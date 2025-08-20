‘এআই op ালু’ ট্রাম্পের ইউক্রেন পিস ড্রাইভকে মেমের চাদরে পরিণত করে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন ওভাল অফিসের বাইরে গ্লুমলির জন্য অপেক্ষা করা ইউরোপীয় নেতাদের একটি জাল ছবিতে একটি পোলার ভালুকের সাথে নাচছেন, বিশ্ব নেতাদের এআই-উত্পাদিত চিত্র এবং ভিডিওগুলি মেমের পশুর মধ্যে সর্বশেষ মেমের চাদরে পরিণত করেছে।
অনলাইন ফ্যাব্রিকেশনগুলি-“এআই op ালু” নামে পরিচিত-উচ্চ-স্টেকস গ্লোবাল ইভেন্টগুলির আশেপাশে মিথ্যা বা ব্যঙ্গাত্মক সামগ্রী সহ কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সরঞ্জামগুলি সহজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্লাবিত করতে পারে তা দেখায়। তারা ভাইরাল পোস্টগুলির জন্য ক্রমবর্ধমান স্রষ্টাদের প্ল্যাটফর্মগুলির মতো উপাদানগুলিকে পুলিশিংয়ের অসুবিধাও বোঝায়।
গ্রীক, জার্মান এবং ফরাসী সহ একাধিক ভাষায় ব্যাপকভাবে ভাগ করা একটি চিত্র ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের মাথা নিয়ে একটি হোয়াইট হাউস করিডোরে মাথা নত করে দেখিয়েছিল। ইউক্রেন সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ইতিহাস সহ একটি রক্ষণশীল মার্কিন ভাষ্যকার এটিকে “একেবারে অপমান” বলে অভিহিত করেছেন।
এএফপি ফ্যাক্ট-চেকাররা এআই-উত্পাদিত হিসাবে চিত্রটিকে পতাকাঙ্কিত করেছিলেন, সোমবারের সভাগুলির সরকারী ফটোগুলির সাথে তুলনা করে ভিজ্যুয়াল অসঙ্গতি এবং অমিলিত পরিসংখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করে, যখন ম্যাক্রন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের সাথে আলোচনার জন্য ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিকে যোগ দিয়েছিলেন।
ক্রেমলিনপন্থী সূত্রগুলি কর্মকর্তাদের “ওয়েটিংয়ের জোট” হিসাবে বিদ্রূপ করেছে, “দ্য কোয়ালিশন অফ দ্য উইলিং” এর একটি স্পিন, ইউরোপীয় মিত্রদের দল যারা ট্রাম্পের সাথে হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের পিছনে ফিরে এসেছিল। চিত্রটি আরও প্রশস্ত নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত আউটলেটগুলি দ্বারা আরও প্রশস্ত করা হয়েছিল, ক মস্কো-ভিত্তিক অপারেশনটি রাশিয়ানপন্থী বর্ণনামূলক প্রচারের জন্য পরিচিত, কডিসিনফর্মেশন ওয়াচডগ নিউজগার্ডে সিকর্ডিং।
অন্যান্য ভাইরাল এআই পোস্টে ট্রাম্প এবং পুতিনের একটি ভিডিও তুষার পাহাড়ের নিচে স্লাইডিংয়ের একটি ভিডিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, একটি তুষারমানের পাশে একটি গাজর খাওয়া এবং একটি মেরু ভালুকের সাথে নাচানো অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরেকজন বিমানের সিঁড়ির নিকটে একটি লাল কার্পেট ফিস্টফাইটে দু’জন নেতাকে চিত্রিত করেছিলেন, যেমন দেহরক্ষীরা তাকিয়েছিল।
জিভ-ইন-গাল বানোয়াটগুলি চিত্রিত করে যে এআই মেমস কীভাবে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা করছে-এবং প্রায়শই ডুবে যায়-অনলাইনে খাঁটি সামগ্রী। টেক প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাক -মডারেশন স্কেল হিসাবে, মিথ্যা ভিডিওগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যুদ্ধের অবসান ঘটাতে গুরুতর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার জনসাধারণের ধারণাকে জাগ্রত করছে।
মঙ্গলবার, ট্রাম্প যে কোনও ইউক্রেন শান্তি চুক্তির ব্যাক আপ করার জন্য মার্কিন সেনা প্রেরণে রায় দিয়েছেন তবে বিমানের সহায়তা প্রদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ ইউরোপীয় নেতারা পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে সম্ভাব্য বৈঠকের আগে সুরক্ষার গ্যারান্টি নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছিলেন।