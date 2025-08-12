এইচএসইর সবচেয়ে দুর্বল রোগীরা অস্থায়ী কর্মীদের দ্বারা যত্নশীল হিসাবে এজেন্সি € 726m এ ব্যয় করে

এইচএসইর সবচেয়ে দুর্বল রোগীদের – প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যারা মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহার করছেন তাদের সহ – অস্থায়ী এজেন্সি কর্মীদের দ্বারা ক্রমশ যত্ন নেওয়া হচ্ছে, নতুন পরিসংখ্যান দেখায়।
কর্মীদের ঘাটতি এত তীব্র যে এইচএসই সতর্ক করেছে যে অনেক সময় এটি অস্থায়ী কর্মীদের সাথে শূন্যপদ পূরণ করতে অক্ষম কারণ এজেন্সিগুলি স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগের জন্য লড়াই করছে।
দোষারোপ করা কারণগুলির মধ্যে আবাসনের একটি ঘাটতি।
এই পরিসংখ্যানগুলি প্রথমবারের মতো প্রকাশ করেছে যেগুলি এজেন্সিগুলিতে উচ্চ ব্যয়ের সমালোচনা করার পরেও রোগীদের অস্থায়ী কর্মীদের তত্ত্বাবধানে রেখে দেওয়া হচ্ছে – যা কেবল গত বছরই € 726 মিলিয়ন ডলারের বেশি এসেছিল।
এজেন্সি কর্মীদের জন্য হাসপাতালের ব্যয় গত বছর € 304.7 মিলিয়ন ডলারে টেবিলে শীর্ষে ছিল, তারপরে বয়স্ক ব্যক্তিদের পরিষেবাগুলিতে ব্যয় করা 118.9 মিলিয়ন ডলার।
মানসিক স্বাস্থ্যসেবাগুলির জন্য এজেন্সি কর্মীদের জন্য আরও 106.3 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছিল এবং প্রতিবন্ধী পরিষেবাদিতে .9 77.9 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছিল।
2021 থেকে 2025 মে এর ডেটা এই প্রতিটি সমালোচনামূলক ক্ষেত্রগুলিতে শো করে, ব্যয় বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে।
বয়স্ক ব্যক্তিদের পরিষেবার জন্য এজেন্সি কর্মীদের ব্যয় গত বছর € 64.5 মিলিয়ন থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে € 118.9 মিলিয়ন। এটিকে পুনরায় লাগানোর প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, এই সেক্টরটি ইতিমধ্যে মে মাসে ব্যয় করা কিছু € 52.1M সহ একটি নতুন রেকর্ডের জন্য ট্র্যাকে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্য বা প্রতিবন্ধী পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে এমন লোকেরা দীর্ঘ অপেক্ষার তালিকার মুখোমুখি হয় এবং এই চিত্রগুলি দেখায় যে এই ফাঁকগুলি প্লাগ করতে অস্থায়ী কর্মীরা ব্যবহার করা হচ্ছে। চার বছর আগে, প্রতিবন্ধী পরিষেবাগুলি এজেন্সি কর্মীদের জন্য 40 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল, গত বছর এটি লাফিয়ে € 77.9 মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল এবং এই বছরের মে মাসের মধ্যে ইতিমধ্যে € 37.2 মিলিয়ন ব্যয় হয়েছিল।
2021 সালে, মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগ অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য .5 71.5M ব্যয় করেছিল। গত বছর এটি ছিল 106.3 মিলিয়ন ডলার, এবং মে এর মধ্যে এটি 48.5 মিলিয়ন ডলার পৌঁছেছিল।
এজেন্সি বিলগুলি সেই ক্ষেত্রগুলিতেও বেলুন করছে যা স্বাস্থ্যসেবা থেকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বাস্থ্যসেবা সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার অধীনে প্রসারিত হচ্ছে: উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলজনক বিভাগ, চার বছর আগে এজেন্সি কর্মীদের উপর 34.8 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, তবে গত বছর বিলটি 324.3 মিলিয়ন ডলার আঘাত করেছে এবং মে দ্বারা এটি 106 মিলিয়ন ডলার দাঁড়িয়েছে।
এইচএসই কর্পোরেট ফিনান্সের জেনারেল ম্যানেজার সারা অ্যান্ডারসন বলেছেন, “মূল কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া এবং রাখা একটি ধ্রুবক চ্যালেঞ্জ এবং নিরাপদ এবং কার্যকর পরিষেবা বজায় রাখার ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে”।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন: “অনেক সময় এইচএসই এজেন্সির মাধ্যমে এমনকি কোনও শূন্যপদ পূরণ করতে অক্ষম ছিল।
তিনি বলেন, একটি বিশ্ব স্বাস্থ্য কর্মী বাহিনী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এজেন্সিগুলিও অসুস্থ ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি বা নিয়োগের সময় ফিলিং-ইন covering েকে রাখে।
পরিসংখ্যানগুলি সিন সিন ফিন হেলথের মুখপাত্র ডেভিড কুলিনানে প্রকাশ করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, “এজেন্সি ব্যয়ের উপর অপব্যয় ওভার নির্ভরতা দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চয়গুলির জন্য চিহ্নিত একটি অঞ্চল, তবুও আমরা এখনও সরকারের স্বাস্থ্য উত্পাদনশীলতা এবং সঞ্চয় টাস্কফোর্স সত্ত্বেও বছরের পর বছর বৃদ্ধি দেখছি,” তিনি বলেছিলেন।
“এই বৃদ্ধি একই সময়ে আসছে এবং আমার দৃষ্টিতে, বেতন এবং সংখ্যা কৌশল অনুসারে সরকারের স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের সীমাবদ্ধতার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।”
এটি কর্মীদের সংখ্যা এবং ব্যয়ের উপর সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। এটি স্বাস্থ্য ইউনিয়ন দ্বারা অনেক সমালোচিত হয়েছে।
মিঃ কুলিনেন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন: “এই কর্মীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহের জন্য প্রয়োজন তবে সেগুলি সরাসরি নিয়োগ করা যায় না, সুতরাং এইচএসই পরিবর্তে এজেন্সি কর্মীদের জন্য একটি প্রিমিয়াম মূল্য প্রদান করছে।”
তিনি “একটি উচ্চাভিলাষী এবং বাস্তববাদী কর্মশক্তি পরিকল্পনার” আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে “পালিয়ে যাওয়া এজেন্সি ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার জন্য কঠোর লক্ষ্যগুলিও” প্রয়োজন। সিন সিন ফেইন বিকল্প বাজেটে এটি প্রস্তাব করবেন, তিনি যোগ করেছেন, টাস্কফোর্স এবং কৌশলটিকে “স্টিকিং প্লাস্টার সলিউশন” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।