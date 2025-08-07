কাজের সময়কালে “ব্রিটিশ হওয়ার অপরাধবোধ” শীর্ষক একটি করদাতা-অনুদানপ্রাপ্ত ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে এইচএম উপার্জন এবং শুল্কের ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে-কারণ হাজার হাজার হতাশ আহ্বানকারীরা ফোনে এজেন্সিতে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রাম করে। বুধবার এইচএমআরসি’র অভ্যন্তরীণ রেস নেটওয়ার্ক দ্বারা আওয়ার-দীর্ঘ “শ্রবণ বৃত্ত” হোস্ট করা হয়েছিল এবং কর্মীদের “colon পনিবেশিক ইতিহাসের সংবেদনশীল ওজন,” “দ্বৈত পরিচয়”, এবং দক্ষিণ এশিয়ান এবং ব্রিটিশ হওয়ার “অপরাধবোধ, গর্ব এবং পরিচয়” অন্বেষণ করার সুযোগ দিয়েছিল।
একটি অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞাপন অনুসারে, দূরবর্তী অধিবেশনটি দক্ষিণ এশীয় মহিলাদের দ্বারা গল্পের গল্পের মাধ্যমে “আমাদের বিবরণী পুনরুদ্ধার” করতে সহায়তা করার অভিপ্রায় নিয়ে ক্যারিয়ারের চ্যালেঞ্জগুলির অন্তর্দৃষ্টিগুলির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সকাল ১১ টা থেকে মধ্যাহ্নের মধ্যে অনুষ্ঠিত-ব্রিটেনের অন্যতম সমালোচিত পাবলিক-ফেসিং বিভাগের জন্য প্রধান অপারেটিং সময়-এই অধিবেশনটি রাজনীতিবিদ, প্রচারক এবং এমনকি কিছু বেসামরিক কর্মচারীদের কাছ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কনজারভেটিভ নেতা কেমি বাডেনোচ এই ইভেন্টটিকে “বাজে কথা” হিসাবে ব্লাস্ট করেছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এটি সরকারী পরিষেবায় জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করে।
সে বলেছে মেলঅনলাইন: “এইচএমআরসি -র সাথে জনসাধারণের ঘৃণা করার কি অবাক হওয়ার কিছু নেই, এখন আমরা শিখেছি যে কর্মীদের ব্রিটিশ হওয়ার বিষয়ে দোষী মনে করা শেখানো হচ্ছে?
“সরকারে আমি সিভিল সার্ভিস থেকে এই সমস্ত বাজে কথা অপসারণের জন্য লড়াই করেছি। আমার নেতৃত্বে একটি রক্ষণশীল সরকার নিশ্চিত করবে যে জনসাধারণ সংস্থা ব্রিটেনের জন্য গর্বিত, এতে লজ্জা নয়।
“আমরা আমাদের ইতিহাসকে রক্ষা করব, এর জন্য ক্ষমা চাইব না।
প্রাক্তন মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী স্যার জ্যাকব রিস-মোগ যোগ করেছেন: “এটা অদ্ভুত যে তাদের দেশকে ঘৃণা করে এমন লোকেরা এটি চালাতে চায়। সম্ভবত ব্রিটিশ হওয়ায় কেন লাইফ অফ লাইফের প্রথম পুরস্কার জিততে হবে সে সম্পর্কে আমার একটি কোর্স দেওয়া উচিত।”
এইচএমআরসি এই ইভেন্টে কতজন কর্মচারী অংশ নিয়েছিল তা নিশ্চিত করতে অস্বীকার করলেও একজন মুখপাত্র বলেছেন যে এটি বিভাগের, 000০,০০০ কর্মীর 0.1% এরও কম হত এবং দাবি করেছেন যে এটি “আমাদের হেল্পলাইনগুলি কর্মীদের কর্মীদের উপর আমাদের কোনও প্রভাব ফেলেনি।”
তবে এই আশ্বাসটি সমালোচনা কমাতে খুব কম কাজ করেছে, বিশেষত এইচএমআরসি -র গ্রাহকসেবা কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক ক্ষতিকারক অনুসন্ধানগুলি দেওয়া হয়েছে।
এই বছরের শুরুর দিকে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে এইচএমআরসি করদাতাদের কাছ থেকে মাত্র 66.4% কলের উত্তর দিয়েছে – 85% লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে। বিগত বছরে, ব্যাখ্যা বা কলব্যাক বিকল্প ছাড়াই, ০০০ মিনিটেরও বেশি অপেক্ষা করার পরে ৪০,০০০ এরও বেশি কলার কেটে ফেলা হয়েছিল। গড় অপেক্ষার সময়গুলি 23 মিনিট ছাড়িয়ে গেছে, অনেক গ্রাহক হঠাৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে।
করদাতাদের জোটের তদন্ত প্রচারের ব্যবস্থাপক জোয়ানা মার্চং বলেছেন: “করদাতারা জাগ্রত কর্মীদের নেটওয়ার্কগুলিতে ব্যাংকলিংয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। যখন এইচএমআরসি কোয়াঙ্গোক্র্যাটরা colon পনিবেশবাদ সম্পর্কে ঝকঝকে চেনাশোনাগুলিতে বসে থাকে, হার্ড-ওয়ার্কিং ব্রিটিশদের শেষের দিকে কয়েক ঘন্টা ধরে রাখা হচ্ছে।”
একজন বেনামে বেসামরিক কর্মচারী বলেছিলেন: “একটি ওয়ার্ক-টাইম স্টাফ ইভেন্টের এই উদাহরণটি একটি অত্যন্ত বিভাজক বিরোধী ব্রিটিশ বিরোধী আখ্যানকে পুরোপুরি নিখুঁতভাবে ঘিরে রেখেছে যা সিভিল সার্ভিস স্টাফ নেটওয়ার্কগুলি।
“বিশেষত জাতি এবং ট্রান্সগুলিতে মনোনিবেশকারীরা যাচাই -বাছাই ছাড়াই পুরোপুরি কাজ করে বলে মনে হয় এবং তাদের সহকর্মীদের উপর তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে ঠেলে দেওয়ার অভিপ্রায় প্রচুর সংখ্যক কর্মী কর্মীদের আকর্ষণ করে।”
এইচএমআরসি রেস নেটওয়ার্ক তার বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি কাজের অংশ হিসাবে অধিবেশনটিকে রক্ষা করেছে।
এর অভ্যন্তরীণ বিবরণ অনুসারে, উদ্দেশ্যটি ছিল ব্রিটেনের colon পনিবেশিক অতীতের প্রসঙ্গে পরিচয় এবং heritage তিহ্য অন্বেষণ করার জন্য একটি “শক্তিশালী, ইন্টারেক্টিভ এবং প্রতিফলিত” স্থান সরবরাহ করা।
যাইহোক, সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় ঘটনাগুলি ব্যক্তিগত অন্তঃসত্ত্বা এবং কর্মক্ষেত্রের রাজনীতির মধ্যে লাইনগুলিকে অস্পষ্ট করে তোলে – বিশেষত যখন কাজের সময় চলাকালীন এবং জনসাধারণের অর্থের দ্বারা অর্থায়িত হয়।
ইউকে জুড়ে এনএইচএস ট্রাস্টগুলি প্রকাশের ঠিক কয়েকদিন পরে এই সারিটি এসেছিল একই রকম অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কগুলির জন্য প্রায় 2 মিলিয়ন ডলার বাজেট করেছে, যার মধ্যে কয়েকটি “অসম্পূর্ণতা আলিঙ্গন” এবং “আন্তর্জাতিক সর্বনাম দিবস” এর মতো কর্মীদের ইভেন্টগুলি হোস্ট করেছিল।
কীভাবে দৃশ্যের পিছনে জনসাধারণের অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্নগুলি বাড়ার সাথে সাথে অনেকে এখন সরকারী বিভাগগুলিতে কর্মী নেটওয়ার্কগুলির কঠোর তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।
এইচএমআরসি -র একজন মুখপাত্র বলেছেন: “স্টাফ নেটওয়ার্কগুলির অভ্যন্তরীণ ইভেন্টগুলি এইচএমআরসির মতামত প্রতিফলিত হিসাবে নেওয়া উচিত নয়।
“এর মতো একটি ইভেন্টে কেবল প্রায় 0.1% কর্মী উপস্থিত থাকবেন, যা আমাদের হেল্পলাইনগুলি কর্মীদের কর্মীদের আমাদের ক্ষমতার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। আমাদের ফোনলাইনগুলি সারা দিন ভালভাবে পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কাছে শক্তিশালী প্রক্রিয়া রয়েছে।”