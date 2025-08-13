You are Here
এআই স্টার্ট-আপ বিভ্রান্তি গুগল ক্রোমের জন্য বিস্ময়কর $ 34.5bn বিড করে তোলে
News

এআই স্টার্ট-আপ বিভ্রান্তি গুগল ক্রোমের জন্য বিস্ময়কর $ 34.5bn বিড করে তোলে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্ট-আপ বিভ্রান্তি গুগলের ক্রোম ইন্টারনেট ব্রাউজারের জন্য 34.5 বিলিয়ন ডলার (25.6 বিলিয়ন ডলার) টেকওভার অফারটি অবাক করে দিয়েছে।

গুগলের মালিক বর্ণমালার মনিব সুন্দর পিচাইকে একটি চিঠিতে বলেছিলেন, ক্রোমকে ব্যবহারকারীর সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি স্বতন্ত্র অপারেটরে স্থানান্তরিত করা জনসাধারণকে উপকৃত করবে।

গুগলের অনুসন্ধান ইঞ্জিন এবং অনলাইন বিজ্ঞাপনের বাজারের আধিপত্য তীব্র তদন্তের অধীনে এসেছে, প্রযুক্তি জায়ান্টটি মার্কিন বিচার বিভাগের দ্বারা আনা এক বছর ব্যাপী অবিশ্বাসের মামলার মুখোমুখি হয়েছে।

বিবিসি মন্তব্যের জন্য গুগলের সাথে যোগাযোগ করেছে। ফার্মটি ক্রোম বিক্রি করার কোনও পরিকল্পনা ঘোষণা করেনি – বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজারটি আনুমানিক তিন বিলিয়ন -প্লাস ব্যবহারকারীদের সাথে।

একজন মার্কিন ফেডারেল বিচারক এই মাসে একটি রায় জারি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে যে গুগলকে তার অনুসন্ধান ব্যবসা ভেঙে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

তবে কিছু বিশ্লেষক বলেছেন যে বিডটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে গুগল ক্রোম বিক্রি করতে বাধ্য হবে কিনা তা এখনও অস্পষ্ট।

থিওরি ভেনচারের ভেনচার পুঁজিবাদী টমাস টুঙ্গুজ বিবিসিকেও বলেছিলেন যে অফারটি ব্রাউজারের তুলনায় অনেক কম, “ক্রোমের মান সম্ভবত উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি – সম্ভবত বিডের চেয়ে দশগুণ বেশি মূল্যবান।”

সংস্থাটি বলেছে যে এটি এই জাতীয় রায়কে আবেদন করবে, বলেছে যে ক্রোমকে কাটানোর ধারণাটি একটি “অভূতপূর্ব প্রস্তাব” যা ভোক্তা এবং সুরক্ষার ক্ষতি করবে।

ওপেনাইয়ের চ্যাটজিপ্ট এবং গুগলের জেমিনির মতো আরও সুপরিচিত প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি জেনারেটরি এআই রেসের ক্রমবর্ধমান খেলোয়াড়দের মধ্যে পার্পল্লেটির অ্যাপটি রয়েছে।

গত মাসে, বিভ্রান্তি ধূমকেতু নামে একটি এআই-চালিত ব্রাউজার চালু করেছিল।

বিডটি বিবিসির এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, “ক্রোম বেছে নেওয়া প্রত্যেকের জন্য ওপেন ওয়েব, ব্যবহারকারী পছন্দ এবং ধারাবাহিকতা” এর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত করে।

প্রস্তাবিত টেকওভারের অংশ হিসাবে, বিভ্রান্তি বলেছে যে এটি ক্রোমের মধ্যে গুগলকে ডিফল্ট অনুসন্ধান ইঞ্জিন হিসাবে রাখতে থাকবে, যদিও ব্যবহারকারীরা তাদের সেটিংস সামঞ্জস্য করতে পারে।

ফার্মটি বলেছে যে এটি ক্রোমিয়ামকে বজায় রাখতে এবং সমর্থন করবে, একটি বহুল ব্যবহৃত ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা মাইক্রোসফ্ট এজ এবং অপেরা সহ অন্যান্য ব্রাউজারগুলিকে সমর্থন করে।

প্রস্তাবিত চুক্তিটি কীভাবে অর্থায়ন করা হবে সে সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বিভ্রান্তি প্রতিক্রিয়া জানায় না। জুলাইয়ে, এটির আনুমানিক মূল্য ছিল 18 বিলিয়ন ডলার।

টিকটোকের আমেরিকান সংস্করণ কেনার প্রস্তাব দেওয়ার পরে সংস্থাটি এই বছরের শুরুর দিকে শিরোনাম করেছে, যা সেপ্টেম্বরে তার চীনা মালিকের দ্বারা বিক্রি হওয়ার জন্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য একটি সময়সীমার মুখোমুখি।

বিভ্রান্তি অ্যাপল এবং ফেসবুক-মালিক মেটা সহ প্রযুক্তি জায়ান্টদের কাছ থেকে আগ্রহ নিয়েছে বলে জানা গেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts