেখানে ক্লায়েন্ট কেবল কম্পিউটিং শক্তিই পান না, তবে নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা, সংহতকরণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং শুল্কের উত্সের উত্স খোলার জন্য পছন্দের স্বাধীনতাও পান, তারা বাজারে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানগুলি দখল করবে।