এইচএইচএসের প্রাক্তন সার্জন জেনারেল ভ্যাকসিন গবেষণা বাতিল করে: ‘এমআরএনএ প্রযুক্তির কারণে ২ মিলিয়নেরও বেশি প্রাণ বাঁচানো হয়েছে’

প্রাক্তন মার্কিন সার্জন জেনারেল জেরোম অ্যাডামস রবিবার স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের (এইচএইচএস) বিরুদ্ধে সম্প্রতি বায়োমেডিকাল অ্যাডভান্সড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বারদা) এর মাধ্যমে এমআরএনএ ভ্যাকসিন উন্নয়ন কার্যক্রমকে সরিয়ে নিয়েছেন।
“আমি আপনাকে স্বাস্থ্য নীতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই কারণ কয়েক দিন আগে সেক্রেটারি কেনেডি একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এমআরএনএ নামে পরিচিত সেই প্রযুক্তিতে আমেরিকা ভ্যাকসিন গবেষণার জন্য $ 500 মিলিয়ন ডলার থামিয়ে দিচ্ছে। আপনি এটির সাথে খুব পরিচিত কারণ এটি অপারেশন ওয়ার্প গতির সময় খুব দ্রুত সেই কোভিড ভ্যাকসিনটি পেতে ব্যবহৃত হয়েছিল,” সিবিএসের মার্গারেট ব্রেনান “জাতির মুখোমুখি” বলেছিলেন।
“সেক্রেটারি কেনেডি বলেছেন, যদিও এমআরএনএ ভ্যাকসিনস, উদ্ধৃতি, ‘উচ্চ শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না।’ আপনি কি জানেন যে তার অর্থ কী? তিনি যোগ করেছেন।
“ঠিক আছে, এটি কেবল সত্য নয়। আমরা জানি যে-এমআরএনএ প্রযুক্তির কারণে সর্বাধিক রক্ষণশীল অনুমানের দ্বারা দুই মিলিয়নেরও বেশি জীবন রক্ষা করা হয়েছে। এটি আমাদের রেকর্ড সময়ে কোভিড -19 ভ্যাকসিনগুলি বিকাশে সহায়তা করেছিল।
এইচএইচএস গত মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে এটি বারদা এমআরএনএ ভ্যাকসিন উন্নয়ন কার্যক্রমকে সরিয়ে দিচ্ছে।
“আমরা বিজ্ঞানটি পর্যালোচনা করেছি, বিশেষজ্ঞদের কথা শুনেছি এবং অভিনয় করেছি,” এইচএইচএসের সচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র আগের বিবৃতিতে বলেছেন।
এমআরএনএ ভ্যাকসিন উন্নয়ন ক্রিয়াকলাপ হ্রাসের ফলে মোট $ 500 মিলিয়ন ডলার মূল্যের চুক্তির সমাপ্তি রয়েছে।
“বারদা 22 এমআরএনএ ভ্যাকসিন বিকাশের বিনিয়োগগুলি সমাপ্ত করছে কারণ তথ্যগুলি দেখায় যে এই ভ্যাকসিনগুলি কোভিড এবং ফ্লুর মতো উচ্চতর শ্বাস প্রশ্বাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা ভাইরাসগুলি পরিবর্তিত হিসাবে কার্যকর থেকে কার্যকর রয়ে যাওয়া নিরাপদ, বিস্তৃত ভ্যাকসিন প্ল্যাটফর্মগুলির দিকে তহবিল স্থানান্তর করছি,” কেনেডি বলেছিলেন।
পাহাড়টি মন্তব্য করার জন্য এইচএইচএসের কাছে পৌঁছেছে।