উইকএন্ডে, নিউ ইয়র্ক টাইমস একটি গল্প বাদ কম্পিউটার বিজ্ঞানের স্নাতকরা কীভাবে চাকরির জন্য এতটা কঠোর তা সম্পর্কে যে তারা চিপটলে কাজের সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ? অনেকে এআইকে দোষ দিচ্ছেন, যা ক্রমবর্ধমানভাবে রয়েছে এন্ট্রি-লেভেল কোডারগুলির জন্য কাজের বাজারে খাওয়া। তবে সবাই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। বিশ্বের অন্যতম সফল এআই সংস্থার সিইও স্যাম আল্টম্যান বলেছেন যে সাম্প্রতিক কলেজ গ্রেডগুলি তাদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সত্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।
ফরচুন মূলত উল্লেখ করেছিলেন যে, ক্লিও আব্রামের বিশাল আইএফ ট্রু পডকাস্টে সাম্প্রতিক উপস্থিতির সময় আল্টম্যান কলেজ স্নাতকদের বর্তমান প্রজন্মকে ডেকেছিলেন “সমস্ত ইতিহাসের ভাগ্যবান বাচ্চারা“এবং বলেছিলেন যে এই ভাগ্যবান বাচ্চারা এআই দ্বারা উপস্থাপিত পরিবর্তিত অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেবে।” এটি সর্বদা ঘটে থাকে, “আল্টম্যান স্পষ্টতই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং সামাজিক বিঘ্নের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন।” তরুণরা এটির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সেরা। “এর অর্থ কী তা নিয়ে আমি আরও চিন্তিত, 22 বছর বয়সী এই যুবকের পক্ষে নয়, তবে 62 বছর বয়সী যারা পুনরায় প্রশিক্ষণ বা রিস্কিল করতে চান না বা রাজনীতিবিদরা এটিকে যা ডাকেন না, তার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।
পডকাস্ট চলাকালীন আল্টম্যান বলেছিলেন: অন্যান্য অদ্ভুত জিনিস:
- প্রযুক্তিগত বিকাশ “সম্পূর্ণ নতুন, উত্তেজনাপূর্ণ, সুপার ভাল-বেতন, সুপার আকর্ষণীয়” কাজের দিকে পরিচালিত করবে।
- “সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি করার জন্য আর আশ্চর্যজনক সময় আর কখনও হয়নি” “
- “আজ জন্ম নেওয়া একটি বাচ্চা এআইয়ের চেয়ে আর স্মার্ট হবে না।”
আল্টম্যানের জিপিটি -5 কেবল বিছানাটিকে এতটা ছিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টি আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়েছে যে তার সংস্থাকে কোডারদের জিপিটি -4 এ ফিরে যাওয়ার বিকল্প দিতে হয়েছিল, আমি মনে করি যে প্রযুক্তি নির্বাহী এখানে যা বলেছে তার অনেকটাই তার ব্যবসায়ের জন্য কেবল পিআর ফ্লাফ। এআই মানব শিশুদের চেয়ে “স্মার্ট” হওয়ার বিষয়টি নিন। এআই-যা মূলত অটো-সঠিকের সাথে সমান ভাষায় একটি ভাষা পূর্বাভাস অ্যালগরিদম-এই ধারণাটি হ’ল “স্মার্ট” একইভাবে যে কোনও মানব কিশোর স্মার্ট একটি দীর্ঘ-বিতর্কিত মিথ্যাচার। আল্টম্যানের মতো আধিকারিকরা আপনাকে বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করবে তা সত্ত্বেও এআইয়ের কোনও চেতনা নেই। এটি ভাষা পুনঃস্থাপনের জন্য ডিজাইন করা একটি সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম। আটলান্টিকের টাইলার অস্টিন হার্পার হিসাবে সম্প্রতি এটি রাখুন::
এআইকে কনকে বলা উচিত নয় যে প্রযুক্তিটি উল্লেখযোগ্য নয়, এর কোনও ব্যবহার নেই, বা এটি সঠিক হাতে বিশ্বকে (সম্ভবত আরও ভাল হিসাবে) রূপান্তর করবে না। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এআই এর বিকাশকারীরা এটিকে বিক্রি করছে তা নয়: একটি নতুন শ্রেণি চিন্তাভাবনা – এবং শীঘ্রই, অনুভূতি – ম্যাচাইনস … বড় ভাষার মডেলগুলি কিছুতেই “বুঝতে” পারে না এবং বুঝতে পারে না এবং করতে পারে না। তারা আবেগগতভাবে বুদ্ধিমান বা না স্মার্ট শব্দের কোনও অর্থবহ বা স্বীকৃতভাবে মানব বোধে। এলএলএম হ’ল চিত্তাকর্ষক সম্ভাব্যতা গ্যাজেটগুলি যা প্রায় পুরো ইন্টারনেটকে খাওয়ানো হয়েছে, এবং চিন্তাভাবনা করে নয় বরং পরিসংখ্যানগতভাবে অবহিত অনুমানগুলি তৈরি করে কোন লেক্সিকাল আইটেমটি অন্য অনুসরণ করতে পারে তা সম্পর্কে লেখালেখি তৈরি করে।
https://www.youtube.com/watch?v=hmtuvnfytjm
যদি এআই ভাবতে বিশেষভাবে ভাল না হয় তবে এটি একটি ভাল যে এটি ভাল তা হ’ল প্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে এন্ট্রি-লেভেল অবস্থানগুলি প্রতিস্থাপন করা। নিউইয়র্ক টাইমস নোট করে যে কম্পিউটার সায়েন্স নার্ডদের জন্য বেকারত্বের হার এই বছর আকাশ ছোঁয়াছে বলে মনে হয়:
কলেজ স্নাতকদের মধ্যে 22 থেকে 27 বছর বয়সের মধ্যে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং মেজররা যথাক্রমে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার, 6.1 শতাংশ এবং 7.5 শতাংশের মুখোমুখি হচ্ছেন, ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে প্রতিবেদন নিউ ইয়র্কের। এটি সাম্প্রতিক জীববিজ্ঞান এবং শিল্প ইতিহাস স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হারের দ্বিগুণেরও বেশি, যা মাত্র 3 শতাংশ।
