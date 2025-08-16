এআই সংশয়ীরা সতর্ক করেছিলেন যে আমরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠছি এবং আমরা এটি বিশ্বাস করি না, তবে একটি এআইতে খুব সীমাবদ্ধ

এআই মডেলগুলির নতুন সংস্করণগুলি প্রভাবিত করে না, যা মন্দার প্রমাণ এবং প্রত্যাশার ব্যর্থতার প্রমাণ নিয়ে আসে যা অনেক প্রযুক্তিতে জমা হয়
জিপিটি -৪ এর চেয়ে জিপিটি -5 কিছুটা ভাল। এই বাক্যটির সমস্যাটি “কিছুটা” শব্দের মধ্যে রয়েছে। ওপেনাইয়ের নতুন “ইউনিফাইড” মডেলটি অনেকের প্রত্যাশিত গুণগত লিপকে উপস্থাপন করে বলে মনে হয় না এবং এটি আবার সতর্কতাগুলিকে ট্রিগার করেছে। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন: আমি যদি এখনকার চেয়ে বেশি দূরে যেতে না পারি তবে কী হবে? তবে সম্ভবত এটি ইতিমধ্যে ঘটছে। তখন প্রশ্নটি আরেকটি: পরবর্তী কী করবেন?
2020 সালে, ওপেনএআই গবেষকদের একটি দল প্রকাশিত একটি অধ্যয়ন “নিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলির জন্য স্ট্যাগিং আইন” শিরোনামযুক্ত। এতে তারা এক ধরণের এআই এর এআই আইন প্রস্তাব করেছিল: মডেলগুলি প্রশিক্ষণের জন্য আপনি যত বেশি ডেটা এবং কম্পিউটার শক্তি উত্সর্গ করেছিলেন, তারা তত ভাল হবে। এই পর্যবেক্ষণটি স্পষ্ট ছিল যখন তারা জিপিটি -3 চালু করেছিল, যা জিপিটি -২ এর চেয়ে 10 গুণ বড় ছিল, তবে সেই মডেলের চেয়ে অনেক ভাল।
গ্যারি মার্কাস, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান এবং নিউরাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক, 2022 এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই অধ্যয়নটি খুব বেশি অর্থবোধ করেনি: “এসও -কলড সময়সূচী আইনগুলি মহাকর্ষের মতো সর্বজনীন আইন নয়, তবে কেবল কেবল পর্যবেক্ষণ যা চিরতরে নাও রাখে।” সত্য নাদেলা অবধি রাজি কয়েক মাস আগে এই বিবৃতি দিয়ে ইগনাইট 2024 ইভেন্টে। এবং, যেমনটি আমরা দেখছি, আপনার সন্দেহগুলি নিশ্চিত হয়ে গেছে। সময়সূচী কাজ করে এবং মডেলগুলি তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় কিছুটা ভাল, তবে মন্দা উপস্থিত বলে মনে হয়।
তবে জিপিটি -5 এত খারাপ নয়
আসলে, জিপিটি -5 প্রাসঙ্গিক মেট্রিকগুলিতে উন্নত হয়েছে। যুগ এআই প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন আপনার …
সম্পর্কিত উপকরণ
চীনে চোরাচালান চিপস রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পরিকল্পনা রয়েছে, এর পরিণতিগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত
হুয়াওয়ে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনের প্রতিযোগিতা বাড়ানোর একটি উপায় খুঁজে পেয়েছে
সর্বাধিক আবেগপ্রবণ প্রতিযোগিতামূলক খেলোয়াড়রা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাটিয়ে উঠার জন্য একটি কৌশল আবিষ্কার করেছেন: নিজের মধ্যে বৈদ্যুতিক ধাক্কা দেওয়া
প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এআই -তে মনোনিবেশ করার সময়, অ্যাপল কম্পিউটারের বাজারে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করে
এনভিডিয়ার বিরুদ্ধে হুয়াওয়ে সমস্যা হ’ল চীনের নিজস্ব এআই সংস্থাগুলি মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী জিপিইউ ব্যবহার চালিয়ে যেতে পছন্দ করে